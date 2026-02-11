Detienen a mujer en Ohio que inyectó heces en la vía intravenosa de su hijo mientras estaba hospitalizado

Una mujer de 35 años fue detenida en Columbus, Ohio, tras ser acusada de intentar envenenar a su hijo mientras este permanecía hospitalizado en el Nationwide Children’s Hospital.

La imputada, identificada como Tiffany Marie Lesueur, enfrenta un cargo por poner en peligro el bienestar de un menor, según registros judiciales citados por medios locales.

El hecho habría ocurrido el pasado 6 de febrero, cuando el menor fue ingresado en el centro médico por lesiones que, según reportes preliminares, estaban bajo investigación por presunto abuso. Las autoridades no han revelado la identidad, edad ni género del niño.

Personal médico alertó a la policía

De acuerdo con informes de medios afiliados a ABC y Fox en Ohio, un trabajador del hospital observó ese mismo día a Lesueur utilizando una jeringa para inyectar una sustancia desconocida en el puerto intravenoso del menor. El personal notificó de inmediato al Departamento de Policía de Columbus y decidió supervisar estrictamente cualquier visita posterior de la madre.

Dos días después, al revisar las cámaras de seguridad, empleados del hospital habrían detectado un segundo intento.

Las grabaciones mostrarían a la mujer ingresar a un baño del hospital con un recipiente para muestras. Al salir, el envase aparentemente contenía materia fecal. Según el reporte, Lesueur mezcló el contenido con un líquido antes de introducirlo con una jeringa en la línea intravenosa conectada a la mano izquierda del menor.

Audiencia y medidas judiciales

Lesueur compareció el martes ante el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Franklin. El juez ordenó que permanezca detenida con una fianza fijada en $250,000 dólares.

En caso de pagar la fianza, tendrá prohibido mantener contacto sin supervisión con menores de edad.

La audiencia preliminar fue programada para el 19 de febrero, mientras continúan las investigaciones en torno al caso.

Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de salud del niño.

