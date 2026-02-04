Aliado de Maduro, Alex Saab, fue arrestado en Venezuela y podría ser extraditado a EE.UU. según medios

El empresario colombo-venezolano Alex Saab, cercano al presidente Nicolás Maduro y exministro de Industria de Venezuela, fue detenido este miércoles en Caracas en una operación que, según reportes de medios colombianos y venezolanos, contó con la cooperación del FBI y el servicio de inteligencia venezolano, de acuerdo a la agencia Reuters y medios internacionales.

Saab, de 54 años, ya había estado preso en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y corrupción, tras ser capturado en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a ese país, donde enfrentó procesos judiciales relacionados con sobornos y un esquema de desvío de fondos.

Según fuentes de inteligencia estadounidense citadas por medios, la detención se realizó en las primeras horas de la madrugada y se enmarca en una operación conjunta con autoridades de EE. UU., lo que indica un nuevo nivel de colaboración entre Washington y el gobierno venezolano bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez.

A falta de una confirmación oficial, la mayoría de los reportes señalan que Saab podría enfrentar una nueva extradición a Estados Unidos en los próximos días.

Además de Saab, informes sin confirmación oficial indican que también habría sido arrestado el empresario Raúl Gorrín, director de la cadena venezolana de televisión Globovisión.

En el pasado, Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde, enfrentando cargos que incluían conspiración y lavado de dinero, con alegaciones de haber desviado cientos de millones de dólares desde Venezuela a través de cuentas internacionales y sobornos a funcionarios para ganar contratos estatales.

Su liberación en 2023 formó parte de un polémico intercambio de prisioneros con Estados Unidos, mediante el cual Caracas obtuvo la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

La detención de Saab ocurre mientras se observa un contexto de mayor cooperación entre agencias de seguridad venezolanas y estadounidenses, y se prevé que su posible extradición podría reactivar procesos judiciales contra él en Estados Unidos.

