Colombia extraditó a un importante narcotraficante previo a la reunión entre Trump y Petro

El Gobierno de Colombia extraditó a Estados Unidos a Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, un hombre condenado en Colombia por diversos homicidios y quien es acusado de narcotráfico en una corte de Texas.

En medio de un amplio dispositivo de seguridad, el capo fue trasladado la madrugada de este martes desde la estación de Policía de Los Mártires, en el centro de Bogotá, hasta la sede la dirección de Antinarcóticos de la Policía, contiguo al aeropuerto El Dorado.

La operación fue dirigida por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), y coordinada con agencias judiciales nacionales e internacionales como la DEA, entre rumores de planes de rescate y fuga, según informó CNN.

El coronel Elver Alfonso, director de la Dijín, indicó a Blu Radio: “teníamos informaciones de que se quería escapar, de que había intenciones de la estructura delincuencial que él aún seguía dirigiendo, de hacer un rescate”.

Ha sido extraditado de acuerdo a mi orden, el señor alias "Pipe Tulúa* jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca.



Intentó comprar funcionarios y comprar la paz. La paz no se compra, se hace si el corazón la acepta como el camino para acabar la… pic.twitter.com/PIlW0Dil0X — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Marín es el jefe de la banda criminal La Inmaculada, acusada de tener vínculos con cárteles de narcotraficantes mexicanos para enviar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos, lo cual llevó a una corte del estado de Texas a pedir su extradición por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir, informó EFE.

De acuerdo con la Policía, Marín Silva fue condenado en Colombia a 30 años de prisión “por su responsabilidad en múltiples homicidios en el suroccidente del país” y, a pesar de estar preso desde 2015, “continuó coordinando actividades criminales, lo que incrementó su nivel de riesgo”.

Esta extradición se produjo en la antesala del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington, una reunión clave para el futuro inmediato de la relación bilateral, marcada en los últimos meses por tensiones diplomáticas y diferencias sobre la cooperación judicial y la política antidrogas.

Sobre el traslado, el propio mandatario colombiano escribió en redes: “Ha sido extraditado de acuerdo a mi orden, el señor alias ‘Pipe Tulúa’, jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca. Intentó comprar funcionarios y comprar la paz. La paz no se compra, se hace si el corazón la acepta como el camino para acabar la violencia”.

Marín fue capturado en febrero de 2024, lo que provocó una ola de violencia en Tuluá, ciudad del departamento de Valle del Cauca (suroeste), donde el delincuente y su banda tienen su centro de operaciones.

