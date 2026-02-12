Justicia retira cargos contra inmigrantes acusados de atacar a agente del ICE; uno fue baleado

El Departamento de Justicia retiró los cargos federales contra dos inmigrantes venezolanos acusados de agredir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo que terminó con uno de ellos herido de bala en Minneapolis.

La Fiscalía informó que la desestimación del caso responde a “nuevas evidencias” consideradas inconsistentes con la versión inicial presentada por las autoridades. Los acusados, Julio César Sosa-Celis, de 24 años, y Alfredo Alejandro Ajorna, de 26, enfrentaban cargos por presuntamente atacar a un agente federal con una pala de nieve y un palo de escoba durante un intento de arresto ocurrido el pasado 14 de enero.

El incidente fue descrito inicialmente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como un “intento de asesinato de un agente federal”. Según esa versión, el oficial habría sido emboscado y golpeado antes de disparar en defensa propia, impactando a Sosa-Celis en la pierna.

Versiones encontradas sobre el tiroteo

De acuerdo con el DHS, el altercado comenzó cuando el agente intentó detener a Sosa-Celis durante una parada de tráfico alrededor de las 6:50 p.m. Las autoridades aseguraron que el migrante intentó huir en su vehículo, chocó contra un automóvil estacionado y continuó la fuga a pie.

Posteriormente —según ICE— dos hombres salieron de un apartamento cercano y se unieron a la confrontación, golpeando al agente con objetos domésticos. En medio del forcejeo, el oficial disparó un tiro defensivo al considerar que su vida estaba en peligro.

Sin embargo, la familia de Sosa-Celis ha sostenido desde el inicio que el joven no agredió a los agentes y que recibió el disparo de manera injustificada cuando corría hacia su vivienda para resguardarse.

La desestimación de los cargos ocurre semanas después de que un tribunal federal ordenara la libertad de los implicados —incluyendo a una joven madre que fue separada de su hijo de un año— tras detectar fallas en el sustento de la acusación. Pese a la orden judicial de aquel momento, ICE mantuvo a los venezolanos bajo custodia migratoria, una práctica común pero ampliamente criticada por organizaciones de derechos civiles.

Reacciones políticas y antecedentes

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había condenado enérgicamente el incidente y responsabilizado a líderes locales por lo que calificó como un clima de hostilidad contra agentes federales. En declaraciones públicas, también señaló al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por su supuesta falta de cooperación con operativos migratorios federales.

Released by MN authorities before ICE could even lodge a detainer, Julio Cesar Sosa-Celis, a criminal illegal alien from Venezuela, was the subject of a targeted enforcement operation after his conviction for driving without a license and arrests for two counts of giving a false… pic.twitter.com/aKdTwmeWXy — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 15, 2026

El DHS afirmó que los ataques contra agentes federales han aumentado significativamente en los últimos meses, aunque no ofreció detalles adicionales tras el retiro de cargos.

Sosa-Celis, quien ingresó a Estados Unidos en 2022, tenía antecedentes por conducir sin licencia y por proporcionar un nombre falso a autoridades, según ICE. Ajorna, por su parte, habría recibido una orden final de deportación tras no presentarse a una audiencia migratoria.

La decisión del Departamento de Justicia marca un giro inesperado en un caso que había sido utilizado como ejemplo del riesgo que enfrentan los agentes federales durante operativos migratorios. Hasta ahora, las autoridades no han detallado públicamente cuáles fueron las inconsistencias que motivaron la desestimación de los cargos.

Sigue leyendo: