Joven madre lucha por salvar su florería en Anaheim

Nadia Smadi, una joven madre, quien abrió su negocio de arreglos florales a los 23 años en la ciudad de Anaheim, está luchando por mantener abierta su florería, y le apuesta a que este Día de San Valentín, la comunidad la apoye.

“Durante los últimos años, nuestra tienda ha estado en apuros, a punto de cerrar, pero simplemente, sigo de pie luchando porque no quiero dejar a mis clientes, con quienes no solo he forjado amistades, sino también una familia”, dice Nadia.

La realidad, comparte, que su tienda está endeudada.

Desesperada, abrió una cuenta en el sitio GoFundMe en busca de donativos que le permitan subsistir. Para ayudarla, visita el sitio: Help Nadia keep Sunland Flowers open.

Nadia Smadi de Sunland Flowers junto a su niña Marvel. Crédito: Nadia Smadi | Cortesía

Además puedes acudir a comprarle flores este 14 de febrero, Día de la Amistad y el Amor a su tienda Sunland Flores ubicada en el 2111 West Crescent suite C en Anaheim, California. 92801.

Nadia es madre de Marvel, una niña de cinco años que nació en julio de 2020, el año de covid-19.

“Dos días después de dar a luz, regresé a la florería y pasé trabajando tiempo completo toda la pandemia”.

Sus padres son inmigrantes que eventualmente se hicieron ciudadanos. Su papá es de Medio Oriente y su mamá de Monterrey, México.

“Se conocieron en el colegio mientras aprendían inglés. Después de un tiempo de andar de novios, mi mamá se embarazó de mí, se casaron, y decidieron abrir una florería”, recuerda.

La pequeña empresa de sus padres, se vino abajo durante la recesión de 2008, se fueron a bancarrota y perdieron su casa, y prácticamente todo.

Nadia Smadi aprendió de sus padres el negocio de los arreglos florales. Crédito: Nadia Smadi | Cortesía

Frente a la catástrofe financiera, Nadia quien entonces tenía 17 años y comenzaba la universidad, abandonó los estudios, consiguió un préstamo bancario y se lanzó en 2014 a establecer su propia florería Sunland Flowers.

Lo que más le encanta – cuenta – es hacer arreglos realmente especiales para la comunidad en sus momentos difíciles y emocionantes.

“Estamos con los clientes en los mejores días de su vida como en los baby showers y bodas. Pero también en sus peores días, cuando se trata de los funerales para un familiar o un hijo”,

Platica que después de estar en el negocio durante tanto tiempo, los clientes realmente se han convertido en una familia que llama para ver cómo estás.

“Mi madre tuvo cáncer hace unos años, y le hicieron una mastectomía. Sin parar, recibía llamadas y mensajes de todos nuestros clientes preguntando cómo estaba. Tuve la tienda cerrada durante unos meses para cuidar de ella”.

Nadia Smadi está viviendo momentos difíciles debido a la caída económica. Crédito: Nadia Smadi | Cortesía

Nadia creció entre flores, mirando a sus padres hacer los arreglos, pero también aprendió por ella misma y encontró su propio estilo para diseñar.

“Me gusta estar al día con las tendencias; y con las bodas, es muy divertido poder explorar. A muchos de nuestros clientes les gusta venir y decirnos: ‘Este es mi presupuesto. Solo quiero estos colores y haz lo que sea mejor. A todos nuestros clientes les encanta el trabajo floral que hacemos para ellos. No tenemos quejas”.

A algunos, Nadia les pregunta cuál es su presupuesto, le responden si es posible tener un ramo especial por $50 o $30.

“Yo trato de ajustarme a lo que pueden pagar”.

Arreglos de Sunland Flowers en Anaheim. (Cortesía Nadia Smadi)

Sin embargo, comenta que la única fecha en la que mantienen los precios fijos es el Día de las Madres y Día de San Valentín.

Por desgracia, la caída de la economía ha estado golpeado su pequeña florería.

“Las flores no son una necesidad, no son como la comida, la medicina, la gasolina. Es algo extra que necesitas para un evento; y honestamente ha sido duro especialmente con la inflación y los impuestos extras”.

Ella trae sus flores de Colombia y Ecuador, y eso está costando más por los impuestos extras a causa de los aranceles, el costo del embarque y los aviones.

“Los cargos son el doble de los del año pasado. Así que cuesta más traer todo. Y claro, por eso todos les cobran más a sus clientes. Yo sé que todos están pasando apuros y es difícil, así que cobro lo mejor que puedo sin que sea una barbaridad”.

Nadia dice que ha pensado en cerrar porque le ha salido una deuda por el alquiler de $13,000, justo debido a que sus ganancias se van en las flores, y de hecho, ha tenido cero utilidades.

Ramilletes de flores de Sunland Flores en Anaheim. (Cortesía Nadia Smadi)

Por momentos confiesa que pierde toda esperanza.

“Simplemente lloro porque no quiero rendirme. No quiero renunciar a lo que tanto amo ni a nuestros clientes. He trabajado muy duro en mi florería, por mis padres, mi hermana y ahora mi familia. No quiero darme por vencida. He pasado toda mi vida adulta construyendo este negocio”.

Por eso abrió la cuenta de GoFundMe en busca de donativos.

“Mis clientes me han ayudado con lo que han podido. Estoy muy agradecida, pero las cuentas siguen apilándose”.

¿Cómo esperas las ventas para este Día de San Valentín?

“Uno no sabe hasta después. Honestamente hay mucha competencia. Hay gente que está vendiendo flores desde su casa. Ante la crisis, todos están tratando de ganar dinero”.

Dice que ella quiere que la gente sepa que sus padres vinieron a este país por un sueño que alcanzaron y que luego fracasó. Incluso terminaron por divorciarse.

“Lo que yo estoy haciendo con mi florería es mostrarle a mi hija que cuando trabajas duro, es posible hacer realidad tu sueño, incluso si eres mujer, latina o mestiza; o si eres joven”.

Arreglos florales para funerales. (Cortesía Nadia Smadi)

Subraya que ella trabaja con el corazón.

“Esta florería significa tanto para mí; no quiero cerrar ni decepcionar a mis clientes. No puedo”.

Algo de lo que más disfruta es ver las caras de sus clientes al mostrarles sus ramilletes de flores.

“Por ejemplo, hace unas semanas tuve un funeral para una clienta. Su suegra había fallecido. Dijo que todos estaban muy tristes pero al ver las flores tan hermosas, se alegraron, y la felicitaron porque con esos arreglos estaba honrando su vida. Eso es lo que me encanta oír”.

Los ramilles creación de Sunland Flowers en Anaheim. (Cortesía Nadia Smadi)

Nadia dice que como una joven mujer y madre, tiene muchas ganas de trabajar y mantener su negocio abierto por su familia, y porque ama a su comunidad, y le encanta ser parte de sus vidas.

“He estado con las parejas desde el principio, desde las flores que les regalaron para su primer cita, cinco después, en sus despedidas y luego en sus bodas”.

Puedes encontrar a Nadia en Instagram bajo Sunland Flowers Anaheim; en Yelp, podrás ver que tiene una calificación de 4.9.