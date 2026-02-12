¿Quién es Henry Cuéllar, el único demócrata que votó a favor de la ley “Save America Act”?

Henry Cuéllar, congresista federal de la Cámara de Representantes, nuevamente se encuentra en medio de la polémica luego de que este pasado martes 10 de febrero, fue el único demócrata que votó a favor de ley “Save America Act”, una iniciativa que exige la identificación oficial para votar en elecciones federales, incluidas las presidenciales.

Henry Cuéllar, acusado de sobornos. Crédito: Alex Brandon | AP

El representante del 28º Distrito del Congreso de Texas, dijo que la decisión de formar parte de los 218 votos a favor que permitieron la aprobación de esta ley, fue para permitir que los ciudadanos sean los que decidan en las elecciones estadounidenses.

“Yo apoyo SAVE America Act porque yo creo en un principio fundamental: los ciudadanos estadounidenses deben decidir las elecciones estadounidenses. Ese principio refuerza nuestra democracia y protege el valor de cada voto. Este es el mismo seguro y acercamiento que ya se usa en Texas – estándares fuertes de identificación con foto con opciones de respaldo reales – y es una de las grandes razones por las que Texas tiene una de las leyes de seguridad electoral más fuertes en el país”, argumentó.

My statement on the House passage of the SAVE America Act.⬇️ pic.twitter.com/QIdGXaTxV1 — Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) February 12, 2026

La decisión de Cuéllar de votar a favor de esta ley “Save America Act” se da luego de que en el mes de diciembre de 2025, el congresista demócrata y su esposa Imelda, fueron indultados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las acusaciones de aceptar sobornos.

“El ‘Deshonesto’ Joe utilizó al FBI y al Departamento de Justicia para ‘eliminar’ a un miembro de su propio partido después de que el muy respetado congresista Henry Cuéllar se pronunciara valientemente en contra de la política de fronteras abiertas y de la catástrofe fronteriza de Biden”, señaló el mandatario estadounidense en su red social Truth Social a inicios del pasado diciembre.

Henry Cuéllar, reelegido en noviembre de 2024. Crédito: Eric Gay | AP

La acusación sobre Henry Cuéllar y su esposa Imelda se remonta a mayo de 2024 cuando ambos fueron señalados de aceptar sobornos por casi $600,000 dólares provenientes de dos entidades extranjeras, según el Departamento de Justicia (DOJ) ante un tribunal federal de Texas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la pareja recibió dinero de un banco mexicano así como de una empresa de Azerbaiyán, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Henry Cuéllar fue indultado por el presidente Donald Trump. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

Durante la administración del expresidente Joe Biden, Henry Cuéllar criticó abiertamente su enfoque migratorio y se alineó con posiciones más cercanas a las defendidas ahora por el mandatario Donald Trump.

Henry Cuéllar, de 70 años, logró ser reelegido en las elecciones de noviembre de 2024 y es considerado uno de los demócratas más moderados.

Sigue leyendo:

– Congresista Cuellar asegura que investigación del FBI demostrará que no cometió irregularidades

– Jessica Cisneros la joven candidata que se enfrenta a Henry Cuellar en las primarias demócratas de Texas

– Representante Cuellar, el único demócrata conservador que busca reelección en Texas