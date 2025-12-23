Cárteles colombianos fabrican semisumergibles autónomos con tecnología de fácil adquisición

Organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína han comenzado a utilizar semisumergibles autónomos controlados a distancia, construidos con tecnología comercial de bajo costo y fácil acceso. Con una inversión inferior a los 5,600 dólares en sistemas de navegación, estos artefactos pueden operar sin tripulación y recorrer largas distancias en mar abierto mediante conexión satelital.

Lejos de tratarse de desarrollos militares o tecnología sofisticada, los componentes utilizados para dirigir estas embarcaciones se adquieren en plataformas abiertas de comercio electrónico. Sistemas de piloto automático, GPS, antenas de internet satelital y equipos de comunicación empleados comúnmente en veleros o yates recreativos han sido adaptados por el crimen organizado para el transporte marítimo de drogas.

Análisis técnicos de la Armada de Colombia a los que tuvo acceso el diario Milenio, indican que los cárteles emplean equipos disponibles en sitios como Amazon y tiendas especializadas en suministros navales. Entre los elementos centrales se encuentra un piloto automático comercial capaz de controlar con precisión el timón, complementado con brújulas electrónicas y sensores de posición que reportan datos en tiempo real.

El sistema de navegación se refuerza con navegadores GPS de uso civil y múltiples antenas de internet satelital, como Starlink, que permiten mantener comunicación constante con los operadores desde tierra firme, según reveló una fuente al medio citado.

La conectividad se completa con repetidores de señal Wi-Fi, cableado y otros componentes de bajo costo, lo que reduce significativamente la inversión necesaria para operar un semisumergible no tripulado.

El capitán de fragata Víctor Antonio González Badrán, director del Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico Marítimo, explicó a Milenio que el piloto automático utilizado por estas organizaciones es idéntico al que se instala en embarcaciones recreativas. Subrayó que se trata de equipos completamente comerciales, sin restricciones especiales para su adquisición.

Aunque el sistema de navegación puede costar menos de 5,600 dólares, el valor total del semisumergible alcanza entre 150,000 y 200,000 dólares al considerar motores, casco, propulsión y estructura. Estas embarcaciones están diseñadas para maximizar el espacio de carga, con capacidad para transportar entre una y una tonelada y media de clorhidrato de cocaína, y una autonomía aproximada de 300 millas náuticas, ampliable mediante reabastecimientos en altamar.

La ausencia de tripulación representa una ventaja estratégica para las organizaciones criminales, ya que elimina el riesgo de detenciones directas y reduce de forma considerable la obtención de información judicial y de inteligencia a partir de capturas humanas. Este cambio, advierten, modifica de manera profunda la dinámica del narcotráfico marítimo.

La Armada de Colombia considera que los semisumergibles autónomos constituyen un nuevo punto de inflexión en el crimen organizado transnacional. Al navegar sin personal a bordo y en rutas comerciales, no solo incrementan la eficiencia del tráfico de drogas, sino que también plantean riesgos para la seguridad marítima, confirmando que el narcotráfico evoluciona no solo en rutas, sino también en el uso innovador de tecnología civil para fines ilícitos.

