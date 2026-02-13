Cambio de distritos en Texas: ¿cómo enfrenta Sylvia García la campaña?

La congresista demócrata Sylvia García enfrenta un proceso de reelección inusual, debido a que el Distrito 29 en Texas fue dividido con las modificaciones solicitadas por el presidente Donald Trump y avaladas por los republicanos en el estado.

Para la elección del 3 de noviembre de este año, los votantes en Texas tienen cinco nuevos distritos, luego del aval de la Corte Suprema al mapa aprobado por la Legislatura estatal y avalado por el gobernador Greg Abbott.

La congresista García aborda este nuevo reto para el proceso electoral y el posible impacto en poblaciones minoritarias, como los votantes latinos. Además expone los temas prioritarios durante la campaña.

Congresista García, usted enfrenta la reelección, cuéntenos en qué momento político la encuentra este proceso electoral. ¿Qué significa para usted?

“Bueno, pues ya sabes que yo soy demócrata y la primaria de demócrata es el 3 de marzo y ya van a comenzar las votaciones temprano el 17 de febrero. […] El problema es que todos los mapas cambiaron. Ya saben que Donald Trump quería más republicanos de Texas y le mandó a Abbott, el gobernador, que cambiara los mapas para poder elegir más republicanos. Y que necesitábamos ir a los distritos, que ellos dicen que eran racistas, ¿no? Que eran para africano-americanos, para latinos. Así es que al principio se pusieron focalizándose directamente al distrito mío, porque es 77% de latinos y el de Al Green y el de Sylvester Turner. Así es que los tres de aquí en Houston […] entonces esos fueron y los rompieron.

“El distrito mío lo rompieron en cuatro pedazos. Así es que ahora mi área tiene un área que es 70% nueva. Y todos los vecinos que viven en Magnolia, en Denver Harbor, todas las áreas que son latinas en Houston ya no están en el distrito mío. Así es que ahora voy a representar un área muy nueva y tengo dos oponentes. Así es que tenemos que luchar y trabajar muy duro para hablar con toda esa gente, para convencerlos que necesito quedarme en esta posición y que yo voy a estar ahí para luchar para todos.”

¿Tiene el porcentaje de cuántos latinos se quedan en el nuevo distrito o todavía no hay ese cálculo?

“No, el cálculo ya está ahí. Bueno, de las personas que son latinos quedan, me parece que son 54% latino.

En inglés se dice coalition (coalición), no sé cómo se dice coalition, que quiere decir que los votantes son como 34, 35(%) latino, como 32 afroamericano y como veinte y algo a los blancos, así es que más o menos es tercero, tercero, tercero, que se dice “coalition”, que no hay ninguna mayoría que todos trabajan juntos.”

Es lo que se llama un distrito de minorías, más diversificado en ese sentido. Pero lo que le preguntaba, ¿dónde va a enfocar su campaña? ¿Qué temas considera son los más importantes con los que la gente le está pidiendo que aborde?

“Los temas son iguales del distrito 29 que existe al nuevo, porque las cosas que todos tenemos pensamientos hoy son los gastos, los gastos de las compras de la gasolina, de electricidad. El gasto de vida. Todos queremos una buena vida, pero ahorita estamos viviendo de cheque a cheque y apenas comprando lo que necesitamos.

“El café aumentó 20 por ciento. Y luego con las tarifas, se puso todo más caro. Así es que ahorita ese es un tema muy grande, y primero para todos, es el costo de la vida. Y segundo es la salud […] porque ya sabes que Trump [y] los republicanos quieren terminar el Obamacare completamente, y trataron haciendo eso para terminar los beneficios […] Y tercero, la economía general, que todos necesitamos buenos trabajos, todos necesitamos mejorar en nuestra situación, todos queremos estar seguros que no vamos a perder nuestros trabajos y que seguiremos trabajando para traer más buenos trabajos para Houston.

“Y bueno, el último, el tema de inmigración, porque todos Todavía en este distrito todavía es la mayoría de la población es latino. Tenemos mucha gente que, bueno, alguien en su familia, alguien en su casa no tiene sus papeles o no tiene sus permisos. Así es que es un peligro que tenemos, tenemos miedo.

Ahora, usted como congresista, con la experiencia que tiene, ha logrado aspectos importantes que son demostrables, además que ha votado por ciertas leyes, ha asegurado recursos para el distrito en infraestructura, para agua, para vivienda, para trabajo con veteranos. Cuéntenos un poco sobre estos logros para que la gente entienda el trabajo que usted realiza y cómo lo realiza.

