Fuerza Regida da el salto a los estadios con su gira “This is our dream” en Estados Unidos

Fuerza Regida sigue cosechando éxitos como resultado de su talento y conexión con el público. En esta ocasión, la agrupación mexicana se prepara para abrir un nuevo capítulo en su carrera con el anuncio de su primera gira en estadios por Estados Unidos, titulada “This Is Our Dream”.

La gira, promovida por Live Nation, cuenta con nueve fechas confirmadas y dará inicio el próximo 18 de junio en Petco Park en San Diego, California. Además, los hará recorrer importantes ciudades como Seattle, Los Ángeles, Houston y Nueva York.

La venta general de boletos comienza el viernes 20 de febrero a las 10 a. m., hora local. Pero, los fans pueden registrarse para la preventa del artista a partir de este 12 de febrero hasta el domingo 15, a las 11 p. m., hora del este.

Por su parte, Verizon ofrecerá a sus clientes una preventa exclusiva para el Fuerza Regida “This Is Our Dream 2026 Tour” en Estados Unidos, sin condiciones, simplemente por ser cliente de Verizon. La preventa para shows seleccionados se llevará a cabo el martes 17 de febrero de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., hora local.

Fuerza Regida anuncia histórico tour de estadios en Estados Unidos. Crédito: Cortesía

Esta gira histórica demuestra la creciente influencia del grupo y la alta demanda de la música mexicana en todo el país. Sin embargo, no se trata del primer logro histórico por parte de la banda liderada por Jesús Ortiz Paz.

Recordemos que, en 2025, el grupo protagonizó presentaciones históricas en Estados Unidos, incluyendo dos shows consecutivos con entradas agotadas en el Hollywood Bowl y el Madison Square Garden, convirtiéndose en el primer artista en agotar ambos recintos el mismo fin de semana.

Pero, el éxito de Fuerza Regida se ha extendido hasta el 2026. En este año, obtuvieron una nominación en la categoría “Artista del Año de Música Regional Mexicana” en los iHeartRadio Music Awards, además de recibir ocho nominaciones a Premio Lo Nuestro.

En cuanto a su propuesta musical, esta se ha visto elevada con el lanzamiento del tema “Triston”, un sencillo melódico de cumbia-norteña con influencias de corrido. A solo unas semanas de su estreno, se encuentra en el Top 8 de los artistas más escuchados a nivel global en Spotify, justo a tiempo para su debut en la ceremonia de los Premios Grammy, donde dieron mucho de qué hablar por el tema que los llevó al estrellato, “Vogue”.

Fechas y ciudades que Fuerza Regida visitará este verano:

“This is our Dream” – Fechas de la Gira

18 de junio – San Diego, CA – Petco Park

20 de junio – San Francisco, CA – Oracle Park

25 de junio – Seattle, WA – T-Mobile Park

10 de julio – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

12 de julio – Phoenix, AZ – Chase Field

18 de julio – Los Ángeles, CA – Dodger Stadium

26 de julio – Houston, TX – Daikin Park

31 de julio – Arlington, TX – Globe Life Field

7 de agosto – Queens, NY – Citi Field

