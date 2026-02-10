Morder inadecuadamente puede hacerte perder los dientes

Un estudio destaca cómo las maloclusiones, particularmente la mordida cruzada anterior, pueden incrementar el riesgo de pérdida de dientes en adultos mayores de 40 años. Se detalla que esta condición afecta la alineación dental y puede derivar en dificultades para una adecuada higiene oral, incluso de para comer.

Investigadores llevaron a cabo este estudio observacional con una muestra de 17,349 adultos, clasificados en diferentes grupos de oclusión.

El objetivo fue evaluar la asociación entre la mordida cruzada anterior y la pérdida dental, y se resaltan hallazgos sobre el impacto de esta maloclusión en la retención de molares.

Resultados reveladores

Los resultados del estudio indican que los adultos con mordida cruzada anterior tienen 1.14 veces más riesgo de perder molares.

La investigación, publicada en la revista Clinical Oral Investigations, proporciona evidencia clara a nivel poblacional sobre este vínculo.

No obstante, la investigación presenta limitaciones muy puntuales, recogido en referida publicación:

“Primero, al ser un estudio transversal, no se pudo establecer una relación causal entre la maloclusión y la pérdida dental. Por lo tanto, se necesitan estudios longitudinales futuros para investigar más a fondo esta relación. Segundo, la población del estudio se limitó a residentes en regiones específicas de Japón, lo que puede limitar la generalización a otras poblaciones”.

Tercero, los tamaños de muestra marcadamente desiguales limitaron el poder estadístico y la confiabilidad de las comparaciones de subgrupos. Cuarto, la mordida cruzada anterior tiene causas esqueléticas y dentoalveolares; no se disponía de radiografías cefalométricas; por lo tanto, no se pudo evaluar la morfología esquelética. Finalmente, incluir solo a participantes con incisivos centrales intactos podría haber sobreestimado la retención de incisivos; no se pudo evaluar la pérdida de dientes anteriores.

Implicaciones para la salud pública

La relación entre la mordida cruzada anterior y la pérdida dental resalta la importancia de revisiones dentales regulares.

Los hallazgos sugieren que la alineación dental no debe ser ignorada en las evaluaciones de salud oral, dado su impacto en la calidad de vida y la nutrición de los pacientes.

Tratamientos para la mordida cruzada anterior

Los métodos de tratamiento más efectivos para la mordida cruzada anterior varían según la edad del paciente y la gravedad del caso, priorizando intervenciones tempranas en niños para guiar el desarrollo óseo. En adultos, se combinan ortodoncia y, en casos severos, cirugía.

Niños y dentición mixta

Ortodoncia interceptiva con expansores palatinos o planos inclinados para corregir hábitos y alinear maxilares tempranamente.

Aparatos funcionales como pistas planas o máscaras faciales para estimular el crecimiento adecuado.

Cambios de hábitos, como evitar succión de pulgar, junto a desgaste selectivo de incisivos.

Adultos

Brackets tradicionales o alineadores transparentes (ej. Invisalign) para realinear dientes de forma efectiva y estética.

Expansores palatinos si hay estrechez maxilar superior.

Cirugía ortognática combinada con ortodoncia para ajustes óseos graves.

Consideraciones generales. El éxito depende de un diagnóstico profesional; tratamientos como el Hyrax modificado han mostrado correcciones completas en fases ortopédica y ortodóntica. Consulta siempre a un ortodoncista para personalizar el plan.

