Qué efecto tiene la epibatidina, la toxina de la rana dardo ecuatoriana con la que acusan a Rusia de envenenar a Navalny

La epibatidina es la rara sustancia con la que Rusia envenenó al político opositor Alexéi Navalny, según una acusación de Reino Unido y otros países aliados europeos difundida este sábado, algo negado por el Kremlin.

En una declaración conjunta, Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos responsabilizaron al gobierno ruso por la muerte de Navalny el 16 de febrero de 2024 en una cárcel de Siberia.

“Estamos seguros de que Alexei Navalny fue envenenado con una toxina letal”, afirmaron tras analizar muestras de material halladas en su cuerpo.

“Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina”, añadieron.

La epibatidina es una toxina que se halla exclusivamente en una especie de anfibio llamado rana dardo ecuatoriana, característico de ciertas zonas de Ecuador y Colombia.

De acuerdo al comunicado de los países europeos, este animal no está presente en Rusia de forma natural.

“La epibatidina es una neurotoxina natural aislada de la piel de la rana dardo” y “es 200 veces más potente que la morfina”, explicó al Servicio ruso de la BBC la experta en toxicología Jill Johnson.

“Este potente compuesto químico actúa sobre los receptores nicotínicos del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y del sistema nervioso periférico”, continuó.

Johnson indicó que como la epibatidina sobreestimula esos receptores nerviosos, puede causar espasmos musculares, parálisis, convulsiones, ritmo cardíaco lento, insuficiencia respiratoria y, en última instancia, la muerte.

“Se bloquea la respiración y cualquier persona envenenada muere por asfixia”, dijo el profesor emérito de Toxicología Ambiental de la Universidad de Leeds, Alastair Hay, a la agencia de noticias británica Press Association.

“La epibatidina es extremadamente rara. Se encuentra solo en una especie de rana silvestre, en una región geográfica determinada y en cantidades mínimas. Las ranas la producen absorbiendo alcaloides de su dieta y acumulándola en su piel. Si la dieta de la rana cambia, sus reservas de epibatidina se agotan”, explicó Johnson.

Universal Images Group vía Getty Images: La rana dardo habita algunas zonas de Ecuador y Colombia.

Animales de diferentes hábitats han presentado diferentes niveles de la toxina, mientras que los criados en cautiverio no presentan ninguno.

Para la toxicóloga, “encontrar una rana salvaje en el lugar adecuado, comiendo exactamente el alimento necesario para producir los alcaloides adecuados, es casi imposible”.

Entre las que secretan esta toxina en su piel se encuentran la rana tricolor ecuatoriana, de colores brillantes, y la rana venenosa de Anthony.

La epibatidina se ha investigado como analgésico y para el alivio de afecciones inflamatorias pulmonares dolorosas, como el asma y la fibrosis pulmonar.

Sin embargo, no se utiliza clínicamente debido a su toxicidad.

Hay afirmó que la presencia de la toxina en la sangre de una persona “sugiere una administración deliberada”.

“La toxicidad de la epibatidina puede incluso verse incrementada por la coadministración de ciertos otros fármacos, y estas combinaciones se han investigado”, sostuvo Hay.

“Un método de envenenamiento increíblemente raro”

La epibatidina puede detectarse mediante una combinación de cromatografía de gases y espectrometría de masas.

La cromatografía de gases ayuda a separar los compuestos de interés, mientras que la espectrometría de masas descompone las sustancias químicas en fragmentos específicos para crear una huella única de la sustancia, que posteriormente puede identificarse.

“Este es un método de envenenamiento humano increíblemente raro. Los únicos casos de envenenamiento por epibatidina que conozco fueron de laboratorio y no fueron mortales”, señaló Johnson.

El gobierno ruso, que ha negado repetidamente cualquier responsabilidad por la muerte de Navalny, desestimó las últimas acusaciones calificándolas de “un engaño propagandístico occidental”, según la agencia de noticias estatal rusa TASS.

En tanto, la embajada rusa en Londres declaró: “Hay que preguntarse qué clase de persona se creería esta tontería sobre una rana”.

AFP vía Getty Images: Navalny era el opositor más prominente del presidente ruso, Vladimir Putin.

En el comunicado conjunto, los países europeos dijeron que “ada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte”.

“Navalny falleció en prisión, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno”, añadieron.

Navalny, activista anticorrupción y el líder de la oposición más enérgico de Rusia, falleció repentinamente en prisión a la edad de 47 años.

En 2020, fue envenenado con el agente nervioso Novichok. Recibió tratamiento en Alemania y fue arrestado en el aeropuerto a su regreso a Rusia.

Antes del anuncio de este sábado, la esposa de Navalny, Yulia, había argumentado en numerosas ocasiones que a su esposo lo habían matado envenenándolo mientras cumplía condena en una colonia penal del Ártico en 2024.

En septiembre del año pasado, Yulia Navalnaya afirmó que el análisis de muestras biológicas de su esposo, conseguidas de contrabando, y realizado por laboratorios de dos países, demostraba que su esposo había sido “asesinado”.

En el momento de su muerte, Navalny llevaba tres años en prisión por cargos falsos y recientemente había sido trasladado a la colonia penal del Círculo Polar Ártico.

Según versiones rusas, el hombre de 47 años dio un breve paseo por su colonia penal siberiana, dijo que se sentía mal, luego se desplomó y nunca recuperó el conocimiento.

La familia de Navalny confirmó posteriormente que el activista político falleció ese mismo día.

