Terrible hallazgo en Sinaloa: Encuentran los cuerpos de 5 personas secuestradas en una carretera

Autoridades de Sinaloa encontraron cinco cuerpos en un vehículo abandonado en el municipio de Navolato, y más tarde fueron identificados oficialmente como los hombres secuestrados el pasado fin de semana cuando viajaban por carretera.

El hallazgo se registró luego de que automovilistas alertaran a las líneas de emergencia sobre una camioneta estacionada de manera sospechosa en el acotamiento del kilómetro 14 de la autopista Benito Juárez, conocida como La Costerita.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y confirmaron que en la parte posterior del vehículo, una camioneta tipo pick-up con la caja cubierta por una malla sombra, se encontraban los restos de las víctimas.

Fuentes de seguridad citadas por el diario La Jornada confirmaron la identidad de las víctimas. Se trata de un padre y su hijo originarios de la ciudad de Mazatlán, así como tres hermanos del municipio de Los Mochis.

Las víctimas viajaban a bordo de un vehículo por la carretera Mochis-Ahome cuando un grupo de hombres armados los interceptó y los llevó con rumbo desconocido. De acuerdo con la información recabada, el objetivo del viaje era trasladar a una mujer identificada como Yuri a su domicilio.

Medios locales señalaron que la mujer fue liberada por sus captores horas después del secuestro, presentando severos golpes y signos de tortura. Sus cinco acompañantes, sin embargo, permanecieron en calidad de desaparecidos hasta el macabro hallazgo en Navolato.

Tras el ingreso de los cuerpos al forense, las autoridades dieron a conocer que se trata de los cinco hombres ya mencionados. Reportes extraoficiales, retomados por medios locales, señalan que los cuerpos presentaban huellas de violencia extrema y un avanzado estado de descomposición. Se confirmó que uno de ellos fue mutilado y otro decapitado.

Las autoridades no han informado sobre la recuperación del vehículo en el que viajaban las víctimas al momento de su desaparición, centrando la investigación en la camioneta donde fueron hallados los cuerpos.

