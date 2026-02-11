Comité Nacional Republicano le pide a la Corte Suprema respaldar las salvaguardias del voto por correo

El Comité Nacional Republicano (RNC) solicitó la intervención del Tribunal Supremo para mantener las medidas de protección a los votos emitidos por correo en Pensilvania.

Dicho posicionamiento surge a partir de que un tribunal inferior dictaminó en agosto del año pasado que la determinación de Pensilvania de excluir a los votos enviados por correo que no cuenten con fecha o bien con fecha incorrecta viola la Primera y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución.

De hecho, John Fetterman, senador demócrata por Pensilvania, participó en una demanda presentada por Bette Eakin, ciudadana cuya papeleta de voto por correo fue rechazada durante las elecciones intermedias.

Dicha querella formulada el 7 de noviembre de 2022, exigía garantizar el recuento de papeletas, aunque carecieran de fecha o con dicho dato erróneo.

Al respecto, Joe Gruters, presidente del RNC, emitió una declaración exigiendo la intervención de la Corte Suprema para proteger la integridad de los procesos electorales.

“El requisito de fecha en las papeletas por correo de Pensilvania es una medida de protección sencilla y de sentido común que protege la integridad de las elecciones del estado.

Contar papeletas que no cumplen requisitos básicos como la fecha viola la ley de Pensilvania y socava la confianza en las elecciones. Instamos al Tribunal Supremo a que acepte este caso y reafirme que los estados pueden aplicar normas electorales razonables como los requisitos de fecha de Pensilvania” indicó.

Las papeletas de voto por correo de las elecciones son examinadas detalladamente para verificar que no exista ninguna anomalía sobre cómo fueron llenadas. (Crédito: Lynne Sladky / AP)

La ley de Pensilvania les exige a las personas que votan por correo rellenar, firmar y agregar la fecha en que lo hacen a través de una declaración que figura en el sobre de devolución de la papeleta.

Sin embargo, los demócratas argumentan que el requisito de agregar la fecha en las boletas es demasiado oneroso para sus votantes y de ahí que exijan anularlo.

“Para un votante con un bolígrafo que funcione, suficiente tinta y una destreza manual promedio, esto debería tomar menos de cinco segundos”, escribió en respuesta Emil Bove, juez del Tercer Circuito recientemente designado por Donald Trump.

Aunque el voto por correo no es una práctica nueva, al implementarse con mayor fuerza en los últimos años ha producido falsas afirmaciones tratando de exhibirlo como un mecanismo vulnerable ante una posible manipulación que podría servir para cometer un fraude.

