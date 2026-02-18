Asesinan a reconocido abogado y filántropo de Maine en residencia para mayores en Maryland

Robert Fuller Jr., reconocido abogado y filántropo de 87 años, fue encontrado muerto el sábado por la mañana en su apartamento del Cogir of Potomac Senior Living, un centro para personas mayores en Maryland cuyos costos mensuales superan los $9,000 dólares.

El cuerpo fue localizado poco después de las 7:30 a. m. por el Departamento de Bomberos de Montgomery y agentes policiales. Las autoridades confirmaron que presentaba una herida de bala en la cabeza y fue declarado muerto en el lugar.

La policía determinó que se trata de un homicidio, aunque hasta el momento no se han identificado sospechosos.

En un comunicado enviado a medios locales, Rachel Grant, directora ejecutiva del centro, señaló que el hecho fue un “incidente aislado” y aseguró que no existe amenaza continua para residentes o personal. Añadió que se reforzó la seguridad y se ofrece apoyo psicológico a la comunidad.

Figura influyente en Augusta

Fuller era ampliamente conocido en Augusta, donde ejerció la abogacía durante más de 35 años y se destacó por su labor filantrópica.

En 2021 realizó una donación de $1.64 millones de dólares para financiar mejoras en el complejo deportivo Alumni Field de Cony High School. También apoyó al hospital local, la sociedad histórica, la YMCA y diversos servicios comunitarios.

Además, creó un fondo de becas administrado por la Fundación Educativa Club Calumet para ayudar a estudiantes de secundaria de Augusta y comunidades cercanas a continuar su educación.

El alcalde Dave Rollins expresó entonces que la ciudad era “un lugar mejor” gracias a sus aportes. Fuller sostenía que invertir en infraestructura deportiva fortalecía el orgullo comunitario y contribuía a atraer talento y desarrollo a la ciudad.

Legado personal

Fuller se mudó a Maryland para estar más cerca de su familia. Había enviudado en mayo de 2023 tras la muerte de su esposa, Moira, con quien contrajo matrimonio en 2001.

Amigos y conocidos reaccionaron con consternación en redes sociales, destacando su generosidad y compromiso con Maine. Miembros de organizaciones históricas y comunitarias lo describieron como “un buen hombre” y un benefactor clave para múltiples proyectos locales.

La investigación continúa mientras familiares y allegados lamentan la muerte de una figura que dejó una huella profunda en su comunidad.

