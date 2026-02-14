Pronóstico del clima en Dallas para este sábado 14 de febrero

Este sábado 14 de febrero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC). La probabilidad de lluvia será del 100% y el cielo estará cubierto. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 11.18 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 55 grados Fahrenheit (13ºC), con una probabilidad de precipitación del 69%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 11.18 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:12 h y se pondrá a las 18:12 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 70 grados Fahrenheit (9 y 21ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

