Miami: pronóstico del tiempo para este martes 10 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 10 de febrero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en la ciudad.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 61 grados Fahrenheit (16ºC)

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:00 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:11 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan pocas nubes. Las temperaturas variarán entre los 61 y los 75 grados Fahrenheit (16 y 24 grados Celsius). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 2%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

