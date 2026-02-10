Hombre mató a puñaladas a su exesposa en Maryland y luego se entregó a la policía

Una mujer de 47 años, identificada como Amethyst Stephenson, fue apuñalada hasta la muerte dentro de su residencia en el condado de Howard, Maryland, durante la mañana del domingo. Su exmarido, Alexander Stephenson, de 53 años, se entregó a la policía apenas dos horas después del crimen.

De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Howard, los agentes respondieron poco después de las 8:00 a. m. a un reporte que indicaba que Alexander Stephenson había atacado a su esposa y había huido del lugar. Los oficiales acudieron a la vivienda de la víctima, una casa valorada en aproximadamente $900,000 dólares, ubicada en una zona boscosa cerca de Ellicott City, a las afueras de Baltimore.

Al llegar, encontraron a Amethyst sin vida. La policía confirmó al Daily Mail que la mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca, aunque no ofreció más detalles sobre el ataque.

Sospechoso con orden de protección previa

Las autoridades informaron que la pareja estaba distanciada y que Alexander no residía en la vivienda donde ocurrió el homicidio. El hombre fue considerado inmediatamente buscado por el apuñalamiento fatal.

A las 10:30 a. m., Alexander Stephenson se entregó voluntariamente en la estación del distrito norte del Departamento de Policía del Condado de Howard, en Ellicott City.

La policía indicó que el sospechoso presentaba heridas autoinfligidas en las muñecas, las cuales no ponían en peligro su vida. Fue trasladado al Centro de Traumatismos de Choque de la Universidad de Maryland, donde permanece bajo tratamiento y evaluación médica.

Una vez que reciba el alta hospitalaria, será ingresado en el Centro de Detención del Condado de Howard, donde enfrentará cargos de asesinato en primer grado y violación de una orden de protección.

Según registros judiciales, la orden de protección estaba vigente desde enero de 2026 y fue emitida por un caso de violencia doméstica.

Reacciones tras el crimen

Las redes sociales reflejaron el impacto de la tragedia. La última fotografía pública de Amethyst y Alexander juntos fue publicada en julio de 2025, mientras que una imagen de su boda data de mayo de 2022.

Tras el asesinato, Steve Willey, padre de la víctima, escribió en Facebook: “A las personas que conocieron a Amethyst, espero que encuentren un momento para recordar las cosas extraordinarias que compartieron”.

Varias personas cercanas expresaron mensajes de condolencias y recuerdos sobre la mujer, destacando su sonrisa, su calidez y los consejos que ofrecía a quienes la conocían.

De ser declarado culpable del cargo de asesinato en primer grado, Alexander Stephenson enfrenta una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según la legislación de Maryland.

El estado abolió la pena de muerte en 2013, y la última ejecución se llevó a cabo en 2005.

Sigue leyendo:

–Sube a dos los muertos por la explosión de una casa de Maryland

–Hispano asesinado en Maryland tras una discusión con sus vecinos por sus perros

–Hallan un feto humano en el asiento de un autobús en Baltimore