Acusan a mujer en Nuevo México de abandonar a su bebé recién nacida en baño portátil

Una recién nacida murió en circunstancias que las autoridades califican de “desgarradoras” luego de que presuntamente fuera abandonada en el tanque químico de un baño portátil en Las Cruces, Nuevo México.

La madre, identificada como Sonia Jiménez, de 38 años, fue arrestada y acusada de abuso infantil intencional con resultado de muerte, informó el Departamento de Policía local.

De acuerdo con la investigación, la mujer acudió alrededor de las 10:30 p. m. del 7 de febrero al Memorial Medical Center, donde el personal médico determinó que acababa de dar a luz, aunque no llevaba consigo a ningún bebé.

Investigación y hallazgo

El novio de la mujer relató a las autoridades que la trasladó al hospital tras haber estado en Burn Lake, a unos seis kilómetros de distancia, donde ella utilizó un baño portátil.

Agentes que inspeccionaron el sanitario móvil encontraron el cuerpo de la recién nacida dentro del tanque de retención. Según los fiscales, la mujer habría dado a luz, cortado el cordón umbilical y colocado a la bebé en el interior del depósito químico.

La autopsia practicada el 9 de febrero determinó que la menor estaba viva cuando fue arrojada. Los investigadores médicos hallaron líquido químico azul —utilizado comúnmente en este tipo de sanitarios— en la tráquea, pulmones y estómago de la bebé, lo que confirmó que respiró e ingirió la sustancia.

El jefe de policía de Las Cruces calificó el caso como uno de los más perturbadores de su carrera y aseguró que trabajarán con la fiscalía para buscar justicia.

Jiménez fue ingresada en el Centro de Detención del Condado de Doña Ana, donde permanece detenida sin derecho a fianza. Las autoridades indicaron que no se prevé presentar cargos contra su pareja, al considerar que no tenía conocimiento de lo ocurrido.

Casos similares y estadísticas

El abandono de recién nacidos en condiciones peligrosas ha sido documentado en distintas partes del país. Según reportes citados por medios locales, en 2021 se registraron al menos 31 casos de bebés abandonados en contenedores de basura, mochilas u otros lugares inseguros en Estados Unidos; 22 de ellos fueron hallados sin vida.

Un caso similar ocurrió en octubre de 2024 en Nueva York, cuando una recién nacida fue encontrada sin vida en el patio trasero de un edificio residencial en el barrio del Bronx.

Las autoridades reiteraron la importancia de los programas de “puerto seguro” o entrega segura de recién nacidos, vigentes en distintos estados, que permiten a los padres entregar a los bebés de forma anónima y legal en hospitales o estaciones de bomberos.

