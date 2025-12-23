Niños protagonizan persecución policial en Ohio: robaron un auto tras aprender con video de YouTube

Tres niños de 8, 11 y 12 años protagonizaron una persecución policial el sábado en Newburgh Heights, Ohio, luego de que agentes detectaran un Mazda 3 reportado como robado mediante un lector automático de matrículas, según un informe policial.

Cuando un oficial intentó detener el vehículo, el conductor —un niño de 11 años— huyó a toda velocidad. La persecución culminó poco después, cuando el automóvil se estrelló contra una vivienda del sector, causando daños menores.

Huida a pie y rápida detención

Tras el impacto, los tres menores abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie, pero fueron detenidos poco después por la policía. Imágenes de cámaras corporales muestran a los agentes ordenando a los niños que se tiraran al suelo, mientras estos se mostraban visiblemente asustados.

“¿Vamos a la cárcel?”, se escucha decir a uno de ellos en el video, mientras otro pide que llamen a su madre.

Confesiones y aprendizaje en redes sociales

Durante el interrogatorio, los menores relataron que vieron el vehículo y decidieron robarlo de manera impulsiva. Uno de ellos afirmó que “algo se apoderó de su cuerpo” y que no pudo controlarse.

De acuerdo con la policía, los niños dijeron haber aprendido cómo robar autos viendo videos en YouTube. También reconocieron que sabían distinguir entre el bien y el mal y admitieron que lo que hicieron estuvo mal.

Preocupación por la Navidad

Según el informe policial, los menores manifestaron preocupación por las consecuencias del incidente, especialmente por cómo podría afectar la visita de Santa Claus.

“Uno de los niños dijo que iba a recibir carbón por Navidad”, señalaron las autoridades.

Tras el procedimiento, los tres menores fueron entregados a sus padres y tutores. No se anunciaron cargos penales debido a sus edades, pero el caso fue remitido a las instancias correspondientes de protección infantil.

