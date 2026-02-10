Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de febrero de 2026

LEO — 10 de febrero de 2026

Leo, ya no estés con ese miedo pegado como calcomanía vieja, porque la vida no se detiene nomás porque tú te pongas nervioso. Mira mijo, los cambios que vienen no son para asustarte, son para sacudirte el polvo y recordarte que tú naciste para brillar, no para andar escondido como foco fundido. Este 10 de febrero del 2026 marca una etapa donde se te van a mover muchas cosas, pero no es castigo, es acomodo del universo, como cuando una señora acomoda la sala y avienta lo que ya estorba.

Una persona del pasado podría aparecer otra vez, pero no porque sea el amor de tu vida, sino porque la vida es bien sabia y te la va a poner enfrente pa’ que aprendas con quién sí y con quién ni aunque te rueguen. No vayas a caer de nuevo en la misma piedra, porque luego te pasa que idealizas gente como si fueran santos y resultan más corrientes que agua de charco.

Se te va a caer la venda de los ojos sobre alguien que tú jurabas que era diferente. Ay Leo, a veces te encanta hacer novelas en tu cabeza, pero esta vez vas a ver las cosas como son, sin filtros ni excusas. Y aunque duela tantito, te va a liberar muchísimo.

También se ve un familiar regresando a tu vida después de un distanciamiento. A veces el orgullo separa más que la distancia, así que bájale dos rayitas y si toca pedir perdón, se pide, porque no pasa nada por reconocer errores. Eso sí, no te humilles con quien no lo merece, tú sabes bien quién vale y quién nomás estorba.

Vienen días muy buenos, pero también de enfrentarte a tu pasado. No para sufrir, sino para cerrar ciclos como se debe. Ya no cargues con lo que no te corresponde, ni sigas dejando que personas incómodas te chupen la energía. Mándalos al chorizo, pero con elegancia, como señora fina: “Dios te bendiga, pero lejos de mí”.

Cuida también tus metas, porque sueles irte por lo más difícil y luego te frustras. No todos a tu alrededor son tan sinceros como tú crees, hay gente interesada que se acerca nomás cuando le conviene. Abre bien los ojos, mi rey, porque tu corazón es grande, pero no es bodega para guardar a cualquiera.

Consejo de señora: quiérete más, pon límites, y recuerda que el amor verdadero no llega con drama, llega con paz.

Números de la suerte: 7, 19 y 33.

Color del día: Dorado, pa’ que recuerdes quién eres.

VIRGO — 10 de febrero de 2026

Virgo, ya deja de querer tener todo bajo control como si fueras la mamá del universo. A veces la vida se mueve sola y tú nomás tienes que aprender a fluir, porque por más que planees, siempre llega algo que te cambia el rumbo. Este 10 de febrero del 2026 viene con sorpresas, unas bonitas y otras que te van a abrir los ojos aunque te arda tantito, pero así es esto, a veces la verdad entra como jalón de greñas.

Una persona de piel blanca podría regresar a tu vida, trayendo oportunidades en el amor o en algo que te mueve el corazoncito. Pero ojo Virgo, no te me emociones luego luego como quinceañera con primer mensaje. Investiga bien cuáles son sus intenciones, porque tú sabes que no todo el que regresa es porque te extraña, a veces regresan nomás a ver si todavía pueden tenerte ahí, como opción guardada.

Eso que te negabas a creer sobre cierta persona va a salir a la luz. Ay Virgo, tú siempre queriendo justificar lo injustificable, pensando que “tal vez cambie”, “tal vez no era así”. Pues no, mi cielo, cuando alguien te muestra quién es, créelo a la primera. Te vas a decepcionar, sí, pero no te achicopales, porque esa decepción es una bendición disfrazada, te va a liberar de seguir perdiendo el tiempo.

Vas a sentirte medio triste al final del día, como cuando una se acuesta pensando en todo lo que aguantó de más. Pero al siguiente amanecer te vas a levantar con ganas de comerte al mundo, porque Virgo, cuando decides renacer, lo haces con fuerza y con dignidad.

