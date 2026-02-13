Yina Calderón asegura que ya hay complot en su contra, para “La Casa de los Famosos 6”

Yina Calderón le concedió una entrevista a Félix “El Más Picante”, en donde habló sobre el complot que ella cree que se está armando en su contra, previo al ingreso de todas las celebridades a “La Casa de los Famosos 6“. En su plática señaló a tres participantes en concreto: Kunno, Laura Zapata y Lupita Jones.

Convengamos que esta es la opinión de Yina y, como tal, puede tener sentido y validez. La colombiana puede tener esta percepción debido a los comentarios que ha recibido por parte de Zapata y Kunno.

En cuanto a Jones, la verdad es que la mexicana no ha enviado mensajes que suenen a amenazas o advertencias de su parte hacia Calderón. Pero la asociación que ella hace en torno a las opiniones que han marcado a Lupita dentro de la industria podría tener sentido.

“La Casa de los Famosos 6” dará inicio el próximo 17 de febrero, a través de Telemundo. Y cuenta con la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza. Sobre sus panelistas, sabemos que Manelyk González, Carlos “Caramelo” Cruz, Samira Jalil, Cristina Porta y Sergio Mayer engalanarán el proyecto. Se cree que el ganador de la edición All-Stars podría tener el mismo rol de Maripily en la edición pasada, y que solo lo veamos en la gala de apertura y durante las galas de los domingos.

Otros panelistas que podrían ser parte del show son: Anette Cuburu, Horacio Villalobos y Yordi Rosado.

Sobre los participantes que aún no han sido anunciados, tenemos a: Matías Ochoa, Luca Onestini, Celine Santos, Oriana Marzolli y Horacio Pancheri, entre otros. El nombre de Norkys Batista queda fuera de especulación. La venezolana parece que no será parte de esta temporada. Y aún queda pendiente Paco Pizaña.

