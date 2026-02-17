Demócratas de Texas lanzan “Texas Together”, campaña histórica de $30 millones rumbo a elecciones de 2026

Una coalición de las organizaciones demócratas más influyentes del estado anunció el lanzamiento de Texas Together, una campaña coordinada que invertirá $30 millones de dólares para fortalecer a los candidatos en todo Texas de cara a las elecciones de 2026.

El esfuerzo reúne al Partido Demócrata de Texas, Texas Majority PAC, Powered by People, fundado por el excongresista Beto O’Rourke, y el Comité de Campaña Demócrata de la Cámara de Representantes de Texas.

Según sus organizadores, se trata de la campaña coordinada con mayor financiamiento en la historia de los demócratas texanos.

El presidente del partido estatal, Kendall Scudder, aseguró que la iniciativa marca un antes y un después en la manera en que se compite políticamente en Texas.

$30 million. One coordinated machine. Every race covered. @TexasDemocrats under @KendallScudder are building real infrastructure for 2026. Not vibes. Not social media posts. Actual organizing. https://t.co/doSo9AfP2z — Jeff Strater (@jeffstrater) February 17, 2026

“Dirigimos una organización comparable a la de los estados clave del país”, afirmó Scudder.

“Cuando la gente pregunta: ‘¿Qué ha cambiado?’, bueno, esto es lo que ha cambiado”.

El lanzamiento oficial será el 4 de marzo, el más temprano registrado por el partido, y contará con voluntarios que comenzarán a contactar votantes en todo el estado, desde las contiendas al Senado federal hasta cargos locales.

Texas Together operará oficinas en condados clave como Harris, Dallas, Tarrant, Bexar, Hidalgo, Cameron y El Paso, con sede central en Houston.

Además, invertirá $25 millones en organización territorial para tocar puertas y realizar llamadas en los 254 condados, destinará $5 millones a “254 Labs”, un nuevo centro de datos e investigación, ofrecerá acceso gratuito a archivos de votantes a candidatos demócratas y negociará acuerdos para reducir costos operativos de campañas.

“Estamos invirtiendo y organizándonos con mayor anticipación que nunca, y estamos revolucionando la forma en que los partidos estatales construyen una infraestructura ganadora. Esta colaboración nos permitirá competir en todas partes”, subrayó Scudder.

El modelo detrás de la estrategia

La directora ejecutiva de Texas Majority PAC, Katherine Fischer, explicó que el modelo busca centralizar recursos para reducir gastos administrativos y aumentar el contacto directo con los votantes.

“El modelo consiste en crear una maquinaria que exista indefinidamente”, dijo Fischer.

“El objetivo real es compartir costos siempre que sea posible, gastar menos en gastos generales y más en el contacto con los votantes que necesitamos para ganar”.

Fischer señaló como ejemplo la victoria del demócrata Taylor Rehmet en una elección especial en un distrito tradicionalmente republicano, donde voluntarios realizaron alrededor de 1.5 millones de llamadas en los meses previos a la segunda vuelta.

Además, destacó que , “No estamos haciendo suposiciones sobre quiénes son nuestros votantes. Texas Together hablará con todos este año”.

En 2018, cuando Donald Trump estaba en la Casa Blanca, los demócratas lograron avances importantes en Texas y O’Rourke estuvo cerca de derrotar al senador Ted Cruz. Sin embargo, en ciclos posteriores los republicanos consolidaron su dominio bajo el liderazgo del gobernador Greg Abbott y el vicegobernador Dan Patrick.

Actualmente, los republicanos mantienen una mayoría de 88-62 en la Cámara estatal, lo que convierte ese órgano en uno de los principales objetivos de la nueva estrategia.

La representante estatal Christina Morales, presidenta del comité de campaña de la Cámara, afirmó que, “Texas Together nos brinda los recursos para competir en todas partes. Ahora estamos creando el movimiento para revertir la situación en la Cámara de Representantes de Texas”.

Por su parte, O’Rourke señaló que su organización aportará programas de registro relacional enfocados en establecer conexiones personales con nuevos votantes.

“Nuestro objetivo es llevar la victoria a las urnas mediante el establecimiento de relaciones personales con los recién inscritos”, declaró. “Esta conexión personal es clave para animarlos a votar”.

Sigue leyendo:

• El senador demócrata John Fetterman se está quedando sin empleados por simpatizar con Donald Trump

• El senador John Fetterman exhorta a los demócratas a serenarse y digerir su derrota electoral

• John Fetterman: el político tatuado, rockero y con secuelas de un infarto que logró arrebatar a los republicanos un escaño crucial en el Senado de EE.UU.