En apenas tres días se agotó suministro de condones para atletas en Juegos Olímpicos de Invierno

El suministro gratuito de condones dentro de la Villa Olímpica de Cortina d’Ampezzo se terminó en apenas tres días, de acuerdo con un reporte del diario italiano La Stampa. La situación llamó la atención porque la distribución de protección entre atletas es una práctica habitual en los Juegos Olímpicos, pero rara vez se agota antes de que concluya la primera semana de competencias.

“Los suministros se agotaron en solo tres días”, declaró un atleta bajo condición de anonimato al medio italiano, según publicó The Athletic. “Nos prometieron que llegarán más, pero quién sabe cuándo”.

El sábado, un portavoz del comité organizador local confirmó que hubo una “demanda mayor a la anticipada” y aseguró que el inventario será reabastecido en breve. “Se están entregando suministros adicionales y se distribuirán en todas las villas entre hoy y el lunes. Se repondrán continuamente hasta el final de los Juegos para garantizar su disponibilidad”, señaló en un comunicado.

La diferencia con los Juegos Olímpicos de París 2024 resulta significativa. En la capital francesa, los organizadores repartieron aproximadamente 300,000 condones, cifra confirmada por Laurent Michaud, director de la villa de atletas durante los Juegos de verano, en una entrevista con Sky News. En contraste, para esta edición invernal se pusieron a disposición menos de 10,000 unidades.

En Italia compiten 2,871 atletas en estos Juegos de Invierno, mientras que en Francia participaron poco más de 10,500 deportistas en 2024. Además, muchos atletas están alojados en Milán, a unas cuatro horas de Cortina d’Ampezzo.

Tradición olímpica y debate público

El tema tomó mayor dimensión cuando Attilio Fontana, gobernador de la región de Lombardía, abordó públicamente la cuestión. “Sí, proporcionamos condones gratuitos a los atletas en la villa olímpica”, escribió en una publicación en Facebook.

Fontana recordó que esta práctica no es nueva. “Si esto parece extraño para algunos, es porque desconocen la práctica olímpica establecida. Comenzó en Seúl 1988 para crear conciencia entre los atletas y los jóvenes sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual, un tema que no debería causar vergüenza”.

Esta vez, sin embargo, la noticia no es la tradición sino la escasez.

La patinadora artística española Olivia Smart avivó la conversación al compartir un video en Instagram, que también fue difundido por Fontana. En el clip muestra condones con el logotipo de la Región de Lombardía y comenta: “Los encontré. Tienen todo lo que necesitas”.

A patinadora espanhola Olivia Smart compartilhou um vídeo exibindo os preservativos distribuídos durante os Jogos Olímpicos de Inverno.



(📹: Reprodução/Instagram) pic.twitter.com/1rtIb9h45r — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 14, 2026

La Villa Olímpica de Cortina, ubicada en Fiames, en el corazón de los Dolomitas, fue diseñada como un complejo modular con capacidad para hasta 1,400 residentes. Su ubicación estratégica permite un acceso rápido a sedes como el Cortina Curling Olympic Stadium, el Cortina Sliding Centre, el Tofane Alpine Skiing Centre y el Cortina Para Snowboard Park.

Dentro de la villa, la privacidad es limitada y las reglas son estrictas. En Milán, por ejemplo, no están permitidas las visitas a habitaciones de atletas de otros países. Por ello, espacios como la sala de relajación —con iluminación tenue, música fusión y zapatos en la puerta— se han vuelto populares. “Hay que usar la imaginación”, comentó el atleta anónimo, mientras muchos esperan la llegada de nuevos suministros y pasan el tiempo jugando PlayStation.

