Rusia atacó Ucrania con misiles horas antes de que comenzaran las negociaciones en Ginebra

Rusia lanzó contra Ucrania un total de 29 misiles y 396 drones, según informó este martes en su parte matutino la Fuerza Aérea ucraniana, que hace un seguimiento en tiempo de real del movimiento de proyectiles, en su canal de Telegram.

Este bombardeo -de cuya posibilidad había advertido en la víspera el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, citando información de su servicio de inteligencia- se produce unas horas antes de que negociadores de Kiev, Moscú y Washington empiecen en la ciudad suiza de Ginebra la tercera ronda de los contactos trilaterales que abrieron este año para buscar una salida negociada a la guerra.

Según las informaciones de la Fuerza Aérea ucraniana, los misiles utilizados por Rusia son fundamentalmente de crucero y van dirigidos contra regiones del norte, el centro, el sur y el oeste de Ucrania.

En paralelo, las fuerzas rusas destruyeron más de 150 drones ucranianos que intentaban realizar un ataque durante la noche en la región del mar Negro, anunció este martes el Ministerio de Defensa de Moscú.

“Durante la noche del 17 de febrero, los sistemas de defensa aérea destruyeron e interceptaron 151 drones aéreos”, incluyendo 38 sobre Crimea, 50 sobre el mar Negro y 29 sobre el vecino mar de Azov, indicó el ministerio citado por agencias rusas. “Fue uno de los ataques recientes más prolongados”, afirmó Mijaíl Razvozhaiev, gobernador de Sebastopol, un importante puerto de la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014.

“Daños extraordinariamente serios” en infraestructura energética ucraniana

El ataque ruso de esta madrugada provocó “daños extraordinariamente serios” en una infraestructura energéticade la ciudad de Odesa, según ha informado la empresa propietaria de la instalación, DTEK, en un comunicado.

“La reparación requerirá de un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar”, dice la nota de la empresa, cuyas infraestructuras en Odesa han sido atacadas en múltiples ocasiones en los últimos días.

Especialistas de la compañía trabajan para restablecer el suministro de electricidad a las infraestructuras críticas.

Rusia ha lanzado desde el comienzo del año numerosos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano que han dejado en este invierno sin luz, calefacción y agua corriente durante días a millones de ucranianos.

Este último ataque tiene lugar justo antes de que empiece en Ginebra la tercera ronda de contactos trilaterales entre EE.UU., Rusia y Ucrania para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este fin de semana que uno de los temas a tratar en las reuniones entre este martes y miércoles es la posibilidad de que se declare una tregua en los ataques a la energía como la que el Kremlin declaró unilateralmente a petición de Washington el pasado 30 de enero.

Rusia mantuvo esa tregua -a la que se unió de inmediato Ucrania- durante sólo cuatro días.

Kiev acusa a Rusia de despreciar los esfuerzos de paz por su ataque de hoy a Ucrania

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha acusado a Rusia de despreciar los esfuerzos de paz que lidera EE.UU., después de que el Ejército ruso lanzara esta madrugada un ataque masivo, unas horas antes de que comience en Ginebra la nueva ronda de contactos para poner fin a la guerra.

“Hasta este punto desprecia Rusia los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la siguiente ronda de conversaciones en Ginebra”, escribió en X Sibiga, que señaló que el principal objetivo del bombardeo fueron infraestructuras “energéticas y civiles” de Ucrania.

El jefe de la diplomacia ucraniana dijo también que “Moscú sólo entiende el lenguaje de la presión”, y afirmó que el Kremlin “no se tomará en serio la diplomacia si esta no está respaldada por la fuerza”.

Sibiga volvió a reclamar a la comunidad internacional nuevas medidas sancionatorias a Rusia.

“El bloqueo de la flota fantasma. La prohibición de servicios marítimos. Prohibición de entrada a todos los participantes en la agresión rusa”, escribió el ministro.

Ucrania pide a Europa y EE.UU. más contundencia a la hora de actuar contra la llamada flota fantasma rusa, que consiste en barcos que navegan con bandera de otros países para burlar las sanciones en vigor y poder exportar petróleo a precios que superan el tope mínimo impuesto por el G7.