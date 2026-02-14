Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO — 14 de febrero de 2026
Leo, este 14 de febrero del 2026 te agarra con el corazón inquieto y la cabeza dando vueltas, como cuando una quiere amor bonito pero también trae cicatrices que todavía arden. Si tienes pareja, no te hagas el loco ni la loca, porque hay temas del pasado que siguen ahí, guardados bajo el tapete, esperando el momento para salir. No es reclamo, es advertencia de señora: lo que no se habla, se pudre. Así que más vale sentarse, hablar claro y dejar las cosas bien acomodadas antes de que el orgullo haga su circo.
Si estás soltero o soltera, vienen oportunidades de conocer a alguien que te mueva el mundo y hasta el alma, pero ojo, Leo, no confundas intensidad con amor verdadero. Tú eres de los que se clavan rápido, idealizan y luego andan preguntando por qué siempre terminan decepcionados. Disfruta el momento, conoce sin expectativas exageradas y deja que las cosas fluyan sin andar planeando boda en la segunda cita.
Andarás de humor cambiante, como chile en nogada: dulce, picoso y a ratos medio pesado. No te enganches con tonterías ni te amargues por cosas mínimas, porque cuando Leo se enfoca en lo negativo, termina atrayéndolo como imán. Cuida mucho tus pensamientos, porque este año se te cumple lo que decretas, para bien o para mal.
En cuestiones de amor, bájale a la nalga pronta y al coqueteo sin control, porque luego das entrada a personas que solo buscan su beneficio y cuando quieres poner límites ya traes un problema encima. No todo el que te sonríe quiere algo bonito contigo, aprende a leer señales y a no regalar tu atención a cualquiera.
En lo personal, es momento de perdonarte errores. Ya la regaste, sí, pero no eres tu pasado. Aprende, corrige y sigue adelante sin cargar culpas ajenas. Aléjate de vicios, excesos o amistades que solo te invitan a perder el rumbo, porque este año tu cuerpo y tu energía necesitan cuidado. San Valentín te recuerda que el amor más importante es el propio. Cuando te valoras, eliges mejor. Y cuando eliges mejor, la vida te responde como mereces.
VIRGO — 14 de febrero 2026
Virgo, este 14 de febrero del 2026 te va a poner a pensar más de la cuenta, como siempre, porque tú no sabes vivir el amor sin analizarlo como si fuera examen final. Andas en una etapa donde los proyectos y las personas se mezclan, y ahí es donde debes tener mucho cuidado, porque no todo el que te sonríe te quiere ver triunfar. Hay gente que se acerca con cara de mosca muerta, pero por dentro trae la envidia bien puesta, así que abre bien los ojos y no sueltes información de más.
En el amor, este día te trae decisiones importantes. Si estás saliendo con alguien que no te emociona, que no te mueve ni tantito el tapete, entonces ¿qué haces ahí? No estás para andar perdiendo el tiempo por compromiso o por miedo a estar solo. Virgo, aprende a elegir desde el corazón, no desde la costumbre. El amor no se ruega ni se fuerza, se siente, se disfruta y se vive con ganas.
Si tienes pareja, es momento de bajar la guardia tantito. A veces te vuelves demasiado crítico o crítica, quieres que todo sea perfecto, y pues déjame decirte algo: ni tú eres perfecto, mi vida. Aprende a disfrutar más y a reclamar menos, porque luego por andar buscando el error terminas apagando lo bonito. Este San Valentín es ideal para reconectar, para hacer algo diferente, para recordar por qué se eligieron.
Tu mayor problema sigue siendo dejar las cosas para mañana. Traes sueños, metas, planes, pero te gana la procrastinación y luego andas con el estrés encima. Ya ponte las pilas, porque este año tienes todo para lograr lo que te propongas, pero nadie va a venir a hacerlo por ti. Muévete, actúa, confía en tu capacidad.
Cuídate mucho con trámites, pagos o deudas, porque podrías meter la pata y afectar tu buró de crédito. No gastes por querer impresionar, que el amor no se compra con regalos caros, se demuestra con acciones. Mejor administra, organiza y piensa en tu futuro. En el trabajo, si hay chismes o problemas, tú dedícate a lo tuyo. Tu esfuerzo será reconocido, pero no te desgastes en pleitos inútiles. Recuerda que la mejor venganza es el éxito.
