Acusan a enfermero de abusar sexualmente de una paciente con demencia en un hospital de Ohio

Un enfermero de 63 años fue arrestado y acusado de violación y abuso sexual tras presuntamente agredir a una paciente con demencia en un hospital de Cincinnati, Ohio, informaron las autoridades.

El acusado fue identificado como Joseph Ratcliff, quien fue detenido el 23 de enero y enfrenta cargos por violación en primer grado y agresión sexual, según registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton.

La mujer no tenía capacidad para consentir

De acuerdo con la denuncia penal citada por WXIX, Ratcliff habría mantenido conducta sexual con una mujer cuya capacidad para resistirse o consentir estaba gravemente afectada por una condición mental o física.

El incidente ocurrió en Christ Hospital, ubicado en el vecindario de Mt. Auburn, poco después de que la paciente se sometiera a un procedimiento médico. Los fiscales señalaron que Ratcliff no tenía ninguna razón para estar en la habitación de la paciente en ese momento.

Detención y cargos

Un testigo alertó a las autoridades, lo que permitió que Ratcliff fuera arrestado el mismo día del presunto ataque. Actualmente permanece detenido en el Centro de Justicia del Condado de Hamilton, con una fianza total de $350,000 dólares, sin posibilidad de reducción.

Los cargos incluyen: violación (delito grave de primer grado) y agresión sexual (delito grave de tercer grado). Ambos cargos están relacionados con la presunta incapacidad de la víctima para otorgar consentimiento debido a su condición mental.

Además, los registros penitenciarios indican que Ratcliff tiene una orden de retención adicional, lo que le impediría quedar en libertad incluso si paga la fianza.

Aunque Ratcliff es enfermero titulado desde 1995 y posee licencia activa en Kentucky, no está registrado para ejercer en Ohio, señalaron las autoridades.

Los fiscales aclararon que no era empleado directo de Christ Hospital al momento de los hechos, sino que trabajaba en el centro médico a través de DaVita, una empresa que presta servicios de atención renal en hospitales de todo el país.

Un portavoz de DaVita indicó que la empresa tomó medidas inmediatas al conocer la situación, aunque declinó comentar si Ratcliff continúa empleado.

Respuesta del hospital

Christ Hospital confirmó que notificó a las autoridades sobre un posible delito ocurrido en sus instalaciones.

“La seguridad de nuestros pacientes, visitantes y empleados es nuestra máxima prioridad”, señaló un portavoz del centro de salud, quien agregó que, debido a que se trata de una investigación en curso, no se ofrecerán más comentarios.

Ratcliff permanece detenido sin fecha de liberación prevista y tiene programada una comparecencia judicial el 2 de febrero. Hasta el momento, no se ha informado si cuenta con representación legal.

Las autoridades indicaron que no creen que existan más víctimas relacionadas con el caso.

