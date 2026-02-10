Google rompe las barreras: Android finalmente será compatible con AirDrop

Google ha confirmado oficialmente que la compatibilidad entre Quick Share y AirDrop de Apple se expandirá a muchísimos más dispositivos Android durante 2026. Esta noticia marca un antes y un después en la forma en que compartimos archivos entre diferentes ecosistemas móviles.

Hasta ahora, esta función revolucionaria estaba limitada exclusivamente a los teléfonos Pixel 10, pero la historia está a punto de cambiar radicalmente. Eric Kay, vicepresidente de ingeniería de Android en Google, dejó caer la bomba durante un evento en Taipei: “El año pasado lanzamos la interoperabilidad con AirDrop. En 2026, vamos a expandirla a muchos más dispositivos”.

¿Cómo es posible esta magia tecnológica?

La pregunta del millón es: ¿cómo diablos logró Google que Android hablara el mismo idioma que AirDrop? Pues bien, resulta que los ingenieros de Google construyeron una capa de traducción que permite a Quick Share comunicarse en el lenguaje de AirDrop sin necesidad de que los usuarios de iPhone instalen aplicaciones adicionales.

Tanto Quick Share como AirDrop ya utilizaban tecnologías similares (Wi-Fi y Bluetooth para transferencias locales), pero empleaban protocolos completamente diferentes para la autenticación de dispositivos y el intercambio de archivos. Google básicamente creó un intérprete simultáneo entre ambos sistemas, resolviendo desafíos técnicos complejos que existían desde el lanzamiento de estas plataformas.

La clave del éxito está en cómo Google implementó esta funcionalidad. En lugar de atarla a un componente exclusivo del sistema Pixel, actualizaron la extensión Quick Share de una simple aplicación stub del sistema a un APK completo con su propia lista en Play Store. Este movimiento estratégico convirtió la interoperabilidad con AirDrop en una característica de Quick Share, no solo una función exclusiva de Pixel, señalizando claramente que la implementación no permanecería ligada al hardware Pixel por mucho tiempo.

Lo más interesante es que Google logró todo esto sin la cooperación oficial de Apple. Sí, leíste bien. Apple no tuvo nada que ver con esta integración, lo que significa que Google básicamente hizo ingeniería inversa del protocolo AirDrop para hacerlo funcionar. Esto es tanto una demostración impresionante de capacidad técnica como un recordatorio de que esta conveniencia podría desaparecer si Apple decide bloquearla.

Smartphones compatibles: ¿cuáles recibirán esta función?

Aquí viene la parte emocionante para todos los que no tienen un Pixel 10. Aunque Google aún no ha revelado la lista completa de dispositivos compatibles, ya tenemos pistas muy jugosas sobre qué marcas y modelos recibirán esta función.

Nothing fue la primera marca en confirmar públicamente que está trabajando para llevar esta característica a sus teléfonos. Carl Pei, CEO de Nothing, compartió en redes sociales que su equipo ya está investigando cómo implementar esto en sus dispositivos lo antes posible. Esto significa que el Nothing Phone 3, siendo el modelo insignia, casi con certeza recibirá esta funcionalidad.

Pero la noticia más grande viene de Qualcomm. La cuenta oficial de Snapdragon X expresó su entusiasmo diciendo que no pueden esperar a que la gente experimente esto en dispositivos con Snapdragon en un futuro cercano. Esto es ENORME porque significa que prácticamente todos los teléfonos Android de gama alta podrían recibir esta función.

¿Qué dispositivos específicos estamos hablando? Prepárate porque la lista es larga:

Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra y S25 Edge



OnePlus 13 y modelos más recientes con Snapdragon



y modelos más recientes con Snapdragon Dispositivos de Xiaomi, Oppo, Realme y otras marcas que utilizan procesadores Snapdragon



y otras marcas que utilizan procesadores Snapdragon Teléfonos Nothing (Phone 3 y posiblemente modelos anteriores)

La confirmación de Qualcomm también despeja una duda importante y es que esta función no estará limitada a dispositivos con chips Tensor de Google. Esto abre la puerta a que la mayoría, si no todos, los smartphones Android de gama media y alta que utilizan procesadores Snapdragon puedan eventualmente disfrutar de la compatibilidad con AirDrop.

¿Cómo funciona el envío de archivos en AirDrop vía Quick Share?

Si te estás preguntando qué tan complicado será usar esto, tenemos buenas noticias y es que es sorprendentemente sencillo, aunque con algunas limitaciones importantes. Cuando un usuario de iPhone configura su AirDrop en el modo “Todos durante 10 minutos”, los dispositivos Android con Quick Share aparecerán como destinos de compartición disponibles. De manera similar, los dispositivos Android se mostrarán en iPhones, iPads y Macs como receptores de AirDrop disponibles.

Actualmente, la integración solo funciona cuando AirDrop está configurado en el modo “Todos durante 10 minutos”. Google ha declarado públicamente que le gustaría la oportunidad de trabajar con Apple para habilitar el modo “Solo contactos” en el futuro, pero sin la cooperación de Apple, esa funcionalidad mejorada podría nunca materializarse.

Los usuarios de Pixel 10 que ya tienen acceso a esta función reportan que es prácticamente perfecta en su funcionamiento. Las transferencias son rápidas, no requieren conexión a internet, y el proceso es tan fluido como lo sería entre dos dispositivos del mismo ecosistema. Simplemente seleccionas el archivo que quieres compartir, tocas Quick Share, y el dispositivo iOS aparece en la lista como si fuera otro Android.

Esta función representa mucho más que una simple conveniencia técnica. Durante años, AirDrop ha sido una de las ventajas más significativas del ecosistema de Apple y una de las razones por las que algunos usuarios se resistían a cambiar a Android. La capacidad de compartir archivos instantáneamente con amigos y familiares, sin importar qué teléfono tengan, elimina uno de los puntos de fricción más molestos en un mundo multi-plataforma.

Vale la pena mencionar que esta interoperabilidad existe actualmente en una zona gris. Es funcional, útil y completamente no autorizada por Apple. Es un testimonio de las capacidades técnicas de Google y su disposición a empujar límites en busca de mejores experiencias para los usuarios. Pero también es un recordatorio de que la conveniencia construida sobre protocolos de ingeniería inversa podría desaparecer en cualquier momento si Apple decide bloquearla.

