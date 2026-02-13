Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 13 de febrero de 2026
Mira Aries, ya estuvo bueno de andar cargando gente que nomás llega a tu vida como quien llega a una fiesta sin llevar ni refresco. Aprende a soltar, mi cielo, porque hay personas que no te aportan nada, solo te chupan la energía y todavía se hacen las víctimas cuando les pones un alto. Este día es ideal para que te pongas bien perra o bien perro con tus decisiones y entiendas que no estás para andar mendigando cariño ni explicaciones. Aguas porque se marca pérdida de objetos, y no quiero verte llorando por el celular, las llaves o algo importante. Pon más atención, no andes como alma en pena pensando en quien no te piensa. También se ve que una amistad podría comenzar a sentir cositas por ti, de esas que empiezan con “ay es que contigo me siento diferente”. Si no te interesa, no ilusiones, porque luego terminan haciendo novela y tú ni en cuenta.
Tu corazón anda queriendo ablandarse, pero no seas ingenuo, Aries. Puedes ser buena persona sin ser menso. Mantente atento a traiciones, chismes o mentiras, porque por ahí alguien podría querer jugarle al doble cara. Una situación relacionada con un ex amor o un amigo del pasado podría incomodarte, pero neta… que te valga máuser. No permitas que lo que ya fue te robe la paz ni el sueño. Lo bonito viene porque una noticia o sorpresa te va a alegrar el día, como esas que llegan cuando menos lo esperas y te sacan una sonrisota. Se abren oportunidades de conocer a alguien nuevo, ya sea por redes sociales o por medio de una amistad. Puede ser un amor que llegue despacito, pero con intenciones intensas, de esas que te ponen a pensar cosas indebidas antes de dormir.
En lo laboral, hay señales de cambios, mejoras en ingresos o hasta un movimiento que te conviene más de lo que crees. Eso sí, no descuides la relación con tu familia, porque por andar en tu mundo podrías generar conflictos o rencores que luego cuestan mucho arreglar. Tu humor va a estar medio cambiante, así que mide tus palabras. No todo lo que piensas se dice, mi Aries, porque podrías herir a alguien importante. Este 13 de febrero recuerda: quien te quiere, te cuida… y quien no, que se vaya derechito al carajo con moño.
TAURO – 13 de febrero de 2026
Tauro, este 13 de febrero de 2026 vienes con señales bien claras del universo, y no te hagas, porque tú cuando sueñas cosas raras sabes que algo se está moviendo. Un sueño podría revelarte grandes verdades, de esas que te dejan pensando todo el día como señora viendo novela. Pon atención a lo que sientes, porque tu intuición anda más fina que nunca y te puede salvar de meter la pata donde no debes.
Si tienes una relación, cuidado con caer en la monotonía, porque luego se les va el amor entre rutina, trabajo y cansancio, y cuando acuerdan ya parecen roomies. Dale sabor, mi Tauro, que el cariño también se riega como plantita. Un mensajito bonito, una salida, una caricia con intención… tú sabes. Se vienen posibilidades de cambios en el trabajo, en la familia y hasta con amistades. Hay gente que ya no encaja contigo y tú lo sabes, pero sigues aferrado porque te cuesta soltar. Pues ya no, mi cielo. Este día es para que te sacudas lo que estorba y te enfoques en lo que sí suma. También podrías ir a una fiesta o evento donde te toparás con personas que te caen bien mal, así que sonríe, saluda y no te enganches, porque no vale la pena arruinarte la noche por gente sin oficio emocional.
En el amor viene algo fuerte, de esos amores que te ponen el mundo al revés, pero en el buen sentido. Lo vas a disfrutar, aunque te dé miedo perder el control. Déjate querer, Tauro, pero no te me hagas el sufrido ni el desconfiado antes de tiempo. Deja las fregaderas del pasado que no te dejan avanzar. Ya estuvo de vivir pensando en lo que no funcionó. Lo que se fue, se fue, y punto. Céntrate en tus proyectos, porque traes una energía bien buena para construir algo importante. No pienses tanto en el futuro, porque nadie sabe si mañana estaremos aquí, así que vive cada día como si fuera el último y disfruta lo que viene siendo la caricia, el apapacho y la vida.
