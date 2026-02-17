Shia LaBeouf fue arrestado tras un altercado en un bar de Nueva Orleans

El actor estadounidense Shia LaBeouf, conocido por su papel en la franquicia Transformers, sumó un nuevo capítulo a su historial de conflictos legales tras ser arrestado en la madrugada de este martes en Nueva Orleans.

El incidente ocurrió en el marco de las festividades del Mardi Gras, una de las celebraciones más concurridas de la ciudad.

Según reportes obtenidos por Variety y registros judiciales consultados por medios locales, el altercado tuvo lugar poco después de la medianoche en las inmediaciones de un bar ubicado en el emblemático French Quarter (Barrio Francés).

Testigos presenciales relataron al portal TMZ que el actor fue escoltado hacia el exterior de un establecimiento por razones aún desconocidas antes de que se desatara la confrontación.

Las autoridades de Nueva Orleans informaron que el intérprete enfrenta dos cargos por agresión simple. Tras el enfrentamiento físico, LaBeouf tuvo que recibir atención de paramédicos en el lugar, aunque no se han detallado lesiones de gravedad.

Hasta el momento, el equipo de representación del actor no ha emitido ninguna declaración oficial sobre lo sucedido.

Un historial de controversias

Este arresto no es un hecho aislado en la vida de LaBeouf. Su carrera ha estado marcada por una serie de comportamientos erráticos y problemas con la justicia.

Recientemente, el actor había cerrado un capítulo legal complejo tras resolverse, en julio del año pasado, una demanda interpuesta por su expareja, la cantante FKA Twigs, quien lo acusó de agresión sexual y maltrato.

El incidente en Nueva Orleans vuelve a poner bajo el foco mediático la inestabilidad del actor, quien en años recientes ha intentado rehabilitar su imagen pública a través de proyectos de cine independiente y declaraciones sobre su conversión religiosa. Por ahora, se espera que LaBeouf comparezca ante las autoridades locales para responder por los cargos de agresión.