No temas a los cambios, porque esos cambios te van a llevar a nuevas oportunidades. Tu carácter fuerte puede ser tu mayor virtud o tu peor defecto. A veces dices las cosas tan directas que pareces cachetada sin mano, pero también sabes poner límites como nadie. Solo aprende a ser más cariñoso con quienes sí han estado contigo, porque no todo es crítica, también se vale apapachar.

No descuides tus sueños ni tus planes, porque hay envidias alrededor. No todo mundo quiere verte bien, aunque te sonrían bonito. Cuida tus proyectos, no cuentes todo, porque luego la gente se cuelga de tus ideas como piñata en posada.

Se marca insomnio en estos días. Descansa más, Virgo, que cada desvelada te cobra factura. No eres robot, eres humano, y necesitas pausa. Si tienes pareja, un viaje juntos podría consolidar la relación, pero no te pongas intenso con detalles mínimos, disfruta.

Consejo de señora: no te aferres, no mendigues, y recuerda que quien te quiere, te lo demuestra sin que lo andes rogando.

Números de la suerte: 4, 18 y 29.

Color del día: Verde esmeralda, para atraer calma y claridad.

LIBRA — 10 de febrero de 2026

Libra, en el trabajo vas a tener que ponerte bien listo porque se vienen días donde los superiores van a andar más exigentes que suegra en domingo. Te van a pedir más, te van a observar más, y aunque te den ganas de soltar la lengua y decir “ya estoy hasta acá”, mejor respira y haz lo tuyo. No porque seas dejado, sino porque a veces el silencio vale más que mil explicaciones. Recuerda que las paredes oyen, y en los trabajos siempre hay alguien que lleva y trae como comadre de barrio.

Aguas con una persona de piel blanca que podría llegar por medio de una amistad. No es para que te sugestiones, pero sí para que abras bien los ojos, porque esa persona puede traer chismes, malos entendidos y drama innecesario. Y tú Libra, aunque te hagas el diplomático, no estás para andar arreglando pleitos ajenos ni cargando broncas que ni son tuyas.

Se ve también que una amistad del pasado regresa a tu vida, y con ella vuelve ese sentimiento bonito de hermandad. A veces la vida te regresa gente buena cuando más lo necesitas, como recordándote que no todo mundo es traición. Date chance de reconectar, pero sin perder tu esencia ni permitir que te absorban.

En el amor, podrías sentir que necesitas algo nuevo. Tal vez la relación en la que estás ya no cumple con lo que ahora buscas. Y mira, mijo, está bien evolucionar. Lo que antes te llenaba, hoy puede quedarte chico. Si ya no te sientes a gusto, si ya no hay emoción ni respeto, pues next, como dices tú. No pierdas el tiempo donde no valoran tu presencia, porque tú no eres adorno de sala, eres persona que merece cariño real.

Eso sí, recuerda que quien decide a quién le aflojas la caricia eres tú, no tus amistades. No te dejes manipular por comentarios de “ay, ese no te conviene” o “ándale, dale una oportunidad”. La vida es tuya y el corazón también, así que no andes viviendo para darle gusto a nadie.

Ten cuidado con meterte en conversaciones ajenas, porque podrías alterar una discusión y luego salir embarrado sin deberla ni temerla. Libra, tú a veces por querer quedar bien terminas en medio del fuego cruzado.

No descuides tu vida por personas sin qué hacer que solo se la pasan fregando sueños ajenos porque no pueden con los suyos. Tú enfócate en lo tuyo, en tus metas, en tu paz.

Consejo de señora: ponte primero, no te sientas culpable por elegirte.

Números de la suerte: 6, 21 y 40.

Color del día: Rosa palo, para atraer armonía y amor bonito.

ESCORPIÓN — 10 de febrero de 2026

Escorpión, ya es momento de que cuides tu interior como cuidas tus corajes, porque tú eres de los que por fuera se ven fuertes, pero por dentro traen tormenta. No te lastimes más por quien no vale la pena o nomás te da dolores de cabeza. La vida es justa, mijo, y aunque a veces no lo parezca, te va poniendo pruebas para que valores lo que tienes y dejes de quejarte por tonterías.