Te van a dar ganas de regresar al pasado, de revivir momentos que te hicieron feliz, pero ya, mi cielo, dale vuelta a la página. No vivas de recuerdos, vive de lo que estás construyendo hoy. El futuro te preocupa demasiado, pero ni siquiera sabes si esa ansiedad estará contigo mañana. Este 14 de febrero, Virgo, la vida te dice: suelta, confía, ama sin miedo, pero con inteligencia.
LIBRA — 14 de febrero 2026
Libra, este 14 de febrero del 2026 te trae bien clarito el mensaje: ya suelta lo que no suma. Esa expareja que sigue dándote lata es como un mal hábito, como cuando una sabe que el refresco le hace daño pero ahí anda de necia. Necesitas cerrar ese ciclo de una vez por todas, porque mientras sigas dejando la puerta medio abierta, no va a llegar nada bueno, solo puro recuerdo mal acomodado y gente que nomás te busca cuando se le antoja.
Este día te abre nuevas oportunidades en el amor, y no, no es broma, Libra, vas a andar en un ciclo donde tendrás hasta pa escoger. Pero no te me emociones con cualquiera que te diga dos cosas bonitas, porque tú eres bien romántico y luego te venden espejitos. Aprende a distinguir entre quien te quiere de verdad y quien solo anda buscando pasar el rato.
Amores fugaces te van a rondar, de esos que llegan con intensidad pero se van igual de rápido. Si tú quieres algo serio, deja tus sentimientos claros, no te metas en relaciones prohibidas ni en historias donde desde el inicio sabes que va a terminar en drama. Acuérdate que luego te encanta hacerte el inocente, pero bien que sabes cuando algo huele a problema.
Se ve un viaje en puerta, un cambio de aire que te va a caer como anillo al dedo. También podrías conocer en persona a alguien con quien has estado platicando mucho por redes sociales. Y mira, tal vez no sea exactamente como lo imaginabas, porque una cosa es el filtro y otra la realidad, pero esto te va a ayudar a salir de dudas y a dejar de idealizar. Tus sueños estarán bien intensos estos días, revelándote cosas, emociones, hasta señales que no habías querido ver. Hazles caso, porque tu intuición anda fina. No te compliques tanto la vida, Libra, vive el momento, disfruta cada hora, porque luego te la pasas dándole tu tiempo a quien no te da ni un segundo.
Este San Valentín también te recuerda que no tienes que mendigar amor. El amor bonito llega cuando tú te eliges primero. Así que deja de cargar relaciones viejas, deja de invertir en quien no invierte en ti y empieza a abrir espacio para algo real. Porque cuando Libra se decide, cuando Libra se respeta, el universo le manda lo que merece: amor del bueno, no migajas disfrazadas de romance.
ESCORPIÓN — 14 de febrero 2026
Escorpión, este 14 de febrero del 2026 te cae como anillo al dedo para que despiertes y le pongas más ganas a lo que dices que te importa. Si tu relación ha estado confusa, seca o medio apagada, no te hagas, también es porque han dejado que la costumbre se siente en la sala como visita que ya no se quiere ir. El amor, mijo, no es planta de plástico, necesita agua, atención y tantita chispa para que no se marchite.
Es momento de hacer cambios, de salir a nuevos lugares con tu pareja, de romper la monotonía, porque si siguen en lo mismo, luego no se quejen de que se sienten como roomies en vez de enamorados. Quita lo que dañe la relación, aprende a hablar sin veneno y a escuchar sin andar sacando el orgullo. No todo se arregla con intensidad, también se arregla con ternura.
Traes pendientes y compromisos encima, y necesitas acomodar tus horarios porque últimamente quedas mal o se te olvida todo. Una vez sentiste ganas de mandar todo a la tostada, pero fue por tu inestabilidad emocional que no has sabido controlar. Escorpión, tú sientes demasiado, pero también exageras demasiado. Respira, piensa antes de explotar y no descargues tu caos en quien no lo merece.