También se marca la llegada de un dinero muy bueno con el cual podrás salir de deudas que venías cargando desde hace tiempo. No lo malgastes en tonterías, usa la cabeza, que luego te emocionas y compras puro gusto. Amores nuevos llegan, los viejos se olvidan, pero lo importante es que no te quedes inmóvil. Muévete, atrévete, y entiende que el destino no premia a quien se queda esperando. Este 13 de febrero, Tauro, el amor y la abundancia te guiñan el ojo… no te hagas el difícil.
GÉMINIS – 13 de febrero de 2026
Géminis, este fin de semana pinta para ser de esos que te sacuden el alma y te ponen a decir “ay Diosito, ¿qué está pasando conmigo?”. Porque vienen sorpresas, chismes buenos, y hasta situaciones medio peligrosas si no sabes medir tus impulsos. Se marca una posibilidad de encamarte con una amistad, y mira… una cosa es el antojo y otra el desorden emocional que luego viene después. Así que si vas a andar de travieso o traviesa, hazlo con conciencia, con protección y sin andar prometiendo amor eterno nomás por el momento. El amor ahorita está incierto, nada está escrito, y tú eres experto en cambiar de idea como quien cambia de playlist. Pero ojo, Géminis, porque si tienes pareja necesitas aprender a ser más sincero. Las mentiras piadosas suenan bonitas al principio, pero con el tiempo se vuelven veneno y terminan dañando lo que podría ser algo bueno. No calles lo importante, habla claro, pero sin herir, porque tu boca luego se suelta como señora en mercado.
También cuida mucho tus cambios de ánimo. Podrías andar medio bajoneado, sintiéndote solo, incomprendido o como que nadie te valora, y eso puede alejar a personas que sí te quieren. No te encierres, no hagas dramas en tu cabeza, mejor busca moverte, salir, respirar, porque se ve un viaje o una salida con amistades que te va a levantar el espíritu como café cargado. Eso sí, deja de andar dando consejos a todo mundo cuando tú traes tu vida medio desalineada por decisiones impulsivas. Primero arréglate tú, mi cielo, antes de querer salvar a los demás. No te distraigas en problemas ajenos, enfócate en lo tuyo.
La buena noticia es que viene dinerito extra, suerte en negocios y hasta en juegos de azar. Pero no te quedes sentado esperando que el trabajo llegue solo. Muévete, busca oportunidades, el área de ventas o algo donde uses tu labia te puede ir de maravilla. Y por último, no seas tan rencoroso. Perdona, pero no olvides. Quien ya te lastimó, no merece la misma confianza. Este 13 de febrero recuerda: tu paz vale más que cualquier capricho emocional.
CÁNCER – 13 de febrero de 2026
Cáncer, en el amor se te abre un escenario bonito, pero el problema eres tú cuando te gana la desconfianza. Vienes cargando heridas viejas, y aunque te hagas el fuerte, por dentro sigues con miedo a que te fallen. Pero mi cielo, si sigues desconfiando de todo mundo, nunca vas a concretar algo estable. No todos vienen a romperte, algunos vienen a cuidarte, pero tienes que darte la oportunidad.
Podrías sentirte solo o sola porque ciertas personas se han alejado de tu vida, pero no te deprimas. A veces la vida te limpia el camino porque vienen cosas mejores. No te aferres a quien ya no está, mejor pregúntate qué necesitas para sentirte bien y trabaja en eso. Nadie va a salvarte si tú no decides levantarte. Se marca un viaje en puerta, pero cuidado con la economía. No gastes como si fueras rico, porque luego te andas tronando los dedos. Adminístrate, que vienen tiempos buenos, pero necesitas ser inteligente.
Una noticia relacionada con un ex amor podría aparecer, ya sea mensaje, llamada o chisme. Y aquí tú decides: o abres la puerta o lo mandas derechito a la fregada. No revivas lo que ya estaba enterrado nomás por nostalgia. Ten mucho cuidado con una persona nueva que llegará a tu vida. No trae intenciones limpias y podría complicarte la existencia. No confíes tan rápido, porque tú te encariñas en dos días y luego sufres meses.
