Disparó contra una casa tras enfurecerse con su exmarido: condenan a mujer en Ohio por intento de asesinato

Una mujer de 29 años fue condenada por intento de asesinato en Ohio luego de disparar contra una vivienda donde se realizaba una fiesta, hiriendo de gravedad a un hombre que no tenía relación con el conflicto que originó el ataque, informaron las autoridades.

Olivia Clendenin fue declarada culpable el viernes de cuatro cargos, entre ellos intento de asesinato, dos cargos de agresión criminal y disparo de arma de fuego contra una vivienda, de acuerdo con el medio local WLWT.

El ataque

Según la Fiscalía del Condado de Warren, los hechos ocurrieron durante una fiesta de Nochevieja a la que asistían tanto el exmarido de Clendenin como su actual novio, situación que habría provocado su enfado.

Las autoridades indicaron que la mujer abandonó la reunión molesta tras intentar sin éxito convencer a su exesposo de irse, pero regresó alrededor de las 5:00 de la madrugada armada con una escopeta calibre .40.

“Clendenin disparó ocho veces contra la residencia, hiriendo en el abdomen a un hombre que se encontraba sentado en el porche delantero, poniendo en riesgo su vida”, señaló la fiscalía en un comunicado.

Víctima inocente

El fiscal del condado, David Fornshell, explicó que la víctima, un hombre de 29 años, había sido simplemente invitado a la fiesta y quedó atrapado en medio del ataque.

“La víctima se encontró inesperadamente en una ráfaga de disparos y estuvo a punto de morir”, afirmó Fornshell.

Los disparos fueron realizados desde el interior de un Jeep Grand Cherokee 2017, propiedad de la madre de Clendenin.

Arresto y proceso judicial

Tras el ataque, Clendenin intentó huir, pero chocó el vehículo contra una barandilla y un poste de electricidad. Fue arrestada en el lugar del accidente e inicialmente se declaró no culpable.

Posteriormente quedó en libertad bajo fianza, con vigilancia electrónica y una orden de no contacto con testigos, hasta el desarrollo del juicio.

Aunque aún no se ha fijado una fecha para la sentencia, el fiscal advirtió que Clendenin podría enfrentar una larga condena de prisión.

“Puede haber comenzado 2025 en libertad, pero pasará el resto de 2026 y al menos la próxima década encarcelada por intentar matar a uno de sus intereses románticos, aunque terminó hiriendo gravemente a una víctima inocente”, declaró Fornshell.

La sentencia definitiva dependerá de un informe previo a la condena que aún está pendiente.