Este día te recuerda algo importante: no des más de lo que puedes. Tú eres de los que se entregan hasta el alma, pero luego te quedas vacío y resentido. Sé exigente con quien te exige, porque no se vale que tú des el cien y te regresen migajas. El amor es parejo o no es. Un familiar se va a acercar a pedirte un consejo, y aunque a veces te hagas el fuerte, tú tienes sabiduría para compartir. También vienen movimientos en tu economía, un dinerito extra que te ayudará para un viaje que está por realizarse. Aprovecha, porque cambiar de ambiente te va a acomodar las ideas.
En el amor, se ven posibilidades a distancia. Alguien de lejos podría despertar tu interés, y aunque suene complicado, podrías sentir conexión real. Pero piensa bien lo que vas a decidir, porque una mala elección podría traerte consecuencias en el futuro. No te avientes nomás por la emoción, que luego el karma te da sustos cuando juegas con fuego.
También existe la posibilidad de que desarrolles sentimientos por una amistad. Y aquí es donde debes ser honesto: si sientes que no va a funcionar, no ilusiones, no confundas, no uses el cariño como juego. Porque tú sabes amar fuerte, pero también puedes lastimar fuerte. Este San Valentín, Escorpión, la vida te pide madurez emocional. Ama bonito, cuida lo que tienes y no te autosabotees. Porque cuando tú decides amar con calma, te llega lo que tanto has buscado: algo real, profundo y duradero.
ARIES — 14 de febrero 2026
Aries, este 14 de febrero del 2026 te trae con el radar bien prendido, porque vas a andar rodeado de envidias como moscas en pan dulce. Te ha ido bien, has brillado, y ya sabes que cuando uno avanza, siempre sale gente que en vez de aplaudir, avienta mala vibra. Cuídate mucho de personas que se dicen amigas pero por dentro traen el veneno listo. Hasta tu sexto sentido te va a avisar de quién cuidarte, así que hazle caso a tu intuición y no te hagas el valiente.
Incluso hasta en cosas simples, como comida o detalles que te lleguen de gente sospechosa, sé precavido. No es para que vivas paranoico, pero Aries, tú sabes que no todos te quieren ver bien. Te vas a enterar de una infidelidad o traición en el círculo de amistades, y eso te va a abrir los ojos sobre quién vale la pena y quién nomás está de adorno.
Este día también te recuerda que debes enfocarte en tus sueños y metas. Tú tienes fuego para lograr lo que quieras, pero a veces te distraes con chismes o comentarios negativos. Que se te resbale lo que digan, mi cielo, porque si no te dan para el gasto, no tienen por qué opinar. La gente habla porque no puede hacer lo que tú haces.
En el trabajo, cuidado con una persona que te trae atravesado o atravesada. No porque seas malo, sino porque tu luz les incomoda. Tú céntrate en lo tuyo, trabaja callado y deja que el mundo ruede. No gastes energía en pleitos inútiles.
Este San Valentín también te empuja a expresar lo que sientes. Aries, tú eres puro impulso, pero cuando se trata de emociones, a veces te callas o explotas. Mejor habla claro con quien te importa, porque guardarte cosas solo te amarga.
Vas a recibir comentarios de alguien que podrían doler, pero recuerda: la gente que no logra superarse suele aventar su veneno para intentar bajarte. No te tomes personal lo que viene de personas rotas.
No caigas en cuestiones del pasado que solo te han dañado. Ya no regreses a historias donde sabes que terminas lastimado. Este 14 de febrero es para avanzar, no para retroceder.
Cuida mucho tu parte emocional, porque podrías andar medio achicopalado, cargando problemas viejos. Pero mira, Aries, tú eres más fuerte de lo que crees. Date chance de sanar, de soltar, de vivir el amor desde un lugar más maduro.
Porque cuando Aries se enfoca, nadie lo detiene, y este año el universo te quiere ver ganando, no sufriendo por tonterías.
TAURO — 14 de febrero 2026
Tauro, este 14 de febrero del 2026 te trae en modo limpieza total, no solo en tu casa, sino en tu vida. Se vienen cambios, acomodos, y hasta podrías encontrar objetos que creías perdidos, como si el universo te estuviera recordando que lo que es tuyo siempre regresa… aunque sea en forma de recuerdo o lección. Hay personas a tu alrededor que te están drenando la energía bien feo. Tú lo sientes, aunque a veces te hagas el fuerte. Tauro, no todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Aprende a proteger tu paz, porque tu orgullo te hace aguantar demasiado, pero también ese mismo orgullo te ha salvado de caer otra vez en lo mismo.