Si tienes pareja, se marca una noche perrísima, de esas que se disfrutan con ganas. Aprovecha, ponte guapo o guapa, y no arruines lo bonito con celos o inseguridades inventadas. Es momento de renovarte. Un cambio de look te vendría perfecto para sentirte más seguro. También se ve que un negocio o proyecto que traes en mente podría concretarse pronto. Confía en tu talento. Este 13 de febrero recuerda, Cáncer: el amor empieza contigo, y cuando te eliges, todo lo demás llega solito.
LEO – 13 de febrero de 2026
Leo, mi vida, este 13 de febrero de 2026 viene con chisme del bueno y verdades que van a caer como balde de agua fría. Te vas a enterar de rompimientos amorosos, de parejas que ya no aguantaron, y de amistades falsas que por fin se van a quitar la máscara. Y aunque al principio duela, tú entiende algo: lo que se va es porque estorbaba. No todo el que se aleja es pérdida, a veces es liberación. Un familiar te va a buscar, ya sea para pedirte consejo, para acercarse o porque trae algo importante que decirte. No cierres la puerta, pero tampoco cargues con problemas ajenos como si fueran tuyos. Tú puedes apoyar sin desgastarte. También se marcan pérdidas de objetos, así que ponte listo, porque andas medio distraído y luego terminas buscando cosas como señora buscando los lentes que trae en la cabeza.
Si tienes pareja, vienen celos y enfrentamientos. Y aquí sí te lo digo con cariño de comadre: bájale dos rayitas al drama. No todo es ataque, no todo es traición. A veces tú solito te haces historias en la mente y terminas peleando por cosas que ni existen. Eso sí, si de verdad no hay confianza, entonces ¿pa’ qué sigues ahí? El amor no es cárcel ni vigilancia, es tranquilidad. No dejes que te tumben los comentarios negativos de gente envidiosa. Tú sabes que tu actitud y seguridad despiertan muchas envidias, porque cuando alguien brilla, siempre aparece quien quiere apagar la luz. No les des gusto, Leo. Tú sigue firme, con la frente en alto, porque lo que es tuyo nadie te lo quita.
Es importante que cambies tu actitud ante la vida, que seas más positivo. No puedes atraer cosas buenas si andas pensando lo peor todo el tiempo. La mente es poderosa, mi cielo, y tú cuando te enfocas logras muchísimo. Viene una noticia de una persona importante que te va a mover emociones, ya sea alegría, sorpresa o hasta nostalgia. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia, como que se reactivan lazos que estaban apagados. Y la vida te devolverá a manos llenas todo tu esfuerzo y dedicación. Este mes recibirás dos noticias muy especiales que te van a cargar de energía, motivación y ganas de seguir adelante.
Eso sí, tus cambios de ánimo van a estar intensos: un día te sientes el rey del mundo y al otro no quieres saber de nadie. Aprende a equilibrarte, porque no puedes vivir en extremos. Ya no te lastimes por lo que ya fue. Suelta, acepta y enfrenta lo que la vida pone a tu paso. Y por favor, deja los celos y lo aprensivo. Si no crees en tu pareja o en la persona con la que sales, entonces no vale la pena seguir ahí. El amor es para sumar, no para sufrir.
VIRGO – 13 de febrero de 2026
Virgo, mi cielo, este 13 de febrero de 2026 el cuerpo te va a estar pidiendo a gritos que descanses más. Traes la mente a mil por hora, pensando en todo, queriendo controlar todo, y luego no entiendes por qué te duele la cabeza o por qué amaneces cansado aunque hayas dormido. Aprende a parar tantito, porque no eres robot, eres humano, y hasta las pilas se descargan.
Ten muy presente algo que te voy a decir como señora de antes con chancla en mano: regresar con exparejas es como tragarte lo que ya vomitaste. Ya sabes a qué sabe, ya sabes cómo termina, ¿pa’ qué repites el plato? No idealices lo que ya te rompió. A veces uno extraña, sí, pero extrañar no significa que sea bueno para ti. Hay amores que son costumbre, no destino. En cuestiones de trabajo y dinero se ve algo muy positivo: un negocio te va a salir al cien, pero hazlo por tu cuenta. No metas a otras personas nomás por compromiso, porque luego terminan opinando de más, estorbando o queriendo llevarse el crédito. Tú tienes la capacidad de lograrlo solo, confía en tu talento y en tu disciplina, que cuando tú te enfocas, no hay quien te pare.
