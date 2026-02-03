Hombre de Virginia fue declarado culpable de asesinar a su esposa y a otro hombre tras una aventura con una niñera

Un hombre de Virginia que mantenía una aventura con la niñera brasileña de la familia fue declarado culpable del asesinato de su esposa y de otro hombre que, según la fiscalía, fue atraído a la casa como chivo expiatorio.

Brendan Banfield, exagente del IRS, declaró a la policía que se encontró con Joseph Ryan atacando a su esposa, Christine Banfield, con un cuchillo la mañana del 24 de febrero de 2023. Le disparó a Ryan y luego Juliana Magalhães, la niñera, le disparó también a él.

Sin embargo, los funcionarios argumentaron en el tribunal que la historia era demasiado buena para ser verdad, y declararon al jurado que Banfield le tendió una trampa a Ryan para deshacerse de su esposa. Más tarde se supo que Brendan Banfield y Magalhães mantenían una aventura.

Banfield, de 40 años, se movió ligeramente y mostró poca emoción durante la lectura del veredicto en el tribunal, según informó CBS News.

Se había declarado no culpable de asesinato con agravantes por los asesinatos de su esposa y Ryan, y había testificado en su propia defensa. El jurado deliberó durante casi nueve horas a lo largo de dos días antes de llegar a un veredicto. Banfield podría ser condenado a cadena perpetua en su vista de sentencia, programada para el 8 de mayo.

Magalhães se declaró culpable de homicidio involuntario en 2024 y testificó contra su expareja en el juicio. Afirmó que se hicieron pasar por Christine Banfield, enfermera pediátrica de cuidados intensivos, en un sitio web de fetiches sexuales. Aseguró que usaron el sitio para atraer a Ryan a la casa y mantener un encuentro sexual con un cuchillo, simulando la escena como si hubieran disparado a un intruso que atacaba a la esposa.

El abogado defensor, John Carroll, argumentó que no se podía confiar en el testimonio de Magalhães porque estaba cooperando con la fiscalía para intentar evitar una larga pena de prisión. En su propio testimonio, Banfield calificó el testimonio de “absolutamente disparatado”.

Carroll también presentó pruebas que demostraban la disidencia dentro del departamento de policía sobre la teoría de que Magalhães y Brendan Banfield se hicieron pasar por Christine Banfield en redes sociales en un esquema de “catfishing”.

Un agente que concluyó, a partir de pruebas digitales, que Christine Banfield estaba detrás de la cuenta en redes sociales fue posteriormente transferido, en lo que Carroll describió como un castigo por discrepar de una teoría apoyada por los altos mandos del departamento.

En los alegatos finales, la fiscal Jenna Sands declaró al jurado que no tenían que basarse únicamente en el testimonio de Magalhães, señalando lo que ella denominó una “plétora de pruebas”. Estas incluían el testimonio de un experto que afirmaba que las manchas de sangre en las manos de Ryan sugerían que la sangre de Christine Banfield había sido rociada desde arriba.

La sentencia de Magalhães estaba programada después del juicio de Banfield. Los abogados han afirmado que podría quedar en libertad si se le impone la pena de prisión.