En cuestiones de salud, ponte abusado: se marcan infecciones estomacales, anginas o molestias por andar descuidándote. Bájale a los refrescos y a las harinas, mi vida, porque muchas veces no es gordura, es retención, inflamación y puro antojo mal acomodado. Toma más agua, cuida tu cuerpo, que es el único que tienes. En el amor, Tauro, vienen ganas tremendas de enamorarte, de sentir maripositas, de volver a creer. Y mira, dale pa delante, que la vida es una sola. Pero no confundas ganas con necesidad. No te vayas con el primero que te diga algo bonito solo por no estar solo en San Valentín. Tú mereces amor del bueno, no compañía por ratito.
También se marca rencor hacia alguien del pasado que te dañó. Traes coraje guardado, y aunque digas que ya lo superaste, la herida sigue ahí. Tauro, mientras sigas cargando odio, no vas a avanzar. Suelta, perdona, no por ellos, sino por ti. El rencor es como tomar veneno esperando que el otro se enferme. Este día te pide cambiar tu manera de pensar y actuar, porque podrías cometer errores con la persona que te interesa. A veces eres terco, quieres controlar todo, y el amor no se controla, se construye.
Cuidado con una amistad del pasado que está por regresar. No viene con buenas intenciones, viene a sacar información, a meterse donde no la llaman, a fregarte la existencia. No abras puertas que ya cerraste por algo. San Valentín no es solo regalos y flores, Tauro, es darte cuenta de quién suma y quién resta. Haz limpieza emocional, quédate con lo que te da paz y suelta lo que te pesa. Porque cuando Tauro decide amarse primero, nadie lo manipula, nadie lo usa, y el universo le manda un amor bonito, estable y real, como a ti te gusta.
GÉMINIS — 14 de febrero 2026
Géminis, este 14 de febrero del 2026 te trae con la cabeza dando vueltas como trompo, porque vas a sentir una necesidad enorme de cambiar cosas que no te han dejado avanzar. Estás en un momento donde por fin podrías comprender el porqué de muchas situaciones que antes solo te dolían o te confundían. Y mira, qué bueno, porque ya era hora de que dejaras de vivir a medias por miedo o por no querer enfrentar lo pendiente.
Se marca la posibilidad de que busques a alguien del pasado que te dañó, no porque quieras regresar, sino porque quedaron puertas medio abiertas, círculos sin cerrar. Pero ojo, Géminis, una cosa es sanar y otra cosa es volver a meterte al mismo hoyo nomás por nostalgia. Pregúntate bien si lo haces por amor o por costumbre. Este San Valentín también te empuja a darte la oportunidad de hacer todo eso que siempre quisiste y que por miedo al qué dirán no hiciste. Tú eres de los que sueñan mucho, pero a veces se frenan solos. Ya no, mi cielo, la vida es una sola y no está para vivirla con miedo.
Cuidado con amores del pasado que van a regresar en estas fechas. Y sí, van a llegar con mensajitos, con recuerdos, con “hola, ¿cómo has estado?” como si no hubieran dejado cicatrices. No te me confundas, porque tú eres experto en querer estar bien con todos y luego terminas hecho bolas. Vienen cambios fuertes en tu estado de ánimo, andarás medio bipolar, un día romántico y al otro queriendo mandar todo a la fregada. Aprende a controlarte, no desquites tus enojos con personas que ni la deben ni la temen. No todos tienen la culpa de tus tormentas internas.
Se visualiza un amor a distancia, alguien que está lejos pero que podría encenderte la chispa. Pero no idealices, Géminis, porque luego te enamoras de la idea y no de la persona. Ve con calma, disfruta, pero con los pies en la tierra. Te enterarás de que hubo una fiesta o reunión donde no fuiste requerido, y eso te va a picar el orgullo. Pero aprende: no siempre tienes que estar en todos lados. A veces la vida te aparta de lugares que no te convenían.
Posibilidades de realizar un viaje en próximas fechas, un cambio de aire que te ayudará a acomodar pensamientos. Y por favor, Géminis, ten mucho cuidado con amores baratos, de esos que solo buscan pasar el rato. No te metas en fregaderas que después te cuestan lágrimas. Este 14 de febrero, el consejo es claro: cambia, sana, avanza y no regreses donde ya te rompieron.
