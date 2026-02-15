Al menos 444 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según la ONG Foro Penal

La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que al menos 444 personas consideradas presos políticos han sido excarceladas en Venezuela desde que el gobierno anunció un proceso de liberaciones, a partir del 8 de enero hasta la noche del 15 de febrero, según datos verificados por la ONG.

La cifra fue publicada a través de la cuenta de X de Alfredo Romero, presidente de la organización, y corresponde a excarcelaciones documentadas en ese periodo, sin contar aquellos casos en los que la libertad se condiciona a arresto domiciliario u otras restricciones.

#15feb 9:30 pm (Venezuela)

444 excarcelaciones de presos políticos hemos verificado desde el 8 de enero de 2026. @ForoPenal — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 16, 2026

Foro Penal especifica que no considera como excarcelaciones los casos en que, tras salir de centros de reclusión, las personas siguen privadas de libertad bajo arresto domiciliario u otras medidas cautelares que limitan su libertad plena.

En los últimos días se ha visto el caso emblemático de Juan Pablo Guanipa, exdiputado y cercano a la líder opositora María Corina Machado, quien fue excarcelado junto con otros activistas, pero posteriormente fue colocado en arresto domiciliario y reaprehendido por la Fiscalía por supuestamente incumplir medidas cautelares, según informa Foro Penal y diversos medios.

Además, desde la madrugada del sábado pasado, un grupo de al menos una decena de mujeres, familiares de presos políticos, se mantiene en huelga de hambre frente a un comando policial en Caracas, donde se registraron excarcelaciones recientes. Algunas de estas mujeres han sufrido problemas de salud, con desmayos y atención médica sin salir de su lugar de protesta.

Este proceso de excarcelaciones ocurre en medio de la discusión de una propuesta de ley de amnistía impulsada por el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, quien el 6 de febrero prometió la liberación de “todos” los presos políticos una vez que la ley sea aprobada. Sin embargo, el Legislativo pospuso el debate del segundo y último artículo de la iniciativa para la próxima semana, en medio de diferencias por un requisito que obliga a los procesados a presentarse ante la justicia.

Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, incluida Amnesty International, han destacado que aunque las liberaciones son un avance para las personas excarceladas y sus familias, aún permanecen cientos de personas detenidas por motivos políticos y que algunos liberados continúan sujetos a procesos arbitrarios, lo que limita su libertad de facto. Exigen, además, garantías de justicia, transparencia y un fin definitivo a las detenciones arbitrarias en el país.

El contexto político en Venezuela ha sufrido cambios tras el secuestro en enero del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos, la asunción de Delcy Rodríguez como mandataria encargada y la apertura de un “nuevo momento político”, según declaraciones oficiales.

A pesar del clima de cambio, defensores de derechos humanos y la oposición señalan que la liberación de presos políticos aún refleja una libertad parcial o condicionada, y no la erradicación de prácticas represivas contra disidentes políticos.

