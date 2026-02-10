Mujer en Ohio enfrentará cadena perpetua por asesinar a su esposo con un tranquilizante animal

Amanda Leigh Hovanec, de 38 años, se declaró culpable de asesinato con agravantes por la muerte de su esposo, Timothy Hovanec, de 36 años, ocurrida en mayo de 2022 durante un intercambio de custodia en el estado de Ohio, según registros judiciales revisados por Law&Crime.

La acusada compareció el mes pasado ante el Tribunal de Causas Comunes del condado de Auglaize, donde admitió haber participado en el homicidio. De acuerdo con la legislación estatal, enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

El crimen y el método

La fiscalía detalló que Amanda Hovanec emboscó a su esposo y le inyectó M-99, un potente tranquilizante veterinario utilizado en zoológicos y fauna silvestre, descrito como hasta mil veces más fuerte que la morfina.

El ataque ocurrió cuando Timothy Hovanec descargaba las sillas de seguridad de sus hijas de su vehículo. El hecho fue captado por la cámara del tablero del automóvil, que registró el forcejeo entre la pareja tras la inyección.

Según los documentos judiciales, la acusada sujetó a su esposo por el cuello hasta que quedó inconsciente y luego desactivó el vehículo, retiró su reloj inteligente y tomó su teléfono.

Una disputa por la custodia

Dos días antes del crimen, un juez había ordenado que Timothy Hovanec tuviera custodia temporal de sus hijas durante el verano, luego de que Amanda Hovanec negara visitas pese a una orden judicial previa.

El hombre, investigador del Departamento de Estado de Estados Unidos, había estado envuelto en un prolongado conflicto legal por la custodia tras el divorcio de la pareja.

Enterramiento y encubrimiento

Tras el homicidio, la acusada colocó una bolsa plástica sobre el cuerpo de la víctima y, con ayuda de su entonces pareja, Anthony Theodorou, lo trasladó a un sitio previamente excavado cerca de unos terrenos familiares en el condado de Auglaize.

La madre de la acusada, Anita Green, también participó en la logística del entierro y fue informada del plan antes y después del asesinato, según la fiscalía federal.

Ambos, Green y Theodorou, ya fueron condenados por delitos federales relacionados con el caso y enfrentan ahora cargos estatales por complicidad en asesinato con agravantes. Su audiencia preliminar está prevista para el 13 de marzo.

Confesión y condena

Inicialmente, Amanda Hovanec afirmó que su exesposo simplemente se había marchado tras dejar a las niñas. Sin embargo, confesó cuando fue confrontada con las grabaciones.

Durante una audiencia federal previa, la acusada reconoció que el crimen fue producto de su egoísmo. “Sabía que la sustancia lo mataría en minutos”, admitió ante el tribunal.

Aunque aún no se ha fijado fecha para su sentencia estatal, el marco legal de Ohio establece que pasará el resto de su vida en prisión.