Aprende a mirar lo bueno antes de que se te caiga de las manos. Porque luego uno no aprecia hasta que pierde, y tú no estás para andar sufriendo después por no haber cuidado lo que sí era real.

Aguas con un amor del pasado que podría regresar a dar lata. Y tú ya sabes cómo son esos regresos: llegan como si nada, con carita de arrepentidos, pero a veces solo vienen a ver si todavía pueden mover el piso. No caigas tan fácil, Escorpión, que tú eres intenso y cuando te enredas, te enredas con ganas. Pregúntate bien si esa persona suma o nomás viene a revolver.

Un familiar va a requerir de tu apoyo. Si está en tus manos ayudar, hazlo, porque la familia es la familia, aunque a veces nos saquen canas verdes. Eso sí, ayuda sin cargar con responsabilidades que no te tocan. No eres salvador de nadie.

Si tienes pareja, se viene un ciclo de dudas. La relación podría sentirse más rutinaria, como tortilla recalentada. No es que no haya amor, pero sí hace falta chispa, comunicación y ganas. No te quedes callado, porque tú cuando callas, explotas. Habla antes de que se haga montaña.

También se visualiza que un familiar podría enfermarse y que una ex amistad te busque. Ay Escorpión, ahí es donde tienes que ser inteligente. No todo el que regresa merece entrada. Hay gente que solo aparece cuando ocupa algo. Tú decide con calma.

Aguas con mentiras. Si tienes pareja, necesitas sincerarte, porque podrías cometer graves errores por andar ocultando cosas o por no decir lo que sientes. La verdad siempre sale, mijo, y más contigo que traes cara de detective.

Grandes cambios están en puerta. Trata de ser más consciente de tus actos y responsabilizarte. A veces pretendes cambiar a las personas solo porque no te gusta cómo actúan, pero ese no es tu trabajo. Dedícate a lo tuyo y deja que el mundo ruede. Cada quien aprende a su ritmo.

Es tiempo de concluir y cerrar proyectos. Si hay cosas inconclusas que ya no te emocionan, suéltalas. No por fracaso, sino porque la vida también es elegir batallas. Dedícate a lo que realmente te gusta y te llena.

Consejo de señora: no cargues lo que no es tuyo, ni te aferres a quien ya fue.

Números de la suerte: 3, 14 y 27.

Color del día: Rojo vino, para fuerza y pasión bien dirigida.

ARIES — 10 de febrero de 2026

Aries, tus planes dependen de ti, no de la suerte ni de lo que diga la gente. Ya deja de andar cargando sueños ajenos como si fueras burro de feria, porque luego te descuidas tú por andar resolviendo la vida de los demás, y eso sí te puede traer errores que más adelante vas a lamentar. Este 10 de febrero del 2026 te marca una etapa donde tienes que ponerte las pilas, porque vienen días en los que podrías sentir que no quieres ni levantarte.

Y mira mijo, es normal sentirse bajoneado a veces, pero no te puedes quedar ahí tirado como calcetín en la sala. Necesitas poner mucho de tu parte, porque si no, esa tristeza se vuelve costumbre y tú no naciste para vivir a medias. Aries es fuego, es impulso, es fuerza, así que sacúdete, aunque sea poquito, y empieza de nuevo.

Cuida también tu imagen ante los demás, porque podrías dar mucho que desear si andas descuidado o actuando sin pensar. No se trata de aparentar, se trata de proyectar seguridad. A veces la gente no sabe lo que traes dentro, solo ve lo que muestras por fuera, y tú tienes que aprender a darte tu lugar.

Pregúntate qué estás haciendo realmente para conseguir tus sueños. Porque soñar bonito está fácil, pero trabajar por eso es lo que cuesta. Si otras personas no lo lograron, eso no significa que tú no puedas. No te compares, mejor demuéstrate hasta dónde eres capaz de llegar. Tú tienes más fuerza de la que crees, solo que a veces te gana el miedo.

Se ve que una persona de una ciudad lejana va a comenzar a pretenderte. Esa persona puede traerte paz y tranquilidad, como abrazo que cura cicatrices. Y tú, que has pasado por tanto, podrías sentir por fin esa calma que tanto has necesitado. Si te pones listo, puede surgir algo duradero, algo bonito, algo que no sea puro drama.

Pero también hay alguien que se ha decepcionado de ti. Una persona que quiso concretar algo contigo, pero tus miedos del pasado, tu inestabilidad económica o emocional, no te dejaron avanzar. Aries, a veces tú solito te saboteas. No porque no puedas, sino porque te da miedo que las cosas salgan bien.

Cuida los excesos, porque podrías cometer una indiscreción. Ya sabes cómo eres cuando te aceleras: dices de más, haces de más, y luego toca recoger el tiradero. Aprende a medir tus impulsos.

Consejo de señora: no mendigues amor, no te abandones por nadie, y recuerda que quien quiere estar contigo, se queda incluso en tus peores días.

Números de la suerte: 1, 16 y 38.

Color del día: Naranja fuerte, para encender tu motivación.

TAURO — 10 de febrero de 2026

Tauro, se vienen días donde los trámites, documentos y arreglos van a estar favorecidos, pero eso no significa que no te vayas a estresar. Tú eres de los que quieren todo en orden, como señora con su casa limpia, pero cuando algo se mueve, te desesperas. Respira, porque aunque andes con pendientes, todo va a salir mejor de lo que imaginas si no te adelantas con la angustia.

Este 10 de febrero del 2026 marca un momento perfecto para iniciar de cero en cuestiones de amistad. Ya deja de rodearte de gente que nomás estorba o que solo aparece para incomodar. Ponte las pilas, porque podrías perder personas valiosas por andar atendiendo a quien no sirve ni para ir a traer las tortillas. Tauro, aprende a elegir mejor a tu círculo, porque no todos merecen tu lealtad.

Si tienes pareja, una noticia los va a unir más que nunca. Algo que estaban esperando o una situación que se aclara va a fortalecer la relación y, de paso, va a quitar de en medio a una persona que les ha estado estorbando. A veces hay terceros que meten ruido, pero cuando el amor es real, se nota quién sobra.

Cuídate mucho de caídas y fracturas, porque estarán a la orden del día. No andes a las carreras, no te confíes, porque luego por andar distraído terminas con un golpe que te recuerda que no eres de hierro. También se ve una noticia de una amistad que te pondrá incómodo, tal vez porque no esperabas enterarte de algo así. No te tomes todo tan personal, a veces la vida solo te muestra quién es quién.

Hay una amistad que siente interés sentimental por ti, pero tiene miedo de dar ese paso porque en el pasado la rechazaste. Ay Tauro, tú a veces sin querer cierras puertas por orgullo o por miedo. No te digo que corras a sus brazos, pero sí que pienses si vale la pena abrirte un poquito más. El amor no siempre llega con fuegos artificiales, a veces llega despacito.

Te llegará un regalo sorpresa y habrá integración y armonía en tu familia. Disfruta esos momentos, porque la familia, aunque sea un relajo, es refugio cuando se necesita. Y mira, el día que dejen de importarte comentarios mediocres, ese día vas a encontrar la paz que tanto buscas. Ya deja de vivir pensando en el qué dirán, porque la gente habla aunque hagas bien o mal.

Se visualiza el término de una relación amorosa para algunos Tauro, pero no lo veas como tragedia. A veces se acaba lo que ya no suma para que llegue algo mejor. También se ve la posibilidad de un viaje donde conocerás a alguien muy similar a ti, con quien podrías encajar bonito.

Consejo de señora: no cambies por quien no lo merece, no te desgastes por amor a medias y recuerda que tu corazón es grande, pero no es para cualquiera.

Números de la suerte: 5, 22 y 41.

Color del día: Azul cielo, para tranquilidad y claridad.

