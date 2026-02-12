Acusan a tres trabajadoras de guardería en Florida de abusar y “torturar” a niños pequeños

Tres empleadas de un centro de cuidado infantil en Rockledge, Florida, fueron acusadas de golpear y maltratar de forma reiterada a menores bajo su cuidado, en hechos que, según documentos judiciales, habrían sido tan frecuentes que los niños “lo esperaban” como parte del trato diario.

Las imputadas fueron identificadas como Nativia King (50 años), Stacy Hamilton Jackson (66) y Kia Walker (52). Las tres enfrentan cargos por manipulación de testigos en tercer grado. Además, King y Jackson fueron acusadas de tres cargos de abuso infantil agravado en primer grado, mientras que Walker enfrenta un cargo por ese mismo delito.

Denuncia y revisión de videos

La investigación comenzó el 16 de enero, cuando el Departamento de Niños y Familias (DCF) y la Policía de Rockledge acudieron al centro Gingerbread Manor Child Care Center tras recibir denuncias de abuso.

Según las declaraciones juradas de arresto, un informe preliminar indicaba que “todas las maestras golpeaban a los niños como forma de castigo”, utilizando manos abiertas o una cuchara de madera.

Al llegar al lugar, los agentes observaron un sistema de cámaras de vigilancia en las aulas y áreas comunes. Sin embargo, cuando solicitaron acceso a las grabaciones, Walker —directora del centro, según reportes— habría reaccionado de manera defensiva y alegado no tener la contraseña.

Ante el riesgo de que la evidencia fuera eliminada, las autoridades retiraron el sistema de videovigilancia. Posteriormente, mediante órdenes judiciales, obtuvieron grabaciones comprendidas entre el 19 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026.

Imágenes de presunto abuso

De acuerdo con los documentos judiciales, los videos mostrarían a King golpeando a varios niños en la cabeza y el rostro, jalándoles las orejas y empujándolos hacia rincones fuera del alcance de las cámaras. También se le acusa de dejar a menores sin supervisión.

En otro incidente, presuntamente tomó a un niño por el cabello, lo empujó contra el suelo y lo sacudió mientras lloraba.

Jackson, por su parte, habría sido captada golpeando a niños con una cuchara grande de color negro, incluyendo a una menor en la pierna y el cuello, provocando su caída. En otro momento, presuntamente abofeteó a un niño en la cabeza.

Walker fue señalada por supuestamente pinchar a un menor en la frente mientras presenciaba otros actos de violencia.

Los investigadores sostienen que los niños, cuyas edades oscilaban entre 1 y 4 años, parecían temerosos y se encogían ante la proximidad de las trabajadoras. Muchos de ellos, según el informe, no pueden comunicarse verbalmente para denunciar lo ocurrido.

Presunta obstrucción

El día en que las autoridades llegaron al centro, las grabaciones mostrarían a las tres acusadas observando por la ventana. Los documentos judiciales alegan que intentaron impedir entrevistas con los menores, manipular el sistema de cámaras y ocultar el objeto con el que supuestamente golpeaban a los niños.

Además, la policía indicó que recibió quejas de padres que afirmaron haber sido contactados por las acusadas para disuadirlos de presentar declaraciones.

Respuesta del centro y proceso judicial

El centro infantil publicó un comunicado en redes sociales asegurando que uno de los cargos contra Walker fue desestimado y calificando las acusaciones de “infundadas y maliciosas”, además de advertir posibles acciones legales. No obstante, los registros judiciales continúan reflejando un cargo activo por abuso infantil agravado contra ella.

King y Walker tienen audiencias programadas para el 3 de marzo, mientras que la comparecencia de Jackson será reprogramada.

La investigación permanece abierta y las autoridades pidieron a cualquier familia que sospeche que su hijo pudo haber sido víctima que se comunique con la policía de Rockledge.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero