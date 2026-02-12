Miami: pronóstico del tiempo para este jueves 12 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 12 de febrero indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 2% y habrá pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 63 grados Fahrenheit (17ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:58 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:12 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá pocas nubes con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 75 grados Fahrenheit (18 y 24 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 15%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