GÉMINIS — 10 de febrero de 2026

Géminis, mi cielo, tu optimismo es tu mejor arma, así que no lo desperdicies por andar escuchando a amistades rete chismosas que solo quieren ponerte de malas. Tú sabes que siempre hay gente que disfruta más el drama ajeno que su propia vida, así que no les des el gusto. Este 10 de febrero del 2026 te marca una etapa donde puedes lograr mucho, pero necesitas enfocarte y no distraerte con tonterías.

Ya no des por hecho cosas que no sabes. A veces tu mente se va más rápido que la realidad y terminas armando tormentas en un vaso de agua, sobre todo si tienes pareja. Géminis, no inventes historias donde no las hay. Recuerda que la seguridad en ti mismo es clave. Si no confías en lo que eres y en lo que tienes, entonces ¿para qué sigues ahí? El amor no se sostiene con dudas ni con celos imaginarios.

Ten cuidado con caídas y trancazos, porque estarán a la orden del día. No andes corriendo como si trajeras prisa eterna, porque luego la vida te da un susto para que bajes el ritmo. Cuida tu cuerpo, que no estás para andar con golpes innecesarios.

Te vienen días muy buenos en los cuales conocerás el verdadero significado de la felicidad. Y no es que todo sea perfecto, sino que vas a aprender a disfrutar lo simple. Deja que el viento tome su curso y la vida te sorprenda. No quieras controlarlo todo, porque a veces lo mejor llega cuando sueltas. No permitas que nadie te quite tu felicidad, porque esa felicidad nace en ti, no en lo que los demás hagan o digan.

Se visualizan cambios en el trabajo y en el amor. Puede haber movimientos, ajustes o nuevas oportunidades. Si tienes pareja, viene un enfrentamiento por un malentendido. No te estreses, Géminis, dale tiempo a las cosas para que se calmen. A veces una discusión no es el fin, es solo un aviso de que necesitan comunicarse mejor.

Es importante que definas lo que quieres en tu vida y lo que no. Ya no estés a medias, ya no vivas por compromiso. Momento de mandar al carajo todo aquello que no te deja ser feliz y te llena de tristezas. Tú eres signo de aire, naciste para moverte, para crecer, para explorar, no para quedarte atrapado en lo que te apaga.

Consejo de señora: no te enganches con chismes, no te inventes tragedias y aprende a elegir tu paz antes que tu orgullo. El que te quiera, se queda sin necesidad de juegos.

Números de la suerte: 9, 17 y 36.

Color del día: Amarillo, para atraer alegría y claridad mental.

CÁNCER — 10 de febrero de 2026

Cáncer, amores nuevos vienen en camino, así que prepárate psicológicamente y deja de cargar heridas viejas como si fueran costal de papas. Ya lo que pasó, pasó. Olvida daños, traiciones y decepciones, porque si sigues mirando para atrás, no vas a poder recibir las nuevas caricias que la vida te quiere mandar. Este 10 de febrero del 2026 marca un renacer en tu corazón, pero depende de ti abrir la puerta.

No te dejes manipular por personas que solo buscan sacarte información. Tú a veces eres tan noble que cuentas de más, y luego terminan usando tus palabras en tu contra. Sé más discreto con tus cosas personales, porque no todo mundo merece saber lo que pasa en tu vida. Hay gente que pregunta por “preocupación” pero en realidad solo quiere chisme.

No te recrimines errores que no son tuyos. Lo que fue, ya fue. Vive tu presente. Cáncer, tú eres de los que se culpan hasta por lo que no hicieron, y eso no se vale. Aprende a soltar la culpa, porque te roba la paz.

Ten cuidado con tu lengua suelta. Asegúrate de tener la cola más corta que lo largo de tu lengua, porque podrías cometer una indiscreción y voltearte la tortilla. No digas cosas en caliente, no explotes por emoción, porque luego te arrepientes. La prudencia será tu mejor aliada estos días.

Una persona que te ha querido en silencio desde hace tiempo, y a través de la distancia, podría entrar a tu vida. Ay Cáncer, cuando menos lo esperes, alguien que te observa desde lejos va a dar el paso. Puede ser alguien que siempre sintió algo, pero no se atrevía. Mantén el corazón abierto, pero también los ojos bien despiertos.

