Austin: pronóstico del tiempo para este domingo 15 de febrero

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, tendremos cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noroeste, que alcanzará los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1012.5 hPa, una medición que irá en aumento a lo largo de la jornada. El Sol saldrá a las 07:11 h y el atardecer será a las 18:19 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que tendremos cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 57 y los 75 grados Fahrenheit (14 y 24ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

