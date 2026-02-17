Policía de Dakota del Norte busca los restos de una joven que se cree fue desmembrada

Lo que inició como la búsqueda de una joven desaparecida cambió de rumbo trágicamente, pues las autoridades de Fargo, Dakota del Norte, ya no creen que Isadora Wengel, de 25 años, se encuentre viva.

Así lo dio a conocer el jefe de policía de Fargo, Dave Zibolski, durante una actualización de la investigación en una conferencia de prensa.

“Lo que creemos, con base en la investigación hasta el momento, es que Isadora Wengel fue asesinada atrozmente“, declaró.

Wengel fue reportada como desaparecida el 7 de enero, según Valley News Live, KFGO y NBC News. El pasado 11 de febrero, Zibolski identificó al novio de la víctima, Joshua Alexander Hite, de 21 años, como sospechoso del caso.

“Creemos que se trata de un crimen atroz y diabólico, y creemos que podría haber algún desmembramiento involucrado”, dijo el jefe de policía.

Los registros judiciales consultados por People muestran que Hite fue arrestado el 10 de febrero y está acusado de asesinato, manipulación de pruebas físicas y proporcionar información falsa a las autoridades.

A medida que los investigadores buscaban respuestas, la evidencia comenzó a acumularse.

Valley News Live, KFGO y Grand Forks Herald informaron que las autoridades recuperaron una hoja de sierra fuera del apartamento de Hite que presuntamente contenía ADN relacionado con Wengel.

Los medios citados informaron que las pruebas forenses identificaron su ADN en varios artículos recuperados durante la investigación.

Esos artículos incluían materiales presuntamente comprados por Hite el 4 de enero, como una sierra alternativa, lonas de plástico y bolsas de basura en una ferretería local.

Además, el análisis forense digital supuestamente reveló búsquedas en internet con frases como “contenedor de basura” y “cómo registrar un alias legal”.

Durante una audiencia realizada el 13 de febrero, la fiscalía alegó que Hite también usó el teléfono de Wengel después de su muerte para enviar mensajes a su familia, creando la impresión de que seguía viva, informó Valley News Live.

Su cuerpo no ha sido encontrado, sin embargo, las autoridades siguen centradas en una bolsa negra que creen que podría ser clave para localizar los restos de Wengel.

Zibolski declaró en la conferencia de prensa que los investigadores encontraron evidencia de que Hite compró dos bolsas negras, pero solo una fue recuperada durante el registro de su apartamento.

Añadió que las autoridades creen que la eliminación ocurrió durante las gélidas condiciones invernales y que la búsqueda de los restos de Wengel continúa a medida que aumentan las temperaturas en la región.

“Para que la familia pueda cerrar el caso y hacer justicia, necesitamos recuperar el cuerpo de Isadora”, declaró Zibolski. “Nos encontramos en medio de un deshielo invernal que podría revelar su paradero”.

