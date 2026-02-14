Bradley Cooper compartió la fórmula secreta para transformar su cuerpo a los 51 años

A lo largo de sus más de 25 años de trayectoria en Hollywood, el actor Bradley Cooper ha tenido la oportunidad de dar vida a icónicos personajes y participar en proyectos que guardan un lugar especial en el corazón del público. Uno de ellos es la cinta “El Francotirador” (2014), la cual sirvió como testigo de su compromiso como actor al someterse a una impresionante transformación física sobre la que habló recientemente.

En su visita al podcast de “The Joe Rogan Experience”, el famoso de 51 años explicó a detalle la ardua rutina a la que se sometió para ganar 24 kilos en menos de seis meses y encarnar al personaje basado en Chris Kyle, conocido por ser el francotirador más letal de la historia militar estadounidense.

De acuerdo con el relato de Cooper, si bien existían similitudes entre él y Kyle, tal como la edad y su altura, había un pequeño detalle que los hacía completamente opuestos: su peso. De ahí la necesidad de someterse a una transformación que lo hizo pasar de 185 libras (84 kg) a 235 libras (107 kg).

Bradley Cooper se sometió a una transformación física para protagonizar la cinta “El Francotirador”. Crédito: Charles Sykes/Invision | AP

La fórmula secreta para alcanzar su meta estuvo compuesta por varios factores, el primero de ellos era seguir una dieta alta en calorías, consiguiendo la mitad de ellas a través de batidos de proteínas: “Pesaba 24 kg menos, así que lo primero fue comer 6,000 calorías al día”, reveló al presentador.

Además de una alimentación cuidadosamente planeada, Bradley Cooper siguió una rutina de entrenamiento enfocada e maximizar el aumento de fuerza y masa muscular. Jason Walsh, el entrenador de las estrellas, fue el encargado de acompañarlo con su experiencia en este duro proceso.

“Tenía tres días de descanso. Nada de cardio. Todo era entrenamiento de fuerza, centrado en el peso muerto“, dijo sobre las sesiones comenzaban los lunes a las 5:30 de la mañana y se repetían por la tarde, a las 4:30 o 3:30.

Al ser cuestionado sobre el uso de esteroides para darle una apariencia musculosa, Cooper fue contundente con su respuesta: “Hay cáncer en mi familia. Tuve cáncer de piel y me aterra algo así. Así que no iba a hacerlo”, señaló.

La rutina que mantiene a Bradley Cooper con un físico envidiable

A pesar de que en la actualidad el famoso ha bajado su ritmo de entrenamiento, su motivación por contar con un buen estado de salud y una condición física acorde a su edad, lo ha llevado a buscar maneras de mantenerse en forma.

Preso de la risa, confesó que forma parte de un grupo de padres en el colegio de sus hijos, con quienes compite haciendo 100 flexiones al día: “Si no las haces, tienes que pagar 10 dólares a un fondo común”, reveló.

Este pequeño reto, aunado a su rutina de cardio y pesas lo mantienen saludable y con una difusa musculosa a sus 51 años de edad.

Seguir leyendo:

• Gigi Hadid y Bradley Cooper ya no se esconden: beso apasionado confirma su relación

• Gigi Hadid habló por primera vez de su romance con Bradley Cooper

• ¡Bradley Cooper y Gigi Hadid se muestran más enamorados que nunca!