CÁNCER — 14 de febrero 2026
Cáncer, este 14 de febrero del 2026 te llega con muchas emociones revueltas, porque tú eres de los que sienten todo al doble. Algunas veces caes en situaciones absurdas que lejos de beneficiarte solo te atoran en el camino, como cuando te aferras a personas o ideas que ya no dan para más. Aprende a soltar, mi cielo, porque no todo lo que amas te conviene.
Se marca mucha suerte en juegos de azar o en oportunidades inesperadas, así que no dudes en intentar algo nuevo, pero sin volverte loco gastando de más. También se visualiza un reencuentro con familiares, momentos que te van a hacer sentir nostalgia, pero también te recordarán que la vida sigue y que no puedes quedarte atrapado en lo que ya pasó.
Pensarás mucho en quien se fue, en esa persona que dejaste ir o que te dejó. Y aunque te duela aceptarlo, mucha culpa fue tuya por no hablar a tiempo, por no valorar, por no poner límites. Pero ya, Cáncer, no te castigues de más. Aprende de lo vivido y sigue adelante. En cuestiones laborales, necesitas cambiar tu manera de pensar y buscar mejores oportunidades. Estos días se visualiza la posibilidad de concretar algo mejor, un cambio de ambiente o incluso un proyecto que te dará más estabilidad. No tengas miedo de moverte, porque quedarte donde no creces es como vivir en una casa sin ventanas.
Un evento importante se aproxima y serás requerido o requerida. No te escondas, no te hagas chiquito. Es momento de brillar y de mostrar lo que eres capaz de hacer. Si tienes pareja, este San Valentín es ideal para planear un viaje juntos. Un cambio de rutina les ayudará muchísimo a mejorar la relación, porque últimamente han caído en la costumbre. Pero ojo, también debes ser más exigente: así como él o ella te exige, tú también pon tus condiciones. No des todo, porque al final quien más da es quien más sufre.
Si estás soltero, una persona llegará a tu vida y te va a poner en vibración el asunto, te va a mover el tapete y hasta las ganas. Hay posibilidades de encamarte o de tener momentos intensos, pero ojo, mi cielo, solo serán fajes de ocasión, porque no se visualiza un compromiso estable. Disfruta, pero no te ilusiones de más. También vienen oportunidades de mejorar en el trabajo o de iniciar nuevos proyectos relacionados con un negocio. Aprovecha, porque este año tienes buena estrella. Este 14 de febrero, Cáncer, la vida te pide que ames con madurez, que no te aferres, que te valores y que recuerdes que el amor más importante es el que te das a ti.
PISCIS — 14 de febrero 2026
Piscis, este 14 de febrero del 2026 te llega con una energía más relajada, como para que por fin respires y uses tu tiempo en cosas que de verdad te dejen algo bueno. Porque tú, mi cielo, a veces inviertes tu energía, tu dinero y hasta tu corazón en puras fregaderas que no te regresan nada. Ya es hora de que te pongas más listo y no andes regalando tu paz a quien no la merece.
Si tienes una relación, se marcan enfrentamientos por chismes y malos entendidos. Y ahí sí te digo: no permitas que otras personas se metan donde no les importa. Hay gente que nomás vive de andar sembrando cizaña, y tú de inocente les das entrada. Ponte las pilas, habla claro con tu pareja y no hagas tormentas por rumores. Este San Valentín también te pone una tentación peligrosa enfrente: podrías ser plato de segunda mesa o meterte en un rollo con alguien comprometido. Y no, mi amor, tú no naciste para ser el escondido o la escondida. Date tu lugar, porque luego terminas en escándalos, lágrimas y hasta con la cara de payaso. Que paguen tu precio, no te conformes con migajas.
Se aproxima una fiesta o reunión, y necesitas echarle ganas a la dieta porque podrías subir de peso en estos días. No es para que te traumes, pero sí para que te cuides, porque luego andas de antojo en antojo y después te quejas. No te preocupes tanto por quien se va sin razón. Preocúpate más por las personas que sí están contigo y que a veces no atiendes como se debe. Piscis, tú eres bien sentimental, pero luego te pierdes en tus pensamientos y descuidas lo real.
