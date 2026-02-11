Gallup dejará presentar los resultados sobre cómo perciben los ciudadanos el desempeño del presidente

Gallup, firma global de análisis y consultoría famosa por sus encuestas de opinión pública, anunció que dejará de ofrecer los resultados acerca del índice de aprobación del presidente de la nación, esto después de haberlo hecho durante 88 años.

Un portavoz de la compañía fundada en 1935 emitió una declaración para el diario The Hill donde señala que, a partir de este año, Gallup dejara de publicar índices de aprobación y favorabilidad de figuras políticas individuales.

“Nuestro compromiso es con la investigación a largo plazo y metodológicamente sólida sobre los problemas y las condiciones que influyen en la vida de las personas.

Este trabajo continuará a través de la Serie Social de Encuestas Gallup, la Revista Trimestral de Negocios Gallup, la Encuesta Mundial y nuestra cartera de investigaciones en Estados Unidos y el mundo”, indica parte del texto.

Cabe señalar que, durante décadas, los resultados de los sondeos de Gallup gozaron de una enorme credibilidad con respecto a la percepción de los políticos, pero sobre todo del desempeño del presidente en turno.

De acuerdo con el último sondeo de Gallup, el índice de aprobación del presidente Donald Trump se desplomó hacia el final del año. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

De hecho, en su última encuesta realizada en diciembre, Donald Trump pasó de ser evaluado con 47% de respaldo ciudadano en febrero del año pasado a cerrar en diciembre con menos de 37%, un retroceso por demás preocupante para Washington de cara a las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre.

En los registros de Gallup, el índice de aprobación más reciente del magnate neoyorquino es de los más bajos desde que comenzó a realizar la encuesta en la década de los 30’s.

Ante los cuestionamientos acerca de una hipotética presión ejercida por la Casa Blanca para dejar de sondear la opinión de los estadounidenses sobre el republicano de 79 años, en la declaración se hace hincapié en que sólo se trata de un ajuste en la visión de Gallup.

“Este es un cambio estratégico basado únicamente en los objetivos y prioridades de investigación de Gallup y forma parte de un esfuerzo más amplio y continuo para alinear todo el trabajo público de Gallup con su misión.

Esperamos seguir ofreciendo investigación independiente que cumpla con los más altos estándares de las ciencias sociales”, señaló el vocero de la compañía.

