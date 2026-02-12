Hombre mata a seis personas en dos ciudades de Florida antes de quitarse la vida

Un hombre de 51 años fue señalado por las autoridades de Florida como responsable de una cadena de homicidios que dejó seis personas muertas en dos ciudades separadas por más de 200 millas. El sospechoso fue hallado sin vida y, según los investigadores, se habría suicidado tras los ataques.

El individuo fue identificado como Russell Kot, residente de Fort Lauderdale. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota, el hombre murió el martes por aparentes heridas autoinfligidas luego de perpetrar los crímenes.

Cuádruple homicidio en comunidad cerrada

La secuencia comenzó al mediodía del martes cuando agentes del condado de Sarasota respondieron a reportes de disparos en una vivienda ubicada en la comunidad cerrada de Amberlea.

En el lugar murieron cuatro personas: Olga Greinert (49 años), Florita Stolyar (66), Anatoly Ioffe (61) y Yaroslav Blyudoy (39).

Un hombre recibió un disparo al acercarse a la puerta principal y fue hallado en el jardín delantero mientras vecinos intentaban reanimarlo. Dentro de la residencia, las autoridades encontraron a otras tres víctimas sin vida.

El vehículo del sospechoso fue captado ingresando al vecindario alrededor de las 11:00 a. m. Poco después, una cámara de seguridad registró el sonido de los disparos.

Kot fue encontrado muerto dentro de la vivienda.

Doble homicidio previo en Fort Lauderdale

Horas más tarde, y a más de 200 millas de distancia, la policía de Fort Lauderdale acudió a un control de bienestar en una casa del sector Victoria Park, donde halló a dos personas muertas.

Las víctimas fueron identificadas como Larisa Blyudaya (46 años) y Ben Azivov (18).

Las autoridades indicaron que Kot mantenía una “relación romántica previa” con una de las víctimas en Fort Lauderdale. Además, señalaron que esa persona tenía vínculos familiares con las víctimas del condado de Sarasota, aunque no ofrecieron mayores detalles.

Tras el doble homicidio en la costa este, el vehículo del sospechoso fue captado viajando en dirección a Sarasota antes de que ocurriera el tiroteo múltiple.

Motivo aún desconocido

La Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota informó que el motivo permanece bajo investigación.

“Según nuestra investigación preliminar, parece que el sospechoso murió por heridas autoinfligidas y no se conocen crisis de salud mental documentadas ni antecedentes de violencia asociados con él”, indicaron las autoridades.

Los seis homicidios continúan bajo investigación mientras las autoridades trabajan para esclarecer el vínculo exacto entre las víctimas y reconstruir la secuencia completa de los hechos.

