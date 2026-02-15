Los Ángeles: el tiempo para hoy domingo 15 de febrero

Los Ángeles se prepara para un domingo con cielos en su mayoría nublados. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sudeste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 25 y 70 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:38 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:37 h. En total tendremos 11 horas de luz solar durante este domingo.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 50 y los 59 grados Fahrenheit (10 y 15ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 98% por la mañana, 91% por la tarde y 98% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