En cuestiones del corazón, ponte las pilas. No seas tan negativo o negativa. Estás tan decepcionado de amores pasados que cuando alguien te empieza a mostrar cariño, te asustas y sales corriendo o te pones a la defensiva. No todos vienen a lastimarte, mi cielo, pero tampoco todos vienen a amarte bonito. Aprende a abrirte con calma, sin cerrar la puerta antes de tiempo. Este 14 de febrero es para que recuerdes que el amor no es sufrimiento, no es drama, no es rogar. El amor es paz, es compañía, es sentirte en casa con alguien. Y si no lo encuentras afuera, encuéntralo en ti primero. Piscis, deja de salvar a todo mundo y empieza a salvarte a ti. Porque cuando tú te eliges, el universo te manda algo real, algo bonito, algo que no duela.
ACUARIO — 14 de febrero 2026
Acuario, este 14 de febrero del 2026 te llega con la advertencia bien clara: si no te sabes aguantar, no entres en pleitos con amistades, porque andas con el carácter medio filoso y podrías decir cosas que después ni tú puedas arreglar. Aprende a respirar antes de explotar, porque no todo merece tu energía ni tu atención. Un evento o situación en estos días te hará valorar más a tu familia. Vas a darte cuenta de que no todo es calle, amigos o distracciones, a veces lo único real es la gente que ha estado contigo desde siempre. Si tienes pareja, ten cuidado con andar buscando pretextos para pelear. No tienes necesidad de hacerlo, Acuario, a veces te inventas dramas por aburrimiento o por querer sentir emoción, pero eso solo desgasta.
Cuidado con amistades que solo te buscan cuando te necesitan y después ni la geta asoman. Tú eres bien buena onda, pero también te agarran de su pende… de su confidente, mejor dicho. Aprende a poner límites, porque no eres basurero emocional de nadie. Un amor a distancia podría regresar en próximas fechas. Puede ser alguien que se fue, alguien que vive lejos o alguien con quien siempre hubo conexión pero nunca se concretó. Y mira, se ve una propuesta tentadora, de esas que te hacen pensar “¿y si sí?”. Pero ojo, no te dejes llevar solo por la emoción, porque tú eres experto en hacerte el fuerte y luego terminar bien clavado.
Una amistad se va a acercar nomás pa el chal, para el chisme, para sacarte información. No cuentes todo, Acuario, porque luego lo que dices termina en boca de medio mundo. También se marca que una amistad podría enfermarse o pasar por un momento complicado, y ahí es donde vas a demostrar quién eres, porque aunque parezcas frío, tienes corazón. Se visualiza una separación o pérdida de alguien en tu vida. No necesariamente algo trágico, pero sí un cierre, un alejamiento que te hará reflexionar. Cambios en el estado de ánimo de un familiar también te afectarán, porque andará bipolar y tú absorberás esa energía. No cargues problemas ajenos, mi cielo.
Si tienes pareja, cuidado con cuestiones familiares, porque vienen desacuerdos o tensiones. No dejes que la familia meta cucharas donde no debe, porque el amor es de dos, no de veinte opinando. Te visitará una amistad y se vienen cambios importantes en tu círculo social. Este año vas a depurar, a dejar gente atrás y a quedarte con lo verdadero. Ten presente que no eres monedita de oro, no puedes caerle bien a todo mundo. Quien se quiera quedar, bienvenido. Quien no, que se quite de la puerta y no estorbe. Este San Valentín, Acuario, recuerda que amar también es elegir bien, cuidar tu paz y no rogarle a nadie que se quede. Porque cuando tú te valoras, el amor llega sin tanto drama.
CAPRICORNIO — 14 de febrero 2026
Capricornio, este 14 de febrero del 2026 te llega con un jalón de orejas, porque necesitas cuidar mucho la alimentación. Se te va a hacer bolas el engrudo y podrías subir de peso más de lo que quisieras, no por mala suerte, sino por andar comiendo por ansiedad, por estrés o por puro antojo mal acomodado. Ya bájale tantito, que el cuerpo también cobra factura.
