Pentágono acelera pruebas de nuevo cohete hipersónico HASTE

El Pentágono acelera pruebas de cohetes hipersónicos con empresas privadas como Rocket Lab para contrarrestar avances globales en tecnología supersónica. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo por revitalizar las capacidades de prueba de EE.UU., donde el cohete HASTE alcanzará velocidades extremas en su próxima misión.

Hypersonic test launch has been plagued for decades by high cost and low cadence, but our HASTE rocket is changing that. With multiple successful HASTE missions in 2025, we've brought the speed of commercial launch to hypersonic testing.



Next HASTE launch NET late February.… pic.twitter.com/eaylyh3QrC — Rocket Lab (@RocketLab) February 17, 2026

Pruebas hipersónicas Rocket Lab Mach 20

Rocket Lab prepara su cuarta prueba hipersónica en seis meses con el cohete HASTE desde la isla de Wallops en Virginia. Esta misión despliega el demostrador DART AE de Hypersonix, un vehículo scramjet de hidrógeno que busca validar velocidades de hasta Mach 20.

El HASTE es una variante suborbital del cohete Electron. Permite perfiles de vuelo controlados a velocidades extremas, una capacidad sin rival comercial según la empresa. Diseñado para vuelos suborbitales, transporta hasta 700 kg de carga útil. Duplica la capacidad orbital estándar de Electron y reduce costos drásticamente para pruebas que antes requerían instalaciones gubernamentales caras.

Launch alert:🚨our next mission will be a hypersonic test mission on HASTE from LC-2 in Virginia for @DIU_x to deploy a scramjet-powered aircraft by @Hypersonix_AU.



Launching NET late February. pic.twitter.com/T65xpaAots — Rocket Lab (@RocketLab) February 12, 2026

El Pentágono no para. Esta es la cuarta misión en medio año, impulsada por la Defense Innovation Unit (DIU) y aliados como la Missile Defense Agency (MDA). El lanzamiento está programado para finales de febrero desde el Launch Complex 2 en Wallops Island. Continúa una serie de pruebas que incluyen misiones previas en noviembre 2025.

Cohete HASTE Rocket Lab Wallops Island

El cohete HASTE (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron) se lanza desde la isla de Wallops en Virginia, un sitio histórico para misiones suborbitales de la NASA. Esta ubicación en el Mid-Atlantic Regional Spaceport facilita pruebas rápidas y seguras para tecnologías hipersónicas. Rocket Lab opera desde su Launch Complex 2.

HASTE modifica el Electron con estructuras reforzadas de composite de carbono y motores impresos en 3D. Está optimizado para experimentos en propulsión aire-respirable, planeo hipersónico y reentrada atmosférica. En esta prueba lleva el DART AE, una estructura completamente impresa en 3D de 3 metros y 300 kg. Tiene un alcance de 1.000 km y Mach 7. Ya superó pruebas de vibración.

Rocket Lab ha realizado múltiples lanzamientos HASTE desde Wallops, como el de noviembre 2025 con payloads de Johns Hopkins Applied Physics Lab para defensa de misiles. Esta frecuencia acelera el desarrollo para el Departamento de Defensa. La pone al paso de rivales como China.

Pentágono acelera desarrollo hipersónicos

El Pentágono invierte fuertemente en hipersónicos para mantener superioridad. Programas como MACH-TB buscan una prueba semanal. Rocket Lab emerge como actor clave. Ofrece cadencia comercial que el gobierno no iguala. Baja barreras de costo y eleva el tempo de pruebas.

Estas misiones apoyan maduración tecnológica para amenazas de alta velocidad. Se usan en rastreo, intercepción y caracterización. Ante avances chinos, EE.UU. colabora con privados. Rocket Lab ya voló HASTE por primera vez en 2023 y suma seis misiones totales. Fortalece alianzas con Fuerza Espacial y DIU.

Implicaciones globales. La tecnología hipersónica viaja a Mach 5 o más. Cubre distancias en minutos e imposible de detener con defensas actuales. Rocket Lab compite en lanzamientos pequeños y defensa con recuperación de cohetes vía helicóptero (“There And Back Again”). Expande superioridad espacial de EE.UU.

Esta ola de pruebas subraya cómo el sector privado transforma la carrera armamentística aeroespacial. Con HASTE, el Pentágono gana agilidad para desplegar armas que viajan a 20 veces la velocidad del sonido. Representa un salto crucial en 2026. Expertos ven en Rocket Lab un pilar para futuras misiones orbitales y de seguridad nacional. El mundo observa el próximo lanzamiento desde Wallops.

