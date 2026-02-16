El tiempo de hoy en Miami para este lunes 16 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 16 de febrero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 60% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 64 grados Fahrenheit (18ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y se esperan pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:55 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:15 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes escasas con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 79 grados Fahrenheit (21 y 26ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también aumente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