En cuestiones del corazón, aguas, porque podrías cometer grandes errores por entregarte de más a quien no se esfuerza ni tantito por ti. Tú eres bien fuerte, bien trabajador, bien responsable, pero cuando te enamoras… ay Capricornio, te atontas bonito. Bajas la guardia, te vuelves todo ternura y luego terminas dando más de lo que recibes. No te claves tan rápido, conoce bien a la persona antes de tomar decisiones que después te cuesten lágrimas. Si tienes pareja, pon atención, porque podría estar ocultando ciertas cosas o diciendo mentiras pequeñas para no ponerte de malas. No significa traición necesariamente, pero sí falta de comunicación. Hablen claro, mi cielo, porque el silencio es el peor enemigo del amor.
Tu gran corazón puede hacerte cometer un grave error: perdonar demasiado, aguantar demasiado, justificar demasiado. Recuerda que amar no es perderte, amar es sumar. Este San Valentín te pide que te valores más y que no aceptes migajas disfrazadas de cariño.
También es buen momento para buscar a esa amistad con la que no terminaste bien. Deja el orgullo, suelta rencores y arregla pendientes. No porque tengas que rogar, sino porque la paz mental vale más que cualquier pleito viejo. Capricornio, tú cargas mucho en silencio, y a veces sanar es simplemente hablar. Aprende a vivir en soledad y a disfrutar tus propios momentos. No necesitas pareja para sentirte completo. Cuando tú aprendes a estar contigo, ya nadie llega a llenarte vacíos, solo a acompañarte.
Se marca que una amistad podría ser víctima de robo o asalto en estos días, así que mantente alerta y cuida a los tuyos. No es para que vivas con miedo, pero sí para que estés prevenido. Este 14 de febrero, Capricornio, el universo te recuerda que el amor bonito empieza contigo: cuida tu cuerpo, cuida tu mente y cuida tu dignidad. Porque cuando tú te eliges, ya no te conformas con cualquiera.
SAGITARIO — 14 de febrero 2026
Sagitario, este 14 de febrero del 2026 te llega con una energía bonita para mejorar tu relación, pero todo va a depender de ti y de cómo comiences a consentir a tu pareja. Porque tú eres muy bueno para querer, pero a veces se te olvida demostrarlo, andas en tu mundo, en tus planes, en tus ideas, y la otra persona también necesita sentirse importante.
Si tienes pareja, la relación va a mejorar mucho, siempre y cuando dejen de lado el orgullo y se enfoquen en lo bonito. Este San Valentín es perfecto para hacer algo diferente, para salir, para reír, para recordar que el amor también se alimenta con detalles, no solo con palabras. Ya no pienses tanto en lo que pudo haber sido. Tú eres experto en imaginar futuros alternos, en quedarte con nostalgia por lo que no pasó, pero eso solo te roba energía. Aprende a soltar y a concentrarte en nuevas oportunidades, porque la vida siempre está moviéndose y tú no puedes quedarte estancado en el “hubiera”.
Ten mucho cuidado con lo que comentas delante de otras personas. Hay gente bien envidiosa que no soporta verte feliz y podría cebarte los planes. No cuentes todo, Sagitario, porque luego lo que dices termina en boca de quien menos esperas. Mantén tus proyectos y tus alegrías más protegidas.
Es posible que sientas nostalgia por una amistad que ya no está contigo. Y sí, duele, porque tú te encariñas mucho aunque aparentes que no. Pero recuerda: las personas van y vienen, mi cielo, y lo importante es quedarte con lo mejor que te dejaron, no con el vacío. Te cuesta mucho olvidar, por eso muchas veces terminas sufriendo. Pero acuérdate: nada es eterno, todo principio tiene un final. Disfruta lo que dure, sin aferrarte, sin querer controlar. El amor no se amarra, se vive.
Se marca que un familiar podría enfermarse, así que mantente atento, llama, pregunta, acompaña. A veces estás tan ocupado en tu vida que olvidas que la familia también necesita de ti. En el amor, cuidado con una mentira, por pequeña que parezca, porque podría ocasionar un problema enorme con tu pareja. La confianza es frágil, Sagitario, y tú eres de los que hablan sin pensar o esconden cosas por evitar pleitos, pero eso solo hace más grande el drama después.
Este 14 de febrero, el consejo es claro: ama con presencia, con honestidad y con alegría. No te compliques, no huyas cuando algo se pone serio, no lastimes por miedo. Porque cuando Sagitario decide quedarse de verdad, se convierte en el mejor amor: libre, divertido, sincero y profundo.