Cambios importantes en cuestiones de economía se visualizan. Te van a pagar un dinerito que te deben o te llegará por una fuente externa. No es para que te vuelvas loco gastando, sino para que respires un poquito y acomodes pendientes. Administra bien, porque tú sabes que el dinero se va como agua cuando uno no se organiza.

No estés para quien solo te busca cuando lo necesita. Esas personas no te sirven de nada. Tú no eres salvavidas emocional de nadie. Quien te quiera, que te busque en las buenas y en las malas, no solo cuando ocupa.

Si tu pareja te está exigiendo demasiada atención, acomoda tus tiempos y no la descuides. Porque sí, Cáncer, aunque tú seas amoroso, a veces te pierdes en tus cosas y el otro puede sentirse abandonado. Y cuidado, porque alguien podría estar llenándole de palabras bonitas. No es amenaza, es consejo: el amor se cuida diario, no solo cuando hay pleito.

Consejo de señora: quiérete más, pon límites, no cuentes todo y aprende a recibir lo nuevo sin miedo. El pasado ya no tiene derecho sobre tu presente.

Números de la suerte: 2, 13 y 30.

Color del día: Blanco, para limpieza emocional y nuevos comienzos.

PISCIS — 10 de febrero de 2026

Piscis, ponte bien listo porque hay una amistad que anda hablando de ti más de la cuenta, contando cosas que tú dijiste en secreto. Ay Piscis, tú eres tan confiado que a veces abres el corazón como si fuera tiendita de la esquina, pero no todo mundo sabe guardar lo que se le dice. Así que ya no cuentes de más, porque hay gente que sonríe bonito y por detrás anda regando el chisme como si fuera agua bendita.

Se visualizan mejoras económicas y la posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. Eso te va a levantar el ánimo, porque tú cuando te emocionas, te iluminas. Pero ojo, no te aceleres, planea bien, porque los sueños se cumplen con pasos firmes, no con impulsos. Este 10 de febrero del 2026 marca una etapa donde puedes crecer mucho si te organizas.

No descuides tu parte emocional. Andas lastimado del corazón y eso te podría llevar a hacerle caso a cualquier tonto que te diga dos palabras bonitas. Ponte las pilas y sé más exigente. La soledad es muy canija, sí, pero peor es estar acompañado de alguien que no vale la pena. Aprende a elegir con calma, porque tú mereces amor bonito, no migajas.

En tu familia viene un motivo para estar más unidos que nunca. Tal vez una reunión, una noticia o simplemente la necesidad de apoyarse. Aprovecha ese calor familiar, porque a veces ahí está la fuerza que necesitas para no caerte.

Cuida tu alimentación, porque si descuidas lo que comes, subirás de peso rapidísimo. Y no es por estética, mijo, es por salud. Necesitas hacer ejercicio, moverte, sacar el estrés, porque tú tiendes a comerte las emociones. Camina, baila, haz algo, pero no te quedes estancado.

Hay días en que necesitarás ayuda de amistades para poner los pies en la tierra. Tú eres noble, lleno de bondad, pero cuando te traicionan sacas el lado más destructivo. Y mira, la venganza no es lo tuyo, pero sabes bien cuándo cobrar cada traición. No te desgastes en eso, porque el karma trabaja mejor que tú.

No aflojes la caricia antes de tiempo. Si estás saliendo con alguien, espera a que la relación madure. No te entregues tan rápido, porque luego te ilusionas y terminas llorando por alguien que ni merecía tu tiempo. El amor se construye, no se corre.

Consejo de señora: cuida tu corazón, no confíes a lo loco y recuerda que quien te quiere, te respeta desde el principio. Tú no estás para juegos ni para medias tintas.

Números de la suerte: 8, 20 y 35.

Color del día: Turquesa, para sanar emociones y atraer calma.

