El tiempo de hoy en Dallas para este domingo 15 de febrero

Este domingo 15 de febrero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC). La probabilidad de lluvia será del 3% y tendremos pocas nubes. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 12.43 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:11 h y se marchará a las 18:13 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 54 y los 73 grados Fahrenheit (12 y 23ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