“Hemos luchado mucho para traer los fondos generales directamente para nuestro distrito. Bueno, los dineros federales que traemos a la ciudad de Houston para hacer los cambios en la carretera Telephone Road. […] La ayuda que le damos al puerto de Houston para que abran y hagan sus trabajos que es muy importante para el puerto, para tener agua limpia en Jacinto City, en Galena Park, ayudándoles a sus ciudades. Así es que las clínicas ayudándoles para tener clínicas en nuestra comunidad. Le ayudamos a Adrien García comisionado para tener […] clínicas que se pueden mover porque están […]. Bueno, pues yo les digo que son como un taco truck. Un taco truck lo puedes llevar a donde quieras, ¿no? Bueno, esos pods también son así, son como una casita que se mueve, que tiene todo lo que necesitamos como en una clínica.”

Clínicas itinerantes, ¿no?

“Sí, porque entonces se puede llevar donde es necesario por dos o tres semanas, pero luego le llevamos a otra área, porque muchas áreas no tienen médico, no tienen clínica, no tienen hospital. […] Así es que conseguimos fondos para cinco en el área que tiene ahorita el comisionado García. Así es que yo espero hacer lo mismo en el área nueva para llevar, poner más servicios médicos para la gente.”

Los republicanos modificaron el mapa electoral en Texas, una acción avalada por la Corte Suprema. Crédito: Eric Gay | AP

¿Cuáles son los retos que está enfrentando o que está usted viendo en la campaña? Además, por supuesto, la redistritación que le significa, pues que la conozca gente que obviamente no estaba en su distrito y significa un trabajo distinto. Pero además de eso, ¿qué otros retos está viendo usted?

“Cualquier oficina tiene muchos challenges, ¿no? Pero para mí es […] es importante salir y buscar donde están los votantes y la gente. Voy a las iglesias, voy a hacer los centros comunitarios, voy a visitar a los seniors. Todo eso continuamos hacer porque es muy importante que me vean, ¿no? Porque ya mucha gente conoce mi nombre, conoce mi cara porque me ven en el tele, ¿no? Y yo he representado estas áreas cuando era contralora de la ciudad, porque más de toda el área es una ciudad, pero tengo que ir para estar segura que ya conocen la cara y la voz y el nombre.

“El martes de esta semana la primera cuestión que me preguntaron […], ¿qué son los cambios? Y yo quiero saber si yo puedo seguir votando por usted. Y les tuve que explicar. […] Porque ellos no pueden comprender por qué destruyen una comunidad y la rompen (dividen el distrito), que ahora va a resultar, que van a votar por alguien que ni conocen. Así es que sí, este es una que los republicanos hacen sus cambios sin pensando el impacto que tiene la gente.”

Estamos viendo obviamente que hay un ambiente político intenso en el país. Usted lo mencionó con el tema de inmigración, que ahorita justamente está preocupando a muchas familias. En ese sentido, ¿qué mensaje les mandaría a las familias que enfrentan algún tema migratorio, que están preocupadas, incluso aquellas que son con hijos estadounidenses y que las familias están legalmente en el país? Justamente publiqué una entrevista con una lideresa educativa y me señalaba eso, de ahora el miedo se extiende a las familias que son latinas y que están legalmente en los Estados Unidos. ¿Qué mensaje les mandaría?

“Bueno, nomás les digo que no pierden la fe y la esperanza, porque sí estamos luchando, estamos ahí luchando por nuestros emigrantes, estamos ahí luchando por toda la gente, porque ya sabemos que está pasando y para mí es una cosa, no nomás en contra de nuestras leyes, pero es una cosa de nuestra fe, de nuestro motivo de fe, porque yo cuando estaba de chiquita mi mamá siempre me decía que todos somos hijos de Dios. Todos debemos estar tratados iguales, con dignidad, con honor, con respeto. Y lo que estamos viendo ahorita es contrario de todo esto.

“Nunca, nunca esperaba yo a ver lo que estoy escuchando y viendo por mis ojos aquí en nuestro país. Y tenemos un presidente y republicanos que nosotros vemos el vídeo y vemos lo que está pasando y ellos están echando mentiras diciéndoles que eso no es lo que está pasando, que es otra cosa. Eso no es correcto y por eso yo no voté para no darle níquel más a ICE. […] Si no se ponen de acuerdo de que hagan cambios con ICE, que se quitan las máscaras, que usen un badge que diga quién es la persona, que no usen tanta fuerza, que usen las body cameras que se dice en inglés, las cámaras que se ponen para todo. Para estar seguros de que ellos tienen entrenamiento y tienen los mismos requisitos que un policía. […] Así es que necesitamos hacer muchos cambios y si no los hacen, entonces ya [hay] mucho muertos.”

NOTA: Esta entrevista fue editada para mayor claridad.