ACUARIO — 10 de febrero de 2026

Acuario, ponte bien atento con tu cuerpo porque se marcan dolores en la espalda y en las piernas. Necesitas moverte más, hacer ejercicio y dejar de estar como palo de escoba todo el día, porque luego vienen problemas de postura y hasta achaques por sobrepeso o cuestiones renales. No es para espantarte, es para que te cuides, porque la salud es lo único que no se compra cuando ya se complica.

Este 10 de febrero del 2026 viene con nuevas amistades y con la culminación de uno de tus sueños más esperados. Algo que has deseado desde hace tiempo empieza a tomar forma, pero no te desesperes, porque tú a veces quieres resultados rápidos y la vida te dice “espérate tantito”. Todo llega cuando tiene que llegar.

Se visualizan infecciones en puerta que podrían ponerte de malas y arruinarte el humor. Así que no te descuides, toma más agua, come mejor y no te expongas de más. Acuario, tú eres de los que se sienten invencibles hasta que el cuerpo les pasa la factura.

Si tienes pareja, ten cuidado con exigirle más de lo que tú das. Ay Acuario, a veces quieres atención, detalles y paciencia, pero cuando te toca darlo, te haces el ocupado o el distante. El amor es parejo, mijo, no es nomás recibir. Aprende a equilibrar, porque si no, luego vienen reclamos.

Vienen días de mucha reflexión. Te vas a dar cuenta si ha valido la pena lo que has hecho para estar donde estás. Y sí, has avanzado, aunque a veces no lo reconozcas. Pero también vas a entender que necesitas soltar cargas que no te corresponden. Ya no pretendas justificar a otras personas por sus errores. Déjalos que se quemen en su infierno y tú ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a todo mundo.

Tú tienes ese síndrome de querer salvar a los demás, pero luego terminas agotado y decepcionado. Cada quien aprende con sus golpes, Acuario, y tú no eres maestro de nadie.

Si tu pareja te muestra escenas de celos o quiere sacarte de tus casillas, ten calma. No hagas más grande la discusión, porque luego por un pleito tonto se dicen cosas que duelen. Respira, escucha y responde con cabeza fría. No todo merece guerra.

La vida te dará una sorpresa en no más de un mes. Puede ser una noticia, una oportunidad o un cambio inesperado que te va a mover el tapete. Mantente abierto, porque cuando tú fluyes, todo se acomoda.

Consejo de señora: cuida tu salud, no cargues problemas ajenos y recuerda que quien te quiere, no te complica, te acompaña. Aprende a darte prioridad sin sentir culpa.

Números de la suerte: 11, 24 y 39.

Color del día: Azul eléctrico, para claridad mental y energía renovada.

CAPRICORNIO — 10 de febrero de 2026

Capricornio, mi cielo, prepárate porque estás entrando en una etapa de grandes cambios, una etapa muy perra donde por fin vas a sentir que la vida empieza a recompensarte. Este 10 de febrero del 2026 marca el inicio de un ciclo lleno de éxitos, de personas más amorosas y de oportunidades que te van a sacar de la rutina. Ya no te limites en tus deseos ni en tus metas, porque estás en un momento donde todo puede materializarse si te lo crees y trabajas por ello.

Podrías sentir celos por alguien que te interesa mucho, pero que anda de más con otra persona. Ay Capricornio, no te claves. La vida es así, quien te quiera y valore va a hacer lo posible por estar contigo, y quien no, se va a retirar solito. No mendigues atención ni amor, porque tú no eres opción de nadie. Next y sigue tu camino como se debe.

Tu buen corazón a veces te hace cometer errores. Te falta tantita maldad, mijo, no para ser malo, sino para dejar de ser tarugo y saber reaccionar cuando alguien quiere arruinarte la existencia. No todo mundo es tan noble como tú, y a veces tienes que aprender a poner límites, a decir que no, y a mandar al chorizo a quien solo viene a estorbar.

Vienen cambios importantes porque vas a madurar muchísimo estos días. Vas a comprender por qué no funcionó con cierta persona, y esa claridad te va a liberar. No era para ti, y punto. La vida te tiene algo mejor guardado, no te aferres a lo que ya fue.

