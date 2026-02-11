Secretario de Energía impulsa “histórico” acuerdo con Delcy Rodríguez en Caracas

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsar lo que ambos gobiernos calificaron como un acuerdo energético “histórico”, en un momento clave para la relación bilateral tras años de tensiones políticas y sanciones económicas.

La visita marca el primer viaje de un alto funcionario de Washington a territorio venezolano desde el operativo militar de enero pasado en el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. El encuentro se produce además en medio de recientes decisiones de ambos países destinadas a facilitar la inversión petrolera y reactivar la golpeada industria energética del país sudamericano.

Wright llegó al Palacio de Miraflores dos semanas después de que el Parlamento venezolano aprobara una reforma a la ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera. Paralelamente, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió nuevas licencias que flexibilizan las restricciones para que empresas estadounidenses operen en Venezuela, aunque bajo estrictos controles.

En un comunicado difundido desde Caracas, el Departamento de Energía calificó la visita como “histórica” y señaló que el acuerdo promovido por el presidente Donald Trump busca impulsar la paz y la prosperidad en el hemisferio.

.@SecretaryWright in Venezuela: "I bring today a message from President Trump. He is passionately committed to absolutely transforming the relationship between the United States and Venezuela — part of a broader agenda to Make the Americas Great Again." pic.twitter.com/OSlGzEJGjO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 11, 2026

Una asociación energética “a largo plazo”

Durante el encuentro privado, en el que también participaron figuras clave como el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, y la encargada de negocios de EE.UU., Laura Dogu, se delineó una “asociación productiva a largo plazo”. Rodríguez enfatizó que la energía debe ser el eje central de una nueva etapa de respeto mutuo y beneficios compartidos.

“Buscamos que esta agenda energética sea productiva, efectiva y complementaria”, señaló la líder venezolana, quien recordó que la relación comercial entre ambos países suma siglo y medio de historia. Según proyecciones presentadas por Rodríguez, se espera que los ingresos por la venta de crudo aumenten en un 37% este 2026, fondos que serán gestionados a través de nuevos mecanismos de transparencia y fondos soberanos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sonríe tras despedirse del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, tras su reunión en el Palacio de Miraflores. Crédito: Ariana Cubillos | EFE

Tras la reunión privada, Rodríguez anunció el establecimiento de una “asociación productiva a largo plazo” en materia energética, que abarcará proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica. Aunque no se detallaron plazos ni montos de inversión, la mandataria subrayó que la agenda debe ser “beneficiosa, complementaria y efectiva para ambos países”.

“Que sea el diálogo diplomático, el diálogo político y el diálogo energético el canal adecuado para avanzar con madurez”, expresó Rodríguez, al destacar que Caracas y Washington han mantenido relaciones energéticas durante más de un siglo.

Más licencias y promesas de mayor producción

Wright aseguró que la administración Trump ha trabajado “siete días a la semana” para emitir nuevas licencias que permitan a empresas existentes y nuevas invertir en el país. “Queremos liberar al pueblo venezolano y a la economía”, afirmó desde Miraflores, al reconocer que las sanciones previas representaron una restricción para el desarrollo del sector.

El funcionario sostuvo que, si ambas naciones trabajan de manera conjunta, este año podría registrarse un aumento significativo en la producción de petróleo, gas natural y electricidad, lo que —dijo— se traduciría en más empleos, mejores salarios y mayor calidad de vida para los venezolanos.

Como parte de su agenda, Wright sostendrá reuniones con empresarios y medios internacionales, y el jueves visitará instalaciones de las empresas mixtas Petroindependencia y Petropiar, esta última operada por Chevron en el estado Anzoátegui. Hasta ahora, Chevron era la única petrolera estadounidense con autorización especial para operar en el país.

Para Washington, el acercamiento representa una apuesta estratégica por asegurar el suministro energético y reforzar su influencia en la región. Para Caracas, es la oportunidad de reactivar una industria clave y aumentar sus ingresos petroleros, que el Gobierno estima crecerán 37% en 2026.

El éxito de este acuerdo, según ambos gobiernos, dependerá de que la diplomacia logre imponerse sobre las profundas divergencias históricas que aún persisten.

