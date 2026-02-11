Hallan muerta a familia hispana en Florida: investigan posible intoxicación por monóxido de carbono

Una familia de cuatro integrantes fue encontrada muerta dentro de su residencia en el condado de Marion, Florida, en un hecho que las autoridades investigan como un posible caso de intoxicación por monóxido de carbono.

Agentes de la Oficina del Sheriff acudieron a una vivienda ubicada en Banyan Track Way alrededor de las 10:25 p. m. del sábado para realizar un control de bienestar. Al ingresar al inmueble, descubrieron los cuerpos sin vida de los ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Yohan Sánchez, de 33 años; Rebeca Santos, de 37; Michael Meléndez, de 15; y Samuel Sánchez, de 2 años.

Causa de muerte pendiente

De acuerdo con el sheriff, no se sospecha la comisión de ningún delito. Sin embargo, las autoridades indicaron que la causa oficial de muerte permanece bajo investigación y deberá ser confirmada por la Oficina del Médico Forense.

Los primeros indicios apuntan a una posible exposición a monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede resultar letal cuando se acumula en espacios cerrados.

Familia devastada

Fox 35 Orlando conversó con familiares del veterano, quienes describieron la pérdida como inesperada y devastadora.

Jackie Soto, madre de Sánchez, relató que habló con su hijo la noche anterior a la tragedia. La conversación, aseguró, fue breve y rutinaria. En ese momento, él se encontraba horneando un pastel.

“No lo puedo creer. Este es mi bebé”, expresó entre lágrimas.

Sendy Sánchez, hermano de la víctima, explicó que Yohan y Rebeca se conocieron en su iglesia en Massachusetts y que la familia se había mudado a Florida hacía aproximadamente un año.

“Nadie esperaba este tipo de tragedia. Estamos devastados”, declaró.

Según el reporte, la Guardia Costera de Estados Unidos cubrirá los gastos funerarios correspondientes a Sánchez como miembro del servicio. No obstante, los costos relacionados con su esposa e hijos deberán ser asumidos por la familia, ya que los beneficios institucionales aplican únicamente para el militar.

Las autoridades continúan con las investigaciones mientras la comunidad lamenta la pérdida de la familia, descrita por sus allegados como profundamente unida y comprometida con su fe y el servicio público.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero