Pronóstico del clima en Miami para este domingo 15 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 15 de febrero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 18% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 16.16 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 11.18 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:56 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:14 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas se moverán entre los 64 y los 79 grados Fahrenheit (18 y 26 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 60%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos nada calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

