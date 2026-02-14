Miami: el tiempo para hoy sábado 14 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 14 de febrero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 3% y tendremos escasa nubosidad, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 15 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 10.56 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:57 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:14 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 77 grados Fahrenheit (20 y 25ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos nada cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