En lo laboral se ven mejores oportunidades y hasta la posibilidad de planear un viaje para próximas fechas. Te va a caer bien salir, despejarte, cambiar de aire, porque tú cargas demasiadas responsabilidades y a veces se te olvida disfrutar.

Cuida tu digestión, porque podrías presentar problemas de estreñimiento. Toma más agua, come mejor, bájale a la grasa que te cargas, porque luego el cuerpo habla y tú te haces el sordo. No todo es trabajo, también es salud.

Ten mucho cuidado con cómo reaccionas ante nuevos retos. Podrías tirar la toalla y dejar tus sueños en el aire solo por miedo o por cansancio. Capricornio, tú eres fuerte, pero a veces te autosaboteas. No lo hagas. Sigue aunque sea despacio, pero no te detengas.

Se visualizan cambios de planes en un negocio que tenías en mente. No es fracaso, es reajuste. A veces la vida te cambia la jugada para darte algo mejor. También llega una persona que te confundirá en cuestiones amorosas. No te aceleres, deja que las cosas fluyan.

Consejo de señora: no te conformes con migajas, pon límites y recuerda que lo que es para ti, llega sin rogar.

Números de la suerte: 10, 26 y 44.

Color del día: Gris plata, para estabilidad y claridad.

SAGITARIO — 10 de febrero de 2026

Sagitario, ya no des pie a tonterías ni chismes de vecindad, porque en estos días vas a estar rodeado de gente que habla más de lo que hace. Tú sabes que siempre hay comadres y compadres que disfrutan meter cizaña, así que no caigas en provocaciones. Este 10 de febrero del 2026 marca un ciclo de cambios fuertes en el amor y en la vida, y necesitas ser inteligente para no salir perdiendo.

En el amor vienen un sin número de movimientos que tendrás que aceptar. No quieras controlar todo, porque la vida se mueve como quiere. Si estás en pareja, puede haber ajustes, conversaciones incómodas o decisiones importantes. Si estás soltero, se visualizan amores de una noche, de esos que empiezan con emoción y terminan con “¿y tú quién eras?”. Así que cuida bien a quién le aflojas la caricia, porque luego te encariñas rápido.

Ten cuidado con viajes inesperados, porque podrías pasar algún inconveniente. No es para que te encierres, es para que seas precavido. Revisa todo, no andes a las carreras y no confíes en que “todo sale”. Sagitario, tú eres aventurero, pero también necesitas tantita planeación.

Cuidado con gastritis y colitis estos días. Tu estómago es el primero que resiente el estrés y los corajes, así que bájale a lo irritante, come mejor y no te la vivas con prisas. El cuerpo siempre pasa factura cuando uno se descuida.

Debes ser inteligente a la hora de hablar, porque por tu boca muere el pez. A veces dices las cosas sin filtro, como flecha directa, y aunque tengas razón, puedes herir o meterte en problemas. Piensa antes de soltar la lengua, porque luego no hay vuelta atrás.

Se visualiza posibilidad de cambio de casa o de residencia, o al menos movimientos importantes en tu entorno. Puede ser que quieras un nuevo comienzo, un espacio distinto o simplemente un cambio de aire. No le tengas miedo a empezar de nuevo, porque tú eres signo de expansión.

Es importante que te dirijas de manera efectiva hacia esa meta que has dejado atrás por descuido. No te me hagas el distraído. Tienes talento, tienes ganas, pero a veces te gana la flojera o la falta de constancia. Vienen días en los que podrías doblegarte y creer que no lo conseguirás, pero en la medida que trabajes, verás tus sueños hechos realidad.

Noticia de un ex amor se hará presente muy pronto. Puede ser mensaje, llamada o chisme que te mueva emociones. No te confundas, Sagitario, lo que ya fue, fue. Aprende de la experiencia, pero no regreses por nostalgia.

Momento de grandes cambios en tu vida. Sé inteligente para no volver a caer en situaciones pen… tontas por las que ya pasaste.

Consejo de señora: piensa antes de actuar, cuida tu salud y recuerda que el que persevera, alcanza.

Números de la suerte: 6, 15 y 42.

Color del día: Morado, para intuición y protección.