También se marca oportunidad de viaje con familia o amistades. Te hace falta salir, despejarte, cambiar de ambiente, porque últimamente traes la energía medio pesada. Un cambio de aire te va a caer como agua bendita. Si tienes pareja, la clave en estos días va a ser la comunicación. No te guardes cosas, Virgo, porque tú eres de los que se callan, se aguantan y luego explotan por acumulación. Habla claro, con respeto, porque muchas veces los problemas no son tan grandes, solo crecen por falta de palabras.
Habrá días en los que no entenderás el porqué de muchas cosas. Te vas a preguntar “¿por qué me pasó esto?” o “¿por qué se alejó tal persona?”, pero con el tiempo vas a comprender que fue lo mejor que te pudo suceder. La vida a veces te quita lo que estorba para abrirte caminos nuevos, aunque al principio no lo veas. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo. Si está en tus manos arreglarlo y vale la pena, adelante, pero tampoco te arrastres. Quien quiera estar en tu vida, también debe poner de su parte.
Aléjate de esas amistades amargadas que critican todo y nada les parece. Esa gente solo te enreda en su veneno y luego tú andas cargando tristeza que ni es tuya. No caigas en provocaciones de enemigos, porque podrías cometer errores que lamentes después. En el amor vienen cambios importantes, pero no te adelantes. Llévate las cosas con calma, sin hacerte historias antes de tiempo. Este 13 de febrero recuerda: tu paz vale más que cualquier drama.
LIBRA – 13 de febrero de 2026
Libra, este 13 de febrero de 2026 vas a tener que andar con más cuidado que señora en piso recién trapeado, porque se marcan caídas, golpes o accidentes pequeños por andar distraído. No quiero verte de dramático con el moretón diciendo “ay es que la vida me pega”, no, mi cielo, es porque andas pensando en mil cosas menos en por dónde caminas. Así que ponte listo, cuida tu cuerpo y no andes corriendo por la vida como si te persiguiera el SAT. Viene una noticia en el área del dinero, y eso te va a sacar una sonrisota. Puede ser un pago, una oportunidad o un movimiento que te beneficia. También se ve posibilidad de cambio de casa o hasta de vehículo, como que el universo te quiere ver estrenando algo, pero ojo: no te emociones gastando antes de tiempo. Libra es experto en “me lo merezco” y luego anda contando monedas.
En el amor, se marca un encuentro especial con una persona que te mueve el tapete. Disfrútalo, deja que el mundo ruede y recuerda algo bien importante: no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Tú vive, siente, goza, que la vida es corta y el amor no se planea, se siente. Eso sí, no confundas deseo con amor eterno, porque luego te ilusionas rápido. Hay una amistad que te puede dejar grandes ganancias, así que pon atención a algo relacionado con un negocio o una propuesta. No descartes oportunidades solo porque vienen de alguien cercano. A veces el dinero llega por donde menos lo esperas, como visita inesperada.
Si te mandaron a la fregada o si tú cortaste una relación, hoy es el día perfecto para iniciar de cero. Ya estuvo bueno de vivir llorando por lo que no funcionó. Empieza de nuevo, arréglate, ponte guapo o guapa, y manda todo eso que te preocupa directito a la fregada con moño. Un chisme de amistad llega a tus oídos, así que cuidado con abrir la boca de más. Escucha, analiza, pero no te metas donde no te llaman. También se marca embarazo de amistad en estos días, así que prepárate para la noticia y el drama familiar.
Si quieres dejar atrás depresiones y sentirte mejor, comienza por liberarte de personas conflictivas. No permitas que nadie altere tu paz. Tu tranquilidad vale más que cualquier relación tóxica o amistad falsa. En los dineros vienen movimientos que te van a beneficiar mucho, pero date la oportunidad de ahorrar, porque se aproximan gastos importantes. Libra, este día es para cerrar ciclos, abrir puertas nuevas y recordar que quien te quiere, te suma… y quien no, que se vaya a volar.
