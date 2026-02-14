Condenan en Virginia a la niñera brasileña que ayudó a su jefe y amante a matar a su esposa

La niñera brasileña que admitió haber participado en los planes de Brendan Banfield para asesinar a su esposa y a un desconocido fue sentenciada el viernes a 10 años de prisión en un tribunal de Virginia.

Juliana Peres Magalhaes, de 25 años, fue arrestada bajo sospecha de asesinato en segundo grado ocho meses después del asesinato de Christine Banfield y Joseph Ryan, ocurrido el 24 de febrero de 2023. En 2024, se declaró culpable del cargo de homicidio involuntario, que había sido rebajado.

El viernes, en el tribunal, la jueza Penney Azcarate calificó el caso como el “escenario de homicidio involuntario más grave” jamás visto. Azcarate condenó a Magalhaes a 10 años de prisión y dos años de prisión suspendida.

Antes de la sentencia, Magalhaes se disculpó con las familias de las víctimas, incluida la hija de los Banfield.

“Espero que algún día me perdonen, como espero poder perdonarme a mí misma”, dijo Magalhaes.

🇺🇸🇧🇷 Brasileira de 25 anos é condenada a 10 anos de prisão por duplo homicídio na Virgínia, nos EUA.



Juliana Peres Magalhães começou a trabalhar como babá em uma residência e se juntou ao dono da casa para matar a esposa dele.



Além disso, junto com o amante, atraiu um homem com… pic.twitter.com/BFVTb2m8DM — Brasil Alternativo (@bralternativo_) February 13, 2026

Azcarate detalló los crímenes de Magalhaes, incluyendo presenciar cómo Banfield apuñalaba a su esposa y dispararle a Ryan a quemarropa.

“El plan no funcionó sin su plena participación”, declaró Azcarate, añadiendo que, por lo tanto, no podía aceptar una recomendación de prisión preventiva para Magalhaes.

Sin embargo, el abogado de Magalhaes, Ryan Campbell, afirmó que cumplirá aproximadamente cuatro años y dos meses, con crédito por el tiempo cumplido y la buena conducta, independientemente de lo que exprese el juez, según NBC Washington.

Brendan Banfield, exagente del IRS de 40 años, fue declarado culpable de los asesinatos de Christine Banfield y Joseph Ryan. Un jurado de Virginia lo condenó a principios de este mes por dos cargos de homicidio agravado, un cargo por uso de arma de fuego para cometer un delito grave y por poner en peligro a un menor.

Banfield podría pasar el resto de su vida en prisión.

La sentencia de Magalhaes es el último capítulo de un largo juicio lleno de detalles escabrosos sobre amoríos y un sitio web fetichista.

Durante el juicio, Magalhaes testificó que Banfield quería evitar el divorcio de su esposa. Usaron la laptop de su esposa para crear una cuenta falsa en el sitio web BDSM FetLife.com, según el testimonio de la niñera, y convencieron a Ryan para que fuera a la casa de Banfield para lo que él creía que era una fantasía de violación falsa con Christine Banfield.

El plan era decirle a la policía que le dispararon a Ryan después de que este apuñalara a Christine Banfield, declaró Magalhaes ante el tribunal.

El viernes, en el tribunal, la madre de Ryan, Deidre Fisher, habló sobre la pérdida de su hijo, a quien consideraba su confidente, su mayor aliado y su apoyo.

“La vida de mi hijo fue usada y desperdiciada, considerada inútil y completamente desechable”, dijo Fisher. “Fue desechada por quienes planearon y ejecutaron su brutal asesinato”.

Magalhaes llamó al 911 la mañana del 24 de febrero de 2023 para informar que un amigo había resultado herido. Banfield le dijo a un operador que un “hombre desconocido” había entrado en su casa y había atacado a su esposa.

“Hay alguien aquí. Le disparé”, le dijo Banfield al operador en una llamada al 911 que se reprodujo en el juicio. “La apuñaló. Tiene varias marcas en el cuello. ¿Qué hago?”

La policía encontró a Christine Banfield apuñalada mortalmente en una habitación del piso superior. Ryan, quien había recibido un disparo mortal, fue encontrado cerca.

Durante el juicio, Banfield admitió haber engañado a su esposa con Magalhaes y varias otras mujeres, pero descartó las preguntas sobre su participación en su asesinato, calificándolas de “absurdas”. “Creo que es una forma absurda de interrogar a alguien que no es serio, que se haya planeado deshacerse de mi esposa”, dijo en el estrado. “Es una locura”.

Sigue leyendo:

– Hombre de Virginia fue declarado culpable de asesinar a su esposa y a otro hombre tras una aventura con una niñera.

– Expareja apuñala hasta la muerte a una mujer en Illinois mientras su esposo observaba por cámaras de seguridad.