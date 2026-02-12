Condenan a hombre de West Virginia que ordenó a su novia matar a una mujer y arrojó el cuerpo a un pozo

Un hombre de West Virginia que asesinó a una mujer y arrojó su cuerpo a un pozo fue condenado a cadena perpetua.

Michael Wayne Smith, de 46 años, fue condenado en octubre de 2025 por el asesinato de Cheyenne Johnson, de 35 años, y acaba de conocer su destino. Durante una audiencia de sentencia transmitida por WCHS, cadena local afiliada a ABC/Fox, un juez condenó a Michael Smith a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 15 años por reincidencia.

Además, fue condenado a 40 años por asesinato en segundo grado, así como a penas más cortas por ocultación de un cadáver, posesión ilegal de un arma de fuego y agresión.

Michael Smith fue condenado después de que su exnovia, Virginia Smith, de 33 años, testificó en su contra tras declararse culpable de asesinato en primer grado, ocultación de un cadáver y uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. En diciembre de 2025 fue condenada a cadena perpetua con clemencia.

Como informó previamente Law&Crime, Johnson recibió un disparo mortal con un rifle por parte de Virginia Smith el 29 de abril de 2021, después de que, según ella, Michael Smith se lo ordenara. Michael y Virginia tuvieron un altercado verbal con Johnson ese día por la acusación de que Johnson le había robado el coche a Virginia. Las dos mujeres tuvieron una pelea física, y Johnson supuestamente tenía un cuchillo.

Después de que Michael amenazó a Johnson con un rifle, le ordenó a Virginia que le disparara, lo cual ella hizo. Un testigo menor de edad declaró haber visto a Virginia dispararle a Johnson. Michael luego desechó su cuerpo en un pozo profundo en la propiedad de Virginia usando un cinturón y correas de trinquete.

El cuerpo de Johnson fue encontrado días después, tras ser reportada como desaparecida. Fue Virginia Smith quien contactó a las autoridades para informar sobre el paradero de Johnson.

Michael fue acusado inicialmente de asesinato en primer grado, pero fue condenado por asesinato en segundo grado después de que Virginia Smith admitiera ser quien disparó a Johnson.