ESCORPIÓN – 13 de febrero de 2026
Escorpión, este 13 de febrero de 2026 vas a traer el corazón medio inquieto y la cabeza llena de pensamientos, pero primero lo primero: se marca que un familiar podría enfermarse o sentirse mal, pero no será nada grave. No entres en pánico ni te pongas a imaginar tragedias, nomás estate al pendiente, apoya y verás que todo se acomoda. Ahora sí, hablemos de ti, porque tú eres experto en aferrarte al pasado como si fuera boleto ganador. Ya no te atontes tanto, Escorpión. Deja de pensar en esa persona que ya fue, que ya se fue, que ya no está. A la fregada, mi vida, quien sigue. No puedes avanzar con un pie en el presente y el otro atorado en recuerdos que solo te desgastan.
Es momento de cambiar tu modo de enfrentar la vida. Has caído en errores, sí, y te ha costado entender cada golpe, pero también te ha hecho más fuerte. Tú no estás hecho para vivir en lamentos, estás hecho para renacer, aunque te duela. La vida te va a llenar de sorpresas y por fin vas a entender el verdadero sentido del amor y la amistad, porque no todo es intensidad y drama, también existe la paz, aunque a ti te cueste creerlo. Este fin de semana podrías andar con sentimientos encontrados, recordando a alguien que ya no está contigo. Y mira, está bien sentir, pero no te quedes atorado. Agradece lo vivido, aprende la lección y sigue tu camino. No conviertas la nostalgia en prisión.
Si tienes pareja y la notas fría o indiferente, ojo, porque el problema podría estar en la rutina. Se han visto demasiado la geta, como dicen las señoras, y ya les hace falta aire. Necesitan un viaje, un cambio, algo diferente, porque si siguen en lo mismo, el aburrimiento puede hacer estragos. Si ya viven juntos, cambien la dinámica del día a día antes de que terminen como compañeros de cuarto en vez de amantes. No te confundas con tus sentimientos, porque una persona podría sacarte de tu zona de confort. Puede llegar alguien que te mueva el piso, que te haga dudar, que te despierte cosas que creías dormidas. Pero no te aceleres, Escorpión, tú siempre quieres todo rápido y luego te arrepientes.
Si tienes pareja, date el tiempo de conocerla más. Hay virtudes en esa persona que todavía no has visto porque a veces te enfocas más en lo negativo o en lo que te da miedo perder. Aprende a valorar, a soltar control y a confiar poquito. Este 13 de febrero recuerda: el amor no se trata de sufrir, se trata de construir. Y tú ya estás listo para dejar de vivir en guerra y empezar a vivir en calma… aunque te cueste.
SAGITARIO – 13 de febrero de 2026
Sagitario, este 13 de febrero de 2026 viene movidito, como patio de vecindad en pleno chisme. Se marca divorcio o separación dentro de la familia, y aunque no sea algo que te toque directamente, sí te va a mover emociones y a sacarte de tu centro. No te metas de juez ni de salvador, porque luego terminas cargando problemas que ni son tuyos. Tú apoya, escucha, pero no te eches la bronca encima.
También se ve un embarazo no deseado rondando cerca, ya sea en tu vida o en alguien muy cercano, así que ojo con andar jugando al “ay nomás tantito” porque después vienen los sustos. Aquí Nana te lo dice claro: la calentura pasa, pero las consecuencias se quedan. Ponte listo y no te confíes. Tus cambios de humor van a estar bien intensos, de esos que un día andas feliz como niño con dulce y al otro quieres pelear con el mundo. Eso podría terminar en enfrentamientos familiares, así que bájale dos rayitas a la impulsividad. No todo merece tu reacción, Sagitario, aprende a respirar antes de soltar la flecha.
Cuida tu alimentación porque podrías subir un poco de peso, y ahorita no estás para eso. No es por estética, mi cielo, es por salud y porque luego andas quejándote de que nada te queda. Modérate con la tragazón y muévete más. En el amor hay posibilidades de un nuevo interés, pero no se ve algo estable. Más bien vienen amores de una noche, coqueteos y salidas con amistades en próximos días. Disfruta, pero no te claves ni hagas castillos en el aire con alguien que solo quiere un ratito. Tú eres fuego, sí, pero no te quemes por quien no vale.
Ya no caigas en provocaciones que podrían fregarte la existencia. Hay gente que te quiere ver explotar nomás para decir “ves, te dije”. No les des el gusto. Mejor ve por eso que te mueve el piso y te hace sentir especial, porque la vida te va a dar sorpresas que ni imaginas, pero necesitas estar enfocado. Una amistad podría sufrir un accidente o un susto, así que estate pendiente, manda mensaje, no seas de los que solo aparecen cuando hay fiesta. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar, como la impulsividad, el orgullo o el querer huir cuando algo se pone serio.
Piensa bien hacia dónde te diriges, porque podrías cometer grandes errores si actúas sin medir. Hay un compromiso en puerta, pero no te adelantes. Dale tiempo al tiempo para que lo amoroso y lo laboral maduren. No tomes decisiones apresuradas. Viene mucho trabajo, estrés, responsabilidades familiares y algunos gastos importantes, así que prepárate económicamente. Este día es para poner orden, crecer y entender que no todo es aventura: también toca construir.
CAPRICORNIO – 13 de febrero de 2026
Capricornio, este 13 de febrero de 2026 vienen visitas inesperadas, de esas que llegan sin avisar y te agarran con la casa hecha un desastre o con el ánimo de “no quiero ver a nadie”. Pero tranquila, porque esas visitas traen movimiento, noticias y hasta oportunidades. También se marca una gran compra que se aproxima, algo que has querido desde hace tiempo, pero ojo: no te emociones de más y revisa bien tu economía antes de soltar el tarjetazo.
Ya no temas buscar mejores oportunidades en tu trabajo, porque vienen cambios muy buenos y crecimiento. Tú eres de los que aguantan demasiado por miedo a empezar de nuevo, pero el universo ya te está empujando a dar el salto. Se vienen movimientos bien perros en tu vida, conocerás nuevas personas, renovarás amistades y hasta podrías reencontrarte con alguien que te va a dejar pensando más de la cuenta. Eso sí, también podrías enfrentarte a una situación que te va a dejar un gran aprendizaje. Va a doler tantito, como cuando te cae el veinte tarde, pero es necesario. Aprende del golpe y no caigas en las mismas tonterías. Tú no estás para tropezar con la misma piedra nomás por necio.
No te permitas caer ni fracasar por nadie. Ve tras tus sueños y metas, porque cuando Capricornio se enfoca, no hay quien lo pare. Este fin de semana andarás bien afilado, con ganas de despotricar contra todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho daño. Y mira, está bien sacar coraje, pero cuidado: no lastimes de más solo porque traes la espada lista. No todo mundo merece tu energía. Como enemigo eres paciente, esperas el momento indicado para soltar el golpe, pero aquí Nana te dice: mejor usa esa inteligencia para construir, no para destruir. Cambia la manera de actuar con ciertas personas. Hay gente que no merece tu lástima ni tu ayuda, porque entre más los apoyas, más siguen hablando a tus espaldas. No seas salvador de quien solo te usa.
En lo laboral, esa oportunidad que estabas esperando está por llegar. Puede ser un cambio, un ascenso o una propuesta que te conviene mucho. También se ve un movimiento en tu economía que te ayudará a concretar esa compra o plan que traes en mente. El dinero mejora, pero sé inteligente: ahorra, organiza y no gastes por impulso. Cuidado con una amistad de ojos claros, porque se marca alguien que no es tan transparente como parece. No todos los que sonríen son amigos, Capricornio, algunos nomás están viendo qué sacan. Este 13 de febrero es para que cierres ciclos, pongas límites, te enfoques en ti y recuerdes que tu vida no se trata de cargar a otros… se trata de crecer, brillar y avanzar sin culpa.
ACUARIO – 13 de febrero de 2026
Acuario, este 13 de febrero de 2026 es momento de cerrar ciclos, pero de esos de verdad, no nomás de “ya lo superé” mientras sigues stalkeando o pensando en lo mismo. Ya estuvo bueno de cargar historias viejas que no te permiten avanzar. La vida te está pidiendo que veas todo de otra manera, que te sacudas lo que te detiene y que por fin vayas por tus proyectos, metas y sueños sin miedo ni pretextos.
Se vienen cambios drásticos, y esos cambios podrían impactar mucho en tu círculo de amistades. Algunas personas se van a alejar, otras van a mostrarse tal cual son, y tú vas a entender que no todo mundo merece estar en primera fila de tu vida. A veces te alzas demasiado, te tomas atribuciones que no te corresponden y luego terminas metido en broncas que ni eran tuyas. Este día el universo te pondrá una prueba grande, de esas que duelen tantito, pero que te abren los ojos y te hacen entender todo el camino que has recorrido. Debes aprender a no confiar en personas que llegan con cara de mosca muerta. Hay gente que se acerca muy linda, muy tranquila, muy “yo no rompo un plato”, pero por dentro traen intenciones raras o quieren sacarte algo. No seas ingenuo, Acuario, tú eres inteligente, úsalo.
En el amor, cuidado. No te atontes ni dejes ir al amor de tu vida por alguien que apenas vas conociendo. Se marca una persona que vive lejos de tu ciudad y que te anda moviendo los sentimientos. Y mira, qué bonito sentir mariposas, pero si ya tienes un compromiso, no te metas en camisa de once varas porque se te puede caer el teatrito y luego andas llorando como si no supieras por qué. Tú eres buenísimo para criticar lo que sucede alrededor, tienes lengua filosa y sinceridad brutal. Pero esa misma sinceridad puede traerte enemigos si no la sabes manejar. No todo lo que piensas se dice, mi cielo, porque hay gente que no aguanta la verdad y luego te la cobra.
Vienen días de muchos cambios, y tu felicidad debe ser lo más importante. No te dejes llevar por chismes de personas que te envidian hasta el nombre. Tú enfócate en lo tuyo, en crecer, en avanzar y en no darle poder a quien no merece ni un minuto de tu energía. Este 13 de febrero es para que te pongas firme, cierres puertas que ya no suman y recuerdes que tu vida no está hecha para complacer a nadie… está hecha para que seas feliz, aunque a otros les arda.
PISCIS – 13 de febrero de 2026
Piscis, este 13 de febrero de 2026 necesitas ponerle un alto a tu negatividad, porque a veces tú solito espantas la buena suerte. Te me pones en modo “todo va a salir mal” y pues claro, así cómo quieres que la vida te sorprenda bonito. Aprende a cuidar tu carácter y la manera en que ves el mundo, porque tu energía atrae más de lo que imaginas. Se marca una grata sorpresa por parte de una amistad, algo que te va a sacar una sonrisa y te hará sentir querido. También viene oportunidad de solucionar problemas sentimentales, como que por fin se acomodan piezas que traías revueltas en el corazón. Eso sí, cuidado con depresiones e insomnios con nombre y apellido, porque tú sabes perfectamente qué persona o qué situación te está robando la paz. No descuides tu salud, mi vida, porque luego te haces el fuerte pero por dentro andas hecho nudo.
Ya no esperes nada de nadie. Deja de vivir con expectativas, porque cuando esperas demasiado terminas decepcionándote. Mejor date la oportunidad de reencontrarte contigo mismo, con tu interior, con lo que de verdad sientes. Piscis es profundo, sentimental y soñador, pero también necesita aprender a poner límites. Amores del pasado retornan y te van a pedir una segunda oportunidad. Y aquí Nana te lo dice clarito: no porque regresen significa que cambiaron. Piensa bien antes de abrir puertas que ya te costó cerrar. A veces el pasado vuelve nomás para ver si todavía tiene poder sobre ti.
Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos. Podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa. No andes contando cosas privadas ni soltando palabras sin pensar, porque luego se te regresa como boomerang. Ya no te dejes manipular por nadie. Aprende a tomar tus propias decisiones, que ya estás bastante grandecito o grandecita para andar dejando que otros te manejen como marioneta. Tú sabes lo que quieres, solo te falta creértela más.
Se marca una compra grande y gastos inesperados, así que aplícate con los dineros. No gastes por impulso ni por querer impresionar. Adminístrate, porque vienen movimientos económicos buenos, pero necesitas ser inteligente para que rindan. No des pie a equivocaciones ni permitas que tus amistades se metan en tus cosas, porque luego terminan haciéndote un desorden emocional. Hay gente que opina mucho pero no carga consecuencias.
Vienen días en los cuales vas a madurar muchísimo, harás cambios importantes y eso te beneficiará sobre todo en el área del dinero y la estabilidad. Este 13 de febrero recuerda, Piscis: tu corazón es hermoso, pero no es basurero para que cualquiera llegue a tirar sus